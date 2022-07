Das bringt der Dienstag

Welthungerhilfe stellt Jahresbericht vor

BERLIN: Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Klimakrise lassen die Zahl der Hungernden in der Welt weiter steigen. In Entwicklungs- und Schwellenländern hat sich die Ernährungslage nach Einschätzung der Welthungerhilfe in den vergangenen Monaten «dramatisch verschlechtert». Die Organisation will dazu am Dienstag (10.00 Uhr) in Berlin ihren neuen Jahresbericht vorstellen. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen ist die Zahl der weltweit an Hunger leidenden Menschen im vergangenen Jahr wegen zahlreicher Krisen weiter gestiegen.

Weitere öffentliche Ausschuss-Anhörung zu Kapitol-Angriff

WASHINGTON: Der Untersuchungsausschuss zum Angriff auf das US-Kapitol im Januar vergangenen Jahres kommt am Dienstag (10.00 Uhr Ortszeit/16.00 Uhr MESZ) zu seiner nächsten öffentlichen Anhörung zusammen. Am Freitag hatte der frühere Rechtsberater des Weißen Hauses unter Präsident Donald Trump, Pat Cipollone, hinter verschlossenen Türen vor dem Gremium ausgesagt. Ausschussmitglied Zoe Lofgren sagte dem Sender CNN, man wolle Auszüge von Cipollones Aussage öffentlich zeigen. «Er war in der Lage, Informationen zu praktisch allen kritischen Fragen zu liefern, mit denen wir uns befassen», sagte Lofgren. «Dazu gehört auch die - wie ich es nennen würde - Pflichtverletzung des Präsidenten am 6. Januar.»

Verbraucherschützer gegen Mercedes - Prozess startet in Stuttgart

STUTTGART: Weil Verbraucherschützer im Zusammenhang mit dem Dieselskandal gegen den Mercedes-Benz klagen, beginnt am Dienstag (10.00 Uhr) vor dem Oberlandesgericht Stuttgart der Prozess. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen wirft dem Konzern im Kern eine bewusste Manipulation von Abgaswerten vor und will für betroffene Kunden Schadenersatz erstreiten. Im vergangenen Jahr hatte der Verband deshalb eine Musterfeststellungsklage eingereicht. Diese ist eine Art «Einer-für-alle»-Klage: Der Verband zieht stellvertretend für die Autobesitzer vor Gericht - mit weniger Aufwand und Risiko für den Einzelnen.

Nasa will erste Bilder von «James Webb»-Teleskop veröffentlichen

WASHINGTON: Rund ein halbes Jahr nach dem Start von «James Webb» will die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Dienstag (ab 16.30 Uhr MESZ) erste von dem Weltraumteleskop gemachte Aufnahmen veröffentlichen. Die Farbbilder seien von Vertretern verschiedener an dem Projekt beteiligter Raumfahrtagenturen ausgewählt worden und zeigten unter anderem den sogenannten Carinanebel, eine Art Gaswolke, und den außerhalb unseres Sonnensystems gelegenen Planeten «Wasp-96 b», hatte die Nasa zuvor mitgeteilt.

Radmesse Eurobike startet mit Diskussionen und Ausstellerrekord

FRANKFURT/MAIN: Mit politischen Diskussionen und einem Ausstellerrekord startet die Fahrradmesse Eurobike erstmals an ihrem neuen Standort Frankfurt am Main. Vom 13. bis zum 17. Juli zeigen mehr als 1500 Aussteller in den Messehallen ihre Produkte und Innovationen rund um das Zweirad. Am Dienstag (11.00 Uhr) will zudem der Industrieverband Zweirad die neuesten Produktionszahlen für Deutschland präsentieren. Grundsätzlich leidet die Branche ähnlich wie andere Industriezweige an gestörten Lieferketten insbesondere aus Asien.

Pippi-Langstrumpf-Musical von Abba-Star Björn Ulvaeus feiert Premiere

STOCKHOLM: Schwedischer geht es wohl kaum: Abba-Star Björn Ulvaeus bringt ein Zirkus-Musical über Astrid Lindgrens geliebte Romanfigur Pippi Langstrumpf auf die Bühne. Nach mehrmaliger Verzögerung feiert das von Ulvaeus produzierte Stück «Pippi på Cirkus» (Pippi im Zirkus) am Dienstag (19.00 Uhr) seine Weltpremiere in Stockholm. Die Liedtexte hat Ulvaeus selbst verfasst, an der Musik dazu hat unter anderen sein Abba-Kollege Benny Andersson mitgewirkt. Zu sehen ist die Produktion noch bis Mitte August im Stockholmer Veranstaltungshaus Cirkus auf der Insel Djurgården.

Deutsche Hockey-Damen wollen ins WM-Halbfinale - Neuseeland im Weg

AMSTERDAM: Die deutschen Hockey-Damen spielen am Dienstag bei der Weltmeisterschaft in Spanien und den Niederlanden um den Einzug ins Halbfinale. In der Runde der besten acht Mannschaften trifft die DHB-Auswahl in Amsterdam auf Neuseeland (17.00 Uhr/DAZN). Nach dem mühevollen 1:0 über Südafrika wird sich das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg steigern müssen, um die im Turnier bisher noch unbesiegten Neuseeländerinnen zu bezwingen. Vor allem die Effizienz bei Strafecken muss dringend verbessert werden. Die Sieger der Viertelfinal-Duelle spielen beim Final Four in Terrassa weiter, für die Verlierer ist das WM-Turnier hingegen vorzeitig beendet.

EM-Gruppenspiel zweier Titelkandidaten: DFB-Frauen gegen Spanien

LONDON: Die deutschen Fußballerinnen können bei der Europameisterschaft in England am Dienstag mit einem weiteren Sieg einen Riesenschritt in Richtung Viertelfinale machen. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft im Spitzenspiel der Gruppe B im Londoner Stadtteil Brentford auf Spanien (21.00 Uhr/ARD und DAZN). Allerdings fehlt Torjägerin Lea Schüller nach einem positiven Corona-Test.