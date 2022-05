Das bringt der Dienstag

Ermittler äußern sich zu möglichen Kriegsverbrechen in der Ukraine

DEN HAAG: Internationale Ermittler werden sich am Dienstag (14.00 Uhr) in Den Haag zum Stand der Untersuchungen zu möglichen Kriegsverbrechen in der Ukraine äußern. Bereits kurz nach der russischen Invasion in die Ukraine im Februar hatten die Ukraine, Polen und Litauen ein gemeinsames Ermittlerteam eingerichtet, gut einen Monat später trat auch der Internationale Strafgerichtshof bei.

Haushaltswoche im Bundestag beginnt

BERLIN: Im Bundestag beginnt am Dienstag (10.00 Uhr) die Haushaltswoche. Bevor am Freitag über den Bundeshaushalt 2022 abgestimmt wird, wird über die Etats der einzelnen Ressorts debattiert. In ihrem ersten vollen Regierungsjahr will die Ampel-Koalition fast 140 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen, wie die abschließenden Beratungen des Haushaltsausschusses ergeben hatten. Der Bundeshaushalt für 2022 sieht Ausgaben von insgesamt rund 496 Milliarden Euro vor.

CDU und Grüne vor erster Koalitionsverhandlungsrunde in NRW

DÜSSELDORF: CDU und Grüne nehmen am Dienstagnachmittag (14.00 Uhr) in Düsseldorf Koalitionsverhandlungen für eine mögliche erste schwarz-grüne Regierung Nordrhein-Westfalens auf. Getagt wird erneut unter Leitung der Parteivorsitzenden, Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Mona Neubaur (Grüne).

Hessischer Landtag wählt neuen Ministerpräsidenten

WIESBADEN: Der hessische Landtag wählt an diesem Dienstag (ab 13.00 Uhr) in Wiesbaden einen neuen Ministerpräsidenten. Der noch amtierende Landtagspräsident Boris Rhein soll Nachfolger des langjährigen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (beide CDU) werden. Da die Regierungskoalition von Christdemokraten und Grünen in Hessen eine parlamentarische Mehrheit von lediglich einem Mandat hat, wird die Wahl mit großer Spannung erwartet.

Innenministerin Nancy Faeser zu Gesprächen in Israel

TEL AVIV: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ist am Dienstag zu Gesprächen über eine Vertiefung der Sicherheitszusammenarbeit in Israel. Bei einem Treffen mit dem israelischen Minister für innere Sicherheit, Omer Bar-Lev, werde es zudem um eine intensivere Kooperation in der Prävention und Deradikalisierung sowie bei Ermittlungen im Bereich Cyberkriminalität gehen, hieß es im Vorfeld.

Wissenschaftsakademien beziehen vor G7-Gipfel Stellung

BERLIN: Rund einen Monat vor dem Gipfel der Gruppe der sieben großen Industriestaaten (G7) legen deren nationale Wissenschaftsakademien Stellungnahmen zu mehreren Themen vor. Die Papiere sollen am Dienstag bei einer Veranstaltung in Berlin (ab 10.00 Uhr) an die Bundesregierung überreicht werden, wie die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina ankündigte. Schwerpunkte liegen demnach auf Klimaschutz, Energiewende und Gesundheit.

EVP wählt neuen Vorsitzenden - Manfred Weber einziger Kandidat

BRÜSSEL: Der CSU-Politiker und Europaabgeordnete Manfred Weber wird an diesem Dienstag aller Voraussicht nach zum Vorsitzenden der größten europäischen Parteienfamilie EVP gewählt. Der 49-Jährige geht als einziger Kandidat für die Nachfolge des früheren EU-Ratspräsidenten und polnischen Regierungschefs Donald Tusk ins Rennen.

Generalstreik in Belgien - Große Einschränkungen erwartet

BRÜSSEL: In Belgien stehen an diesem Dienstag Einschränkungen in weiten Teilen des öffentlichen Lebens bevor. Mehrere Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes haben zum Streik aufgerufen. Bereits am späten Montagabend wurde mit massiven Störungen des Zugverkehrs gerechnet. Auch der öffentliche Nahverkehr, die Verwaltung, Schulen und die Müllabfuhr dürften betroffen sein.

Merz, Habeck und Lindner bei «Wirtschaftstag» des CDU-Wirtschaftsrats

BERLIN: Die Folgen des Ukraine-Kriegs sowie wachsende Belastungen für Unternehmen durch hohe Energiepreise dürften am Dienstag Schwerpunkte sein beim «Wirtschaftstag» des Wirtschaftsrats der CDU. Neben einer Rede von CDU-Chef Friedrich Merz werden auch Beiträge von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) erwartet.

Bundesagentur stellt Arbeitsmarkt-Statistik für Mai vor

NÜRNBERG: In konjunkturell aufgewühlten Zeiten stellt die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg ihre Arbeitsmarkt-Statistik für den Monat Mai vor. Trotz der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, des starken Preisauftriebes und Problemen mit den Lieferketten zeigte sich der Arbeitsmarkt bisher ausgesprochen robust.

Begehrte TV-Trophäe: Grimme-Institut gibt Preisträger bekannt

ESSEN: Das Grimme-Institut gibt an diesem Dienstag (11.00 Uhr) bekannt, wer dieses Jahr Deutschlands begehrteste Trophäe für Qualitätsfernsehen erhält. Ausgezeichnet werden 19 Produktionen, unter anderem in den Kategorien Information und Kultur, Fiktion, Kinder und Jugend sowie Unterhaltung. Die Grimme-Preise sind nicht mit Geld verbunden, allerdings unter Fernsehleuten hochrenommiert.

Bundestrainerin gibt EM-Aufgebot der Fußballerinnen bekannt

FRANKFURT/MAIN: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gibt an diesem Dienstag (11.00 Uhr) in Frankfurt/Main das Aufgebot der deutschen Frauen-Nationalmannschaft für die Fußball-EM in England bekannt. Der vorläufige Kader für das Turnier vom 6. bis 31. Juli umfasst 28 Spielerinnen und wird später auf 23 reduziert. Ein erstes Trainingslager des Teams findet vom 5. bis 9. Juni auf dem neuen DFB-Campus in Frankfurt statt.

Super-Dienstag in Paris: Zverev kämpft gegen Alcaraz ums Halbfinale

PARIS: Bei den French Open kommt es an diesem Dienstag gleich zu zwei Tennis-Höhepunkten. Olympiasieger Alexander Zverev kämpft in Paris im dritten Spiel nach 12.00 Uhr gegen das spanische Wunderkind Carlos Alcaraz um den Einzug ins Halbfinale.