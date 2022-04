Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.04.22 | Überblick

Minister-Konferenz in Berlin soll Unterstützung für Moldau ankurbeln

BERLIN: Mit einer Unterstützer-Konferenz in Berlin will Außenministerin Annalena Baerbock an diesem Dienstag (11.00 Uhr) die internationale Hilfe für die von vielen ukrainischen Kriegsflüchtlingen stark belastete Republik Moldau ankurbeln. Bei dem von der Grünen-Politikerin gemeinsam mit ihrem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian und dem rumänischen Außenminister Bogdan Aurescu organisierten Treffen sollen etwa die Versorgung der Flüchtlinge sowie die gestiegenen Energiepreise eine Rolle spielen, hatte eine Sprecherin des Außenministeriums in Berlin angekündigt.

Weniger Straftaten - Faeser stellt Statistik für 2021 vor

BERLIN: Bei der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik für das zurückliegende Jahr kann Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) an diesem Dienstag (14.00 Uhr) mit einer guten Nachricht aufwarten: Die Zahl der von der Polizei erfassten Straftaten ist 2021 im fünften Jahr in Folge gesunken.

Londoner Prozess gegen Boris Becker geht in die Schlussphase

LONDON: In London neigt sich der Strafprozess gegen den früheren deutschen Tennisstar Boris Becker dem Ende zu. Am Dienstag (11.00 Uhr MESZ) werden vor dem Southwark Crown Court eine Zusammenfassung der Richterin zu den Aussagen sowie die Schlussworte sowohl der Anklage als auch der Verteidigung erwartet.

Mordprozess nach Verkehrsunfall mit zwei Todesopfern beginnt

FRANKFURT/MAIN: Vorwurf Mord wegen eines illegalen Autorennens: Nach einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Todesopfern muss sich von Dienstag (09.30 Uhr) an ein 40 Jahre alter Autofahrer vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Der Unfall hatte sich im Oktober im Frankfurter Ostend ereignet.

Dekabank voraussichtlich mit deutlichem Gewinnplus 2021

FRANKFURT/MAIN: Gleich zwei Mal hat der Vorstand der Dekabank im vergangenen Jahr seine Gewinnprognose nach oben geschraubt. Dank eines kräftigen Fondsabsatzes und gesunkener Vorsorge für mögliche Risiken strebte das Wertpapierhaus der Sparkassen letztlich ein wirtschaftliches Ergebnis von mindestens 700 Millionen Euro an. An diesem Dienstag (10.00 Uhr) legt das Frankfurter Institut die Bilanz für 2021 vor.

Champions-League-Viertelfinale mit Klopp, Guardiola und Simeone

BERLIN: Beim Viertelfinal-Start der Champions League stehen am Dienstag (21.00 Uhr) auch die beiden Kult-Trainer Jürgen Klopp und Pep Guardiola im Fokus. Klopp muss mit dem FC Liverpool zum Außenseiter Benfica Lissabon, Guardiola empfängt mit Premier-League-Spitzenreiter Manchester City den spanischen Fußball-Spitzenclub Atlético Madrid mit Coach Diego Simeone.