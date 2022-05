Das bringt der Dienstag

G7-Minister beraten über Cybersicherheit

DÜSSELDORF: Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs beraten die für Digitalisierung zuständigen Minister der G7-Staaten darüber, wie sie bei der Cybersicherheit stärker an einem Strang ziehen können. Ein zweitägiges Ministertreffen beginnt am Dienstag (11.00 Uhr) in Düsseldorf. Auf dem Programm steht auch die Entwicklung gemeinsamer Standards. Die Bundesregierung wird durch den Minister für Digitales und Verkehr, Volker Wissing (FDP), vertreten. Deutschland führt in der Siebenergruppe führender Industriestaaten (G7) derzeit den Vorsitz.

Steinmeier für drei Tage in Sachsen-Anhalt

QUEDLINBURG: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verlegt am Dienstag seinen Amtssitz für drei Tage nach Quedlinburg in Sachsen-Anhalt. Mit der «Ortszeit Quedlinburg» will sich das Staatsoberhaupt Zeit für Begegnungen und Gespräche nehmen. Steinmeier will sich auch einen Eindruck verschaffen, wie angesichts des Ukraine-Kriegs und der Corona-Pandemie mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung die Stimmung ist.

BKA stellt Zahlen zu politisch motivierter Kriminalität vor

BERLIN: Gemeinsam mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) stellt der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch, an diesem Dienstag die neue Statistik zur politisch motivierten Kriminalität vor. Bekannt ist bereits, dass die Straftaten mit politischem Hintergrund vergangenes Jahr einen Höchstwert erreicht haben.

Südkoreas neuer Präsident Yoon Suk Yeol wird vereidigt

SEOUL: In Südkorea wird am Dienstag der frühere Generalstaatsanwalt Yoon Suk Yeol als neuer Präsident vereidigt. Zur Zeremonie im Parlament der Hauptstadt Seoul werden Gäste aus dem In- und Ausland erwartet. Der 61-Jährige hatte die Wahl im März als Kandidat der konservativen Opposition knapp vor dem Bewerber der Regierungspartei gewonnen. Yoon tritt die Nachfolge des linksliberalen Präsidenten Moon Jae In an. Seine Amtszeit beträgt fünf Jahre.

Britisches Parlament wird von Charles eröffnet - Queen bleibt fern

LONDON: Erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wird eine neue Sitzungsperiode des britischen Parlaments an diesem Dienstag ohne Queen Elizabeth II. eröffnet. Die mittlerweile 96 Jahre alte Königin lässt die traditionelle Queen's Speech in diesem Jahr von ihrem Sohn Prinz Charles verlesen, wie der Buckingham-Palast am Montag mitteilte. Begründet wurde dies mit «Mobilitätsproblemen». Aus gesundheitlichen Gründen hatte die Königin in den vergangenen Monaten schon mehrfach Termine abgesagt.

Viel Hoffnung und hohe Schulden - Hauptversammlung bei Lufthansa

FRANKFURT/MAIN: Neben starken Nerven brauchen Aktionäre der Deutschen Lufthansa nach zwei Jahren Corona-Krise vor allem Geduld. Wenn Konzernchef Carsten Spohr am Dienstag vor die Eigentümer tritt, hat er anstelle einer konkreten Gewinnprognose vor allem die Hoffnung auf bessere Zeiten im Gepäck. Die Aktionäre müssen das dritte Jahr in Folge ohne Dividende auskommen. Der hohe Schuldenstand und ein großer Investitionsbedarf setzen dem Konzern enge Grenzen für die kommenden Jahre.

Bundesweite Segnungsgottesdienste für queere Paare

KÖLN: Am Dienstag werden katholische Segnungsgottesdienste für queere Paare abgehalten. Bundesweit sind rund um das Datum 10. Mai insgesamt 80 solcher Gottesdienste geplant. Vergangenes Jahr waren es 111. «Wir feiern die Vielfalt der verschiedenen Lebensentwürfe und Liebesgeschichten von Menschen und bitten um Gottes Segen», erklärten die Initiatoren. Offiziell sind Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare in der katholischen Kirche verboten.

Vergewaltigung in Hamburger Park - Prozess gegen elf junge Männer

HAMBURG: Im Zusammenhang mit der Vergewaltigung einer 15-Jährigen müssen sich von Dienstag an elf Männer vor einer Jugendkammer am Landgericht Hamburg verantworten. Zehn der Beschuldigten im Alter zwischen 18 und 22 Jahren sollen die Jugendliche im Stadtpark sexuell missbraucht haben. Dem elften Angeklagten werden Beihilfe sowie Herstellung jugendpornografischer Inhalte und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bilder vorgeworfen. Er soll mit dem Handy gefilmt haben.

UEFA-Exekutive tagt in Wien: Finalfrage und Europapokal-Reform

WIEN: Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA entscheidet am Dienstag über den Finalort der Heim-EM 2024. Berlin gilt als Favorit vor München. Bekanntgegeben werden soll der Spielplan der Endrunde. Außerdem befasst sich das Entscheidergremium des Dachverbands mit Details der bereits vergangenes Jahr beschlossenen Reform der Europapokal-Wettbewerbe von 2024 an.

ESC in Turin beginnt mit erstem Halbfinale

TURIN: In Turin beginnt am Dienstag der Eurovision Song Contest (ESC) 2022. Um 21.00 Uhr steht das erste Halbfinale auf dem Plan, das zweite Halbfinale folgt am Donnerstagabend. Insgesamt 40 Länder treten beim ESC in Italien an. Der Wettbewerb steht dieses Jahr unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs. Nach dem Einmarsch russischer Truppen in dem Land hatten die ESC-Veranstalter Russland ausgeschlossen. Belarus darf auch nicht dabei sein.