Das bringt der Dienstag

Teil-Impfpflicht: Pflegekräfte müssen bis Dienstag Nachweise zeigen

BERLIN: Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen können offiziell noch bis diesen Dienstag ihre Corona-Impfung oder Genesung nachweisen - oder ein Attest vorlegen, dass sie nicht geimpft werden können. Ab Mittwoch gilt dann die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegepersonal, und die Gesundheitsämter können bei ihnen dann Beschäftigungskonsequenzen ziehen.

Innenministerin Faeser stellt Aktionsplan gegen Rechtsextremismus vor

BERLIN: Die Bekämpfung des Rechtsextremismus hat für Bundesinnenministerin Nancy Faeser besonders hohe Priorität. Das hat die SPD-Politikerin gleich nach ihrem Amtsantritt klar und deutlich gesagt. Am Dienstag will sie in Berlin nun einen «Aktionsplan Rechtsextremismus» vorstellen. Dass es ihr dabei auch um präventive Maßnahmen geht, macht schon die Wahl der drei Männer klar, die sie bei ihrem Termin begleiten. Neben Verfassungsschutz-Chef Thomas Haldenwang und dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch, soll auch der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger, auf dem Podium sitzen.

Statistiker beleuchten Folgen der Russland-Sanktionen für Außenhandel

WIESBADEN: Russland zählte im vergangenen Jahr zu den 15 wichtigsten Handelspartnern Deutschlands. Allerdings war der Anteil mit 2,3 Prozent am gesamten deutschen Außenhandel vergleichsweise gering. Zu den Auswirkungen der Sanktionen gegen Russland auf den Handel zwischen den beiden Ländern will sich das Statistische Bundesamt am Dienstag (08.00 Uhr) äußern. Dabei legt die Wiesbadener Behörde Daten des vergangenen Jahres und vom Januar 2022 zugrunde.

Umweltbundesamt stellt Prognose für Treibhausgas-Ausstoß 2021 vor

BERLIN: Das Umweltbundesamt (UBA) veröffentlicht am Dienstag (10.00 Uhr) eine erste Prognose zum Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase in Deutschland im vergangenen Jahr. UBA-Präsident Dirk Messner stellt die Zahlen in Berlin gemeinsam mit Staatssekretär Patrick Graichen aus dem Wirtschafts- und Klimaschutzministerium vor.

Die Zahlen sind noch vorläufig - endgültige Werte stehen erst im kommenden Jahr fest. Nach Berechnungen der Denkfabrik Agora Energiewende aus dem Januar stieg der deutsche Treibhausgas-Ausstoß 2021 im Vergleich zum Vorjahr an.

Russland bestätigt Besuch des iranischen Außenministers in Moskau

MOSKAU: Russland hat einen Besuch des iranischen Außenministers Hussein Amirabdollahian an diesem Dienstag in Moskau angekündigt. Im Zentrum des Gesprächs mit Amirabdollahians russischem Kollegen Sergej Lawrow soll die Rettung des Atomabkommens mit dem Iran stehen, wie das Außenministerium in Moskau mitteilte. Auch der Krieg gegen die Ukraine, den Moskau als «militärische Spezial-Operation» bezeichnet, solle Thema sein.

Hauptangeklagter in Pariser Terrorprozess wird weiter befragt

PARIS: Im Prozess um die islamistischen Terroranschläge 2015 in Paris soll an diesem Dienstag (12.30 Uhr) die Befragung des Hauptangeklagten fortgesetzt werden. Der 32-jährige Salah Abdeslam ist einziger Überlebender des Terrorkommandos. Er gilt als einer der Haupttäter. In Belgien wurde er bereits verurteilt. Bei der Anschlagsserie vom 13. November 2015 starben mehr als 130 Menschen. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Taten für sich. Angeklagt sind nun insgesamt 20 mutmaßliche Islamisten.

Bundesverfassungsgericht veröffentlicht Entscheidung über Ceta-Klagen

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht am Dienstag (9.30 Uhr) seine Entscheidung über die Klagen gegen das europäisch-kanadische Handelsabkommen Ceta. Kritiker des Abkommens hatten 2016 breiten Widerstand mobilisiert: Hinter zwei sogenannten Bürgerklagen stehen insgesamt fast 200.000 Unterstützer. Auch die Linksfraktion des damaligen Bundestags klagt in Karlsruhe. Im Eilverfahren hatten die Richterinnen und Richter die deutsche Beteiligung vorerst erlaubt, der Bundesregierung aber Auflagen gemacht. Jetzt ist auch die Prüfung im Hauptverfahren abgeschlossen.

VW-Konzern bilanziert 2021 und blickt auf schwieriges Jahr 2022

WOLFSBURG: Der Volkswagen-Konzern zieht am Dienstag (9.00 Uhr) Bilanz zum vergangenen Jahr und blickt auf voraussichtlich erneut schwierige Monate. Während die coronabedingten Absatzprobleme aus 2020 bei vielen Autoherstellern zuletzt wieder abnahmen, belasteten die Versorgungsengpässe bei Elektronikchips die gesamte Industrie schwer. Für die Beschäftigten bedeutete das auch in der VW-Gruppe immer wieder Kurzarbeit - finanziell gesehen steckte das Unternehmen den Chipmangel bisher jedoch gut weg.

Warnstreik und Corona-Flaute: Fraport legt Zahlen vor

FRANKFURT/MAIN: In bewegten Zeiten berichtet der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport am Dienstag (07.00 Uhr) über seine Bilanz des Jahres 2021. Wenn Vorstandschef Stefan Schulte zudem die Geschäftsaussichten des MDax-Konzerns beleuchtet, dürfte in den Terminals von Deutschlands größtem Flughafen gähnende Leere herrschen. Grund ist einmal nicht die Corona-Pandemie, sondern der Warnstreik, zu dem Verdi die Luftsicherheitsassistenten an den Passagierkontrollen aufgerufen hat.

Weitere Warnstreiks an Flughäfen - Auch Frankfurt und München dabei

FRANKFURT/MÜNCHEN/HAMBURG/STUTTGART: Flugreisende müssen sich auch an diesem Dienstag an mehreren deutschen Flughäfen auf Ausfälle und Verspätungen in Folge von Warnstreiks einstellen. Die Gewerkschaft Verdi weitet die Arbeitsniederlegungen des Luftsicherheitspersonals aus. Betroffen von Warnstreiks sind am Dienstag die beiden größten deutschen Flughäfen Frankfurt und München - aber auch Hamburg, Stuttgart sowie Karlsruhe/Baden-Baden. Die Warnstreiks sind Teil des Tarifkonflikts zwischen Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen.

Lit.Cologne eröffnet mit Solidaritätsveranstaltung zur Ukraine

KÖLN: Das Literaturfestival Lit.Cologne eröffnet am Dienstag (19.30 Uhr) mit einer Solidaritätsveranstaltung für die Ukraine. Mit dabei sind unter anderem der Schriftsteller Navid Kermani, der Journalist Deniz Yücel, die Pianistin Olga Scheps und der Schauspieler Ulrich Noethen. Der Abend steht unter dem Motto «Nein zum Krieg!», alle Einnahmen werden gespendet. Die Lit.Cologne findet dieses Jahr vom 15. bis 26. März statt und umfasst 180 Veranstaltungen.