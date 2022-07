Das bringt der Dienstag

Nato-Staaten zeichnen Beitrittsprotokolle für Finnland und Schweden

BRÜSSEL: Im Hauptquartier der Nato in Brüssel sollen an diesem Dienstag die für die Aufnahme von Schweden und Finnland notwendigen Beitrittsprotokolle unterzeichnet werden. An der Zeremonie am Vormittag (10.00 Uhr) sind Vertreter aller 30 Mitgliedstaaten beteiligt. Als Gäste werden zudem die schwedische Außenministerin Ann Linde und ihr finnischer Kollege Pekka Haavisto erwartet.

Merkel besucht Leopoldina in Halle

HALLE: Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besucht am Dienstag (11.00 Uhr) die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Halle. Anlass sei der 70. Geburtstag des Ex-Leopoldina-Präsidenten Jörg Hacker, hieß es seitens der Akademie. Bei einem Symposium mit dem Titel «Von Bakterien, Menschen und Wissenschaften» soll Hackers Lebensleistung gewürdigt werden. Merkel soll die Eröffnungsrede halten.

BGH prüft Millionen-Forderungen des Schlecker-Insolvenzverwalters

KARLSRUHE: Mehr als zehn Jahre nach der Pleite der Drogeriemarktkette Schlecker versucht der Insolvenzverwalter, mehr Geld für die Gläubiger zu erstreiten. Er hat einstige Lieferanten von Schlecker nach festgestellten Kartellverstößen auf Schadenersatz verklagt. Eine große Klage wird am Dienstag (10.00 Uhr) am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verhandelt. In diesem Verfahren fordert Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz mindestens rund 212 Millionen Euro von mehreren großen Drogerieartikel-Herstellern.

Handelsverband informiert über Erwartungen der Branche für 2022

BERLIN: Corona-Pandemie, Lieferengpässe und jetzt auch noch drastische Preissteigerungen infolge des Krieges in der Ukraine: Die Herausforderungen für den deutschen Einzelhandel reißen nicht ab. Wie sich die Branche schlägt und mit welchen Erwartungen der Einzelhandel in die zweite Jahreshälfte geht, darüber will der Handelsverband Deutschland (HDE) am Dienstag (10.30 Uhr) in Berlin informieren.

Kopenhagener erinnern bei Gedenkfeier an Opfer des Amoklaufs

KOPENHAGEN: Die Bewohner der dänischen Hauptstadt Kopenhagen wollen sich am Dienstag (20.00 Uhr) in der Nähe des Tatorts zu einer Gedenkfeier für die Opfer des Amoklaufs versammeln. «Wir kommen zusammen, um unser Mitgefühl mit den Opfern der Schießerei in Field's am Sonntag, ihren Angehörigen und allen anderen, die von der tragischen Situation betroffen sind, zu zeigen», schrieb die Kommune Kopenhagen am Montagabend auf Twitter. «Wir stehen zusammen.»

Mutmaßliches Mitglied von Juwelen-Räuberbande vor Gericht

KÖLN: Vor dem Landgericht Köln beginnt am Dienstag (9.15 Uhr) ein Prozess gegen ein mutmaßliches Mitglied der international tätigen Juwelen-Räuberbande «Pink Panther». Der 34-Jährige soll an insgesamt drei Überfällen in Köln und Baden-Württemberg mit einer Gesamtbeute von mehr als 700.000 Euro beteiligt gewesen sein. Die Bande hatte in der Vergangenheit immer wieder mit spektakulären Raubüberfällen weltweit Schlagzeilen gemacht.

Mann soll Frau fast getötet haben - Urteil erwartet

KIEL: Im Prozess um einen heimtückischen Mordversuch aus niedrigen Beweggründen und gefährlicher Körperverletzung gegen einen 37-Jährigen will das Kieler Landgericht am Dienstag (14.00 Uhr) das Urteil verkünden. Laut Anklage soll der Mann seiner Ex-Partnerin Mitte Dezember 2021 vor deren Wohnung in Norderstedt bei Hamburg aufgelauert und mit einem Messer auf sie eingestochen zu haben. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt und drohte zu verbluten.

Urteil erwartet im Fall um verdursteten Jungen in Rüsselsheim

DARMSTADT: Im Prozess gegen eine Mutter, die ihren 13 Monate alten Sohn verdursten ließ, soll am Dienstag (13.00 Uhr) vor dem Landgericht Darmstadt das Urteil verkündet werden. Die Frau hatte laut Anklage in einem Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit zwischen Mitte und Ende Oktober 2021 ihren 13 Monate alten Sohn acht Tage lang nicht versorgt, so dass dieser verdurstete und verhungerte. Die Staatsanwaltschaft hat für die geständige 26-Jährige aus Rüsselsheim eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes gefordert. Die Verteidigung plädierte wegen erheblich verminderter Schuldfähigkeit auf drei Jahre Freiheitsstrafe.

Gottschalk und Elstner lösen Wettschulden im Zoo ein

KARLSRUHE: Prominenter Besuch bei tierischen Bewohnern: Die Entertainer Frank Elstner (80) und Thomas Gottschalk (72) lösen am Dienstag (11.50 Uhr) im Karlsruher Zoo ihre Wettschulden aus der jüngsten Sendung von «Wetten, dass..?» ein. Elstner hatte nach einer verlorenen Wette angeboten, mit Gottschalk Schulklassen in den Zoo Karlsruhe einzuladen. «Wir beide gehen einen ganzen Tag lang in den Zoo und führen Schulklassen von Abteilung zu Abteilung und du erklärst ihnen deine Leidenschaft für die Tiere», sagte Elstner bei der Sendung im vergangenen November zu Gottschalk.

Niemeier und Maria im deutschen Duell um Wimbledon-Halbfinaleinzug

LONDON: Die deutschen Tennisspielerinnen Jule Niemeier und Tatjana Maria treffen am Dienstag (14.00 Uhr) im direkten Duell um den Halbfinaleinzug beim Rasen-Klassiker in Wimbledon aufeinander. Die Viertelfinal-Partie findet als erste des Tages auf Court 1, dem zweitgrößten Platz der Anlage, statt.