Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 22.02.22 | Überblick

Prozess gegen KZ-Sekretärin: Überlebende aus Israel soll berichten

ITZEHOE: Im Itzehoer Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin im Konzentrationslager Stutthof soll am Dienstag (10.00 Uhr) eine Überlebende des Lagers berichten. Die 97 Jahre alte Nebenklägerin Magda Rosenbaum stammt nach Angaben ihres Anwalts aus Ungarn. Im Sommer 1944 sei sie zunächst nach Auschwitz und dann nach Stutthof bei Danzig gebracht worden. Sie überlebte das Lager gemeinsam mit einer Schwester. Das Landgericht Itzehoe will die heute in Israel lebende Zeugin über eine Videoschalte anhören.

Steinmeier setzt Besuch im Senegal fort

DAKAR: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier informiert sich am Dienstag (16.00 Uhr) in Dakar über den geplanten Aufbau einer Impfstoffproduktion im Senegal. Das deutsche Unternehmen Biontech hat vor wenigen Tagen eine aus zwei Modulen bestehende Anlage vorgestellt, die künftig im Senegal, in Ruanda und möglicherweise in Südafrika Impfstoffe produzieren soll. Dies soll in Zusammenarbeit mit dem Institut Pasteur de Dakar geschehen.

Fresenius legt Zahlen vor - Ringen mit Pandemie-Folgen

BAD HOMBURG: Die Pandemie hat Deutschlands größten Krankenhausbetreiber Fresenius gebeutelt. Die Angst vor einer Infektion hielt viele Menschen von einem Klinikbesuch ab. Nicht zwingend medizinische Eingriffe wurden oft verschoben. Zugleich starben viele Dialysepatienten am Coronavirus, was die Fresenius-Tochter FMC zu spüren bekam. Das Fresenius-Management erwartete zuletzt, dass die Pandemie den Konzern auch zum Jahresende noch belastet. Die Zahlen für 2021, die Fresenius und FMC am Dienstag (7.00 Uhr) vorlegen, dürften also erneut getrübt sein. Zudem soll es Neuigkeiten zum Konzernumbau bei Fresenius geben.

Urteil in Prozess um Drogenskandal bei der Polizei erwartet

MÜNCHEN: In einem Prozess um den Drogenskandal bei der Münchner Polizei wird am Dienstag das Urteil erwartet. Der angeklagte Polizist hatte in der vergangenen Woche zum Prozessauftakt am Amtsgericht München ein Teilgeständnis abgelegt und zugegeben, Drogen und Dopingmittel konsumiert zu haben. Zu Beginn der Verhandlung (11.30 Uhr) soll noch ein Zeuge gehört werden, dann könnte die Staatsanwaltschaft mit ihrem Plädoyer beginnen.

Hofbräuhaus vs Hofbrauhaus - Namensstreit vor Gericht

MÜNCHEN: Hofbräuhaus oder Hofbrauhaus: Mit einem Streit um den Namen muss sich am Dienstag (15.00 Uhr) das Landgericht München I befassen. Das Staatliche Hofbräuhaus München wendet sich seit zehn Jahren erfolglos gegen die Namensgebung des Dresdner Hofbrauhauses.

Einsatzkräfte wollen nach Essener Großbrand Schäden ermitteln

ESSEN: Am Tag nach dem Großbrand in der Essener Innenstadt mit drei Verletzten und 35 zerstörten Wohnungen versuchen Feuerwehr und Polizei am Dienstag, einen Überblick über den Schaden zu gewinnen. Die Ruine des Wohnkomplexes ist einsturzgefährdet, sie konnte am Brandtag bis zum Abend nicht von Ermittlern betreten werden.