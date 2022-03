Das bringt der Dienstag

Russland und die Ukraine verhandeln Dienstag in Istanbul

ISTANBUL: Rund viereinhalb Wochen nach der russischen Invasion in die Ukraine starten Moskau und Kiew am Dienstag in der Türkei eine neue Verhandlungsrunde. Die Delegationen aus Russland und der Ukraine kommen am Dienstagmorgen um etwa 9.30 Uhr MESZ im Dolmabahce-Büro des Präsidenten in Istanbul zusammen, wie das türkische Präsidialbüro am Montagabend mitteilte. Vor Beginn der Gespräche wolle sich die türkische Seite jeweils mit den Delegationen treffen, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan nach einer Kabinettssitzung in Ankara. Er betonte erneut, er hoffe auf einen baldigen Waffenstillstand.

Gedenkgottesdienst für Queen-Ehemann Prinz Philip in London

LONDON: Mit einem Gottesdienst in London erinnern Königin Elizabeth II. und ihre Familie sowie zahlreiche Adlige und Würdenträger am Dienstag an Prinz Philip. Der Ehemann der Queen war vor knapp einem Jahr, am 9. April 2021, im Alter von 99 Jahren gestorben. Trotz ihres gesundheitlich angeschlagenen Zustands will die 95 Jahre alte Königin an der Zeremonie in der Westminster Abbey teilnehmen.

Umweltministerin Lemke legt Eckpunkte zu natürlichem Klimaschutz vor

BERLIN: Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) stellt an diesem Dienstag (12.00 Uhr) in Berlin Eckpunkte für ein Aktionsprogramm zum natürlichen Klimaschutz vor. Bereits Anfang des Jahres hatte die Grünen-Politikerin angekündigt, bis Ostern entsprechende Vorschläge für ein Maßnahmenprogramm der Bundesregierung unterbreiten zu wollen.

Zu warm und sonnig: Wetterdienst stellt Klimabilanz für 2021 vor

BERLIN: Etwas zu warm und durchschnittlich nass: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stellt an diesem Dienstag (29. März) in Berlin Details zur endgültigen Klimabilanz für das Jahr 2021 vor. Demnach war es das elfte zu warme Jahr in Folge: Die Durchschnittstemperatur lag mit 9,2 Grad um ein Grad über dem Wert der Referenzperiode 1961 bis 1990. Bei der Vorstellung der Klimabilanz ab 11.00 Uhr will der DWD auch auf Wetterextreme wie die Flutkatastrophe im Sommer im Westen Deutschlands blicken.

Ziehung der Zahlen im Eurojackpot jetzt auch am Dienstag

HELSINKI: Lottospieler in Deutschland haben ab diesem Dienstag (gegen 19.00 Uhr) einen neuen Ziehungstag. Der Eurojackpot bekommt neben dem Freitag einen zweiten Auftritt pro Woche. Zum 10. Geburtstag haben die 18 teilnehmenden Länder der Lotterie neue Regeln verpasst. Seit Freitag gilt eine Obergrenze von 120 Millionen Euro. Damit liegt die nach oben hin gedeckelte mögliche Gewinnsumme um 30 Millionen Euro höher als zuletzt.

Großer WM-Test für Fußball-Nationalelf gegen die Niederlande

AMSTERDAM: 237 Tage vor dem Anpfiff der Fußball-WM kommt es für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zu einem ersten großen Härtetest auf dem Weg nach Katar. Nach acht Siegen in acht Spielen gegen international zweitklassige Gegner unter Hansi Flick tritt der Bundestrainer mit dem DFB-Team am Dienstag (20.45 Uhr) in Amsterdam gegen die Niederlande an.

Weitere Plätze für Fußball-WM in Katar werden vergeben

BERLIN: Gleich sieben weitere Teilnehmer für die Fußball-WM in Katar werden an diesem Dienstag ermittelt. Bisher sind 20 Mannschaften für die Endrunde der Weltmeisterschaft qualifiziert, die am 21. November beginnt. Auch die deutsche Auswahl hat ihren Platz sicher. In Europa geht es nun um zwei weitere Tickets in den Spielen zwischen Portugal und Italien-Bezwinger Nordmazedonien sowie Polen und Schweden (jeweils 20.45 Uhr/DAZN).

U21 hat in Israel EM-Ticket im Visier - Kleine Chance für U19

TEL AVIV: Die deutsche U21-Nationalmannschaft kann im Auswärtsspiel beim ärgsten Verfolger Israel einen großen Schritt in Richtung EM-Ticket machen. Die Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo strebt im zweiten Spiel des Jahres am Dienstag (17.00 Uhr/ProSieben Maxx) in Petach Tikwa den zweiten Sieg an. Bei einem Erfolg hätten die deutschen Nachwuchs-Fußballer bereits fünf Punkte Vorsprung auf Israel und damit zwei Spieltage vor Ende der EM-Qualifikation gute Chancen auf Rang eins in der Gruppe und das direkte EM-Ticket.