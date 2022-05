Das bringt der Dienstag

Bundesregierung geht in Klausur: Ukraine-Krieg im Mittelpunkt

BERLIN: Knapp fünf Monate nach seiner Vereidigung kommt das Bundeskabinett an diesem Dienstag zu einer zweitägigen Klausurtagung auf Schloss Meseberg nördlich von Berlin zusammen. Ganz oben auf der Tagesordnung stehen bei den Beratungen im Gästehaus der Bundesregierung der Ukraine-Krieg und seine Folgen. Hierzu kommen als Gäste die Regierungschefinnen Schwedens und Finnlands, Magdalena Andersson und Sanna Marin, dazu. Beide Länder erwägen im Zuge der Krise einen Nato-Beitritt. Zudem soll es um die Folgen des aktuellen Umbruchs für die Wirtschaft gehen.

Bundesagentur legt Arbeitsmarktstatistik für April vor

NÜRNBERG: Die Bundesagentur für Arbeit gibt am Dienstag (9.55 Uhr) ihre Arbeitsmarktstatistik für den April bekannt. Wegen der Frühjahrsbelebung und der Aufhebung von Corona-Schutzmaßnahmen wird ein Rückgang der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat erwartet. Im März waren 2,362 Millionen Menschen ohne Job. Damit ist das Niveau von vor der Corona-Krise praktisch wieder erreicht.

Flughafen BER legt Geschäftszahlen für 2021 vor

SCHÖNEFELD: Am Hauptstadtflughafen BER bleibt die finanzielle Lage angespannt. Zwar verzeichnet die Betreiberin Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) seit Monaten kontinuierlich steigende Fluggastzahlen. Trotzdem dürfte auch im vergangenen Jahr ein deutlicher Verlust angefallen sein. Die Geschäftszahlen für 2021 will die FBB am Dienstag (10.30 Uhr) vorlegen.

Um Millionen geprellt - Großer Online-Betrugsprozess beginnt

SAARBRÜCKEN: Mit falschen Versprechungen soll eine Bande von Internetbetrügern gut 1100 Anleger um mehr als 40 Millionen Euro geprellt haben. Als mutmaßliches Bandenmitglied muss sich jetzt ein 29-Jähriger von diesem Dienstag (8.30 Uhr) an vor dem Landgericht Saarbrücken verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, mehrere Online-Plattformen betrieben zu haben: Dort seien Anlegern bei der Investition in Finanzprodukte Gewinne versprochen worden, obwohl es gar keinen Handel mit Finanzprodukten gegeben habe. Es handele sich um einen der bislang größten Prozesse dieser Art vor der Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts.

Rentner wegen Nicht-Bezahlens eines Corona-Bußgeldes vor Gericht

HAMBURG: Ein Rentnerehepaar muss sich am Dienstag (9.30 Uhr) wegen Nicht-Bezahlens eines Corona-Bußgeldbescheides vor dem Amtsgericht Hamburg verantworten. Die 87 Jahre alte Rentnerin musste im Juni 2021 dringend die Toilette in einer Bäckerei aufsuchen. Dabei soll das Rentnerehepaar das Corona-Kontaktformular nicht vollständig ausgefüllt haben. Gegen die beiden Bußgeldbescheide von jeweils 178,50 Euro hatte das Paar Einspruch eingelegt. Die Angaben reichten jedoch nicht aus, um das Verfahren einzustellen.

Klopp mit Liverpool bei Bayern-Bezwinger Villarreal

VILLARREAL: Trainer Jürgen Klopp will am Dienstag mit dem FC Liverpool zum dritten Mal nach 2018 und 2019 das Finale der Champions League erreichen. Nach dem 2:0-Sieg im Halbfinal-Hinspiel vor eigenem Publikum können sich die Reds beim Bayern-Bezwinger FC Villarreal (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) im Rückspiel eine Niederlage mit einem Tor Unterschied leisten.

Bayern-Basketballer greifen nach erster Final-Four-Teilnahme

BARCELONA: Die Basketballer des FC Bayern München wollen am Dienstag einen bedeutsamen Sieg in Europa feiern. Mit einem Sieg bei Favorit FC Barcelona würden die Münchner als erste deutsche Mannschaft in das Final Four der Euroleague einziehen.