Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 22.03.22 | Überblick

Etat für 2022: Bundestag beginnt Haushaltswoche

BERLIN: Der Bundestag debattiert von Dienstag (10.00 Uhr) an mehrere Tage über den Bundeshaushalt für das laufende Jahr. Zum Auftakt bringt Finanzminister Christian Lindner (FDP) seinen Haushaltsentwurf ein. Dann werden bis Freitag die Etats der einzelnen Ministerien diskutiert. Am Mittwoch kommt es zum Ressort des Kanzleramts zur sogenannten Generaldebatte mit Kanzler Olaf Scholz (SPD). Wegen der Bundestagswahl im Herbst kommt der Haushalt für 2022 mehrere Monate später als üblich ins Parlament.

Karlsruhe urteilt über AfD-Klage zur Wahl des Bundestagspräsidiums

KARLSRUHE: Nach einer Klage aus den Reihen der AfD verkündet das Bundesverfassungsgericht am Dienstag (10.00 Uhr) ein Urteil zur Wahl der Bundestag-Vizepräsidenten. Seit ihrem Einzug in den Bundestag 2017 besetzt die AfD als einzige Fraktion keinen Posten im Präsidium. Die anderen Parteien haben sämtliche Kandidatinnen und Kandidaten durchfallen lassen. Zur Frage, ob das rechtens ist, ist noch ein zweites Verfahren in Karlsruhe anhängig. Fürs erste haben die Richterinnen und Richter geklärt, wer Kandidatenvorschläge für die Wahl der Bundestag-Vizepräsidenten machen darf.

Bundesverfassungsgericht verhandelt zum parlamentarischen Fragerecht

KARLSRUHE: Die Frage, welche Informationen einem Parlamentarier zur Arbeit des Verfassungsschutzes zustehen, beschäftigt am Dienstag das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Geklagt hat der FDP-Bundestagsabgeordnete Konstantin Kuhle. Er hatte vergeblich angefragt, wie viele Mitarbeiter des Verfassungsschutzes in den Jahren 2015 bis 2019 ins Ausland entsandt waren. Das Bundesinnenministerium hatte dazu jegliche Auskunft verweigert - die Informationen seien geheimhaltungsbedürftig.

Urteil gegen Kremlgegner Nawalny erwartet: 13 Jahre Haft beantragt

MOSKAU: In dem umstrittenen Prozess gegen den inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalny will das Gericht an diesem Dienstag (8.00 Uhr MEZ) das Urteil sprechen. In dem als politische Inszenierung kritisierten Verfahren gegen den bekanntesten Gegner von Kremlchef Wladimir Putin hat die Staatsanwaltschaft 13 Jahre Gefängnis beantragt. Nawalnys Anwälte fordern Freispruch in dem Prozess wegen angeblichen Betrugs. Das Team des Kremlgegners sieht das Vorgehen der russischen Justiz als weiteren Versuch, Nawalny mundtot zu machen.

Warnstreik an acht Flughäfen - Ausfälle und Verspätungen erwartet

FRANKFURT/MAIN: Flugausfälle, Verspätungen und lange Wartezeiten drohen den Passagieren am Dienstag an acht deutschen Flughäfen. Die Gewerkschaft Verdi hat die privaten Sicherheitskräfte zu einem ganztägigen und nahezu flächendeckenden Warnstreik aufgerufen. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt werden wegen fehlender Kontrollen erneut keine Passagiere zusteigen können, wie der Betreiber Fraport mitgeteilt hat. Für Notfälle und Umsteiger ist ein Notdienst eingerichtet.

Tesla-Fabrik wird in Grünheide eröffnet - Scholz und Musk erwartet

GRÜNHEIDE: Mit viel Prominenz wird am Dienstag in Grünheide bei Berlin die erste europäische Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla eröffnet. Zur Feier haben sich Kanzler Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Tesla-Chef Elon Musk angesagt. Musk persönlich will die ersten Fahrzeuge vom Typ Model Y an Besitzer übergeben. Er war bereits am Montag in Berlin gelandet. Das Projekt gilt als Vorzeigemodell - auch was die Bau- und Genehmigungszeit angeht.

Frauen zum Suizid gedrängt? - Prozess vor dem Abschluss

LIMBURG: Im Prozess gegen einen Mann, der psychisch labile Frauen zum Suizid gedrängt oder dies versucht haben soll, werden an diesem Dienstag die Plädoyers vor dem Landgericht Limburg erwartet. Möglicherweise fällt auch das Urteil, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten unter anderem Mord und versuchten Mord vor. Der 62 Jahre alte Deutsche soll seine späteren Opfer gezielt in Online-Selbsthilfeforen kontaktiert und manipuliert haben, damit sie sich selbst töten oder sich von ihm umbringen lassen.

Träger von Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis wird verkündet

STOCKHOLM: In der schwedischen Hauptstadt Stockholm wird am Dienstag bekanntgegeben, wer in diesem Jahr mit dem Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis geehrt wird. Mit einem Preisgeld in Höhe von erneut fünf Millionen schwedischen Kronen (rund 480.000 Euro) gilt die nach der vor 20 Jahren verstorbenen Kinderbuchautorin Astrid Lindgren benannte Auszeichnung als höchstdotierter Preis für Kinder- und Jugendliteratur weltweit. Im vergangenen Jahr war er an den französischen Jugendbuchautoren Jean-Claude Mourlevat gegangen. Die Schwedin Astrid Lindgren («Pippi Langstrumpf», «Karlsson vom Dach») war Anfang 2002 im Alter von 94 Jahren gestorben.

Bayern-Frauen bei Premiere in Allianz Arena gegen Paris Saint-Germain

MÜNCHEN: Die Fußballerinnen des FC Bayern München treten im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain erstmals in der Allianz Arena an. Die deutschen Meisterinnen hoffen am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) auf eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 30. März beim französischen Spitzenteam um DFB-Spielmacherin Sara Däbritz. Der FC Bayern rechnet mit über 10.000 Zuschauern im dem Stadion, wo normalerweise die Männer spielen. Bei einem Weiterkommen würden die Münchnerinnen im Halbfinale auf den Sieger zwischen Olympique Lyon und Juventus Turin treffen.