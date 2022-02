Das bringt der Dienstag

Krisendiplomatie zum Krieg Russlands gegen die Ukraine auf Hochtouren

BERLIN/NEW YORK/GENF/LODZ: Die Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine laufen am Dienstag auf Hochtouren weiter. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfängt in Berlin den Premier von Luxemburg, Xavier Bettel (12.00 Uhr) und anschließend die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde (14.00 Uhr). Bei den Treffen dürften die Lage in der Ukraine, auf den Finanzmärkten und Möglichkeiten für eine weitere internationale Isolierung des russischen Präsidenten Wladimir Putin im Mittelpunkt stehen. Im polnischen Lodz wollten die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens im Format des sogenannten «Weimarer Dreiecks» zusammenkommen.

US-Soldaten bei Militärmanöver im Ukraine-Nachbarland Slowakei

BRATISLAVA: Vor dem Hintergrund des Konflikts im Nachbarland Ukraine beginnt am Dienstag in der Slowakei ein zweiwöchiges Großmanöver der slowakischen und US-Streitkräfte unter der Bezeichnung «Saber Strike» (Säbelhieb). Der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad sagte allerdings dem TV-Nachrichtensender TA3 schon am Sonntag, das Manöver werde etwas kleiner dimensioniert als ursprünglich geplant. Statt 3000 würden nur 2000 Soldaten daran teilnehmen.

Wirtschaftsminister Habeck zu Gesprächen in Washington

BERLIN: Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) führt am Dienstag politische Gespräche in der US-Hauptstadt Washington. Der Wirtschafts- und Klimaschutzminister will dort unter anderem Finanzministerin Janet Yellen treffen sowie die Handelsbeauftragte Katherine Tai und Energieministerin Jennifer Granholm. Im Mittelpunkt des zweitägigen US-Besuchs soll nach Angaben von Habecks Ministerium die Lage nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine stehen - und «die damit einhergehenden Fragen von Sicherheitspolitik, Energiesicherheit und Sanktionen».

Bundesamt gibt erste Schätzung zu Februar-Inflation bekannt

WIESBADEN: Hohe Energiepreise belasten die Budgets der Verbraucher und heizen die Inflation in Deutschland an. Wie sich die Teuerungsrate im Februar entwickelt hat, gibt das Statistische Bundesamt am Dienstagnachmittag in einer ersten Schätzung bekannt. Zu Jahresbeginn blieb die Inflation unerwartet hoch. Die Verbraucherpreise legten im Januar 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,9 Prozent zu. Im Dezember 2021 hatte die Rate noch höher bei 5,3 Prozent gelegen.

Bayer stellt Jahresbilanz vor - Krieg in der Ukraine bereitet Sorgen

LEVERKUSEN: Eine steigende Nachfrage nach Saatgut und Pflanzenschutzmitteln hat dem Agrarchemie-Konzern Bayer zuletzt Rückenwind verliehen. Am Dienstag (10.00 Uhr) stellen Konzernchef Werner Baumann und Finanzvorstand Wolfgang Nickl in der Bilanz-Pressekonferenz die Jahreszahlen für 2021 vor und geben eine Prognose für 2022. Gute Perspektiven dürfte die Firma auch in ihrer Pharmasparte haben, neue Medikamente sollen in den nächsten Jahren für Milliardenumsätze sorgen.

Weichen für die Zukunft der insolventen MV-Werften werden gestellt

SCHWERIN: Für die Zukunft der insolventen MV-Werften werden am Dienstag entscheidende Weichen gestellt. Nachdem die Werftengruppe am 10. Januar beim Amtsgericht Schwerin für insgesamt acht Gesellschaften Insolvenzanträge angemeldet hatte, wird das Gericht nun voraussichtlich das Insolvenzverfahren eröffnen. Damit ist dann auch der Weg frei für die Transfergesellschaften, in die früheren Angaben zufolge 1834 Beschäftigte Aufnahme finden sollen. Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund hatte am Montagnachmittag dem Kauf des Werftgeländes zugestimmt.

Karlsruher Entscheidung zu strafbarem Rasen ohne Widersacher

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht äußert sich am Dienstag (9.30 Uhr) zu einer 2017 eingeführten Strafvorschrift gegen Raser. Nach mehreren schweren Unfällen wegen Autorennen im normalen Straßenverkehr hatte der Gesetzgeber damals das Strafgesetzbuch ergänzt. Der neue Paragraf 315d stellt nicht nur die Veranstaltung verbotener Rennen und die Teilnahme daran unter Strafe. Eine Verurteilung riskiert auch, wer alleine rast. Nur diesen Teil der Vorschrift haben die Karlsruher Richterinnen und Richter unter die Lupe genommen. Die Entscheidung wird schriftlich veröffentlicht.

Patientenmörder als Zeuge im Prozess gegen Ex-Vorgesetzte

OLDENBURG: Der Ex-Krankenpfleger Niels Högel sagt rund zweieinhalb Jahre nach seiner Verurteilung wegen 85-fachen Mordes am Dienstag (9.00 Uhr) in einem Prozess gegen frühere Vorgesetzte als Zeuge aus. Den sieben Angeklagten wird in unterschiedlichem Umfang Beihilfe zum Totschlag beziehungsweise versuchten Totschlag jeweils durch Unterlassen vorgeworfen - in den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst. Das Oldenburger Landgericht will klären, ob sie möglicherweise eine Mitschuld tragen, weil sie Hinweise auf die Verbrechen zwar wahrnahmen, aber nicht adäquat weitergaben.

Union Berlin im Viertelfinale gegen Pokalschreck St. Pauli

BERLIN: Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin eröffnet mit dem Duell gegen Favoritenschreck FC St. Pauli das Viertelfinale im DFB-Pokal. Die Eisernen empfangen den Tabellendritten der zweiten Liga am Dienstag (20.45 Uhr/ARD/Sky) im Stadion an der Alten Försterei. Die drei weiteren Viertelfinalpartien stehen am Mittwoch an. Dann spielen die Zweitligisten Hamburger SV und Karlsruher SC und Hannover 96 gegen RB Leipzig um 18.30 Uhr gegeneinander. Anschließend beenden der VfL Bochum und der SC Freiburg (20.45 Uhr/ARD/Sky) mit dem einzigen reinen Bundesliga-Duell das Viertelfinale.