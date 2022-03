Das bringt der Dienstag

EU-Kommission legt Plan für Alternativen zu russischem Gas vor

BRÜSSEL: Wegen der schweren Spannungen mit Russland sucht die EU neue Wege, um möglichst schnell unabhängig von russischem Gas zu werden. Dafür will die Brüsseler EU-Kommission an diesem Dienstag (15.30 Uhr) einen Plan mit möglichen Maßnahmen vorlegen. Laut einem Entwurf sollen die EU-Staaten sicherstellen, dass ihre Gasspeicher bis Oktober zu mindestens 80 Prozent gefüllt sind. Dafür sollen etwa neue Quellen für Gasimporte gefunden werden, insbesondere für Flüssiggas (LNG).

US-Außenminister Blinken zu Besuch in Estland

TALLINN/PARIS: Zum Abschluss seiner Reise durch die drei baltischen Staaten besucht US-Außenminister Antony Blinken am Dienstag Estland. Im Mittelpunkt der politischen Gespräche in Tallinn wird - wie schon zuvor in Litauen und Lettland - der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine stehen. Bei Beratungen mit der Führung des baltischen EU- und Nato-Landes soll es um gemeinsame Bemühungen zur Unterstützung Kiews und Maßnahmen zur Stärkung der Nato-Ostflanke gehen.

Kölner Gericht verhandelt über AfD-Klage gegen Verfassungsschutz

KÖLN: Am Kölner Verwaltungsgericht beginnt an diesem Dienstag (10.00 Uhr) ein politisch brisantes Verfahren. Die AfD hat vier Klagen gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz eingereicht, in denen es unter anderem darum geht, ob der Inlandsgeheimdienst die gesamte Partei als Verdachtsfall oder als gesichert rechtsextremistische Bestrebung einstufen darf. Parteichef Tino Chrupalla will nach eigenen Angaben zu der mündlichen Verhandlung, für die zwei Prozesstage angesetzt wurden, in die Domstadt reisen.

Erzieherinnen und Erzieher wollen vielerorts streiken

BERLIN: Erzieherinnen und Erzieher an kommunalen Kitas und andere Beschäftigte sozialer Berufe wollen an diesem Dienstag bundesweit für mehr Einkommen und bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße gehen. Zum Weltfrauentag will die Gewerkschaft Verdi damit den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen für den Sozial- und Erziehungsdienst erhöhen. Zu Warnstreiks aufgerufen sind auch die kommunalen Beschäftigten der sozialen Dienste und der Behindertenhilfe. Verdi und der Beamtenbund dbb verhandeln derzeit mit den kommunalen Arbeitgebern über die tariflichen Bedingungen der Beschäftigten.

Habeck beim Auftakt des ITB-Reisekongresses

BERLIN: Die internationale Reisemesse ITB (8. bis 10. März) findet in diesem Jahr als Online-Kongress statt. Die Veranstaltung auf dem Berliner Messegelände wurde wie schon im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Zur Eröffnung am Dienstag (9.00 Uhr) gibt der Präsident des Deutschen Reiseverbandes, Norbert Fiebig, einen Überblick über die Lage der Branche. Anschließend spricht Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) über Perspektiven der Tourismuspolitik. Die Buchungszahlen für die Sommersaison lagen im Februar auf dem Niveau der Vorkrisenwochen vom Februar 2019. Zuletzt war noch unklar, wie sich der Ukraine-Krieg auf das Reiseverhalten auswirkt.

Streit um volle Windel landet vor Gericht

DÜSSELDORF: Ein handfest ausgetragener Streit um eine volle Windel findet am Dienstag (9.15 Uhr) eine Fortsetzung vor dem Düsseldorfer Amtsgericht. Angeklagt ist ein 42-jähriger Vater wegen Körperverletzung. Er hatte laut Anklage sein Kind auf der Düsseldorfer Königsallee gewickelt und anschließend die volle Baby-Windel einfach in den Wassergraben der Prachtmeile geworfen.

FC Bayern spielt gegen Salzburg ums Champions-League-Viertelfinale

MÜNCHEN: Der FC Bayern München kann am Dienstag (21.00 Uhr) zum 20. Mal ins Viertelfinale der Champions League einziehen. Die Münchner empfangen in der heimischen Allianz Arena Österreichs Fußball-Meister Red Bull Salzburg. Das Achtelfinal-Hinspiel vor drei Wochen in Österreich war 1:1 ausgegangen. Der Druck liegt aufseiten der Bayern, die gegen das junge, unerfahrene Salzburger Team als klarer Favorit gelten. «Die Verantwortung ist uns schon bewusst, was auf dem Spiel steht», sagte Bayern-Angreifer Thomas Müller.