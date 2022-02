Das bringt der Dienstag

Scholz bei Putin in Moskau: Ringen um Abbau der Spannungen

MOSKAU: Kanzler Olaf Scholz trifft im Ringen um einen Abbau der Spannungen in der Ukraine-Krise an diesem Dienstag mit Russlands Präsident Wladimir Putin erstmals zu einem langen Vier-Augen-Gespräch zusammen. Für das Treffen im Kreml sind mehrere Stunden angesetzt - und eine anschließende Pressekonferenz, wie der Kreml in Moskau mitteilte. Eigentlich handelt es sich um einen Antrittsbesuch in einer Zeit, in der die deutsch-russischen Beziehungen wegen zahlreicher Probleme auf dem Tiefpunkt sind.

Baerbock reist zu Antrittsbesuch beim Nato-Partner Spanien

BERLIN/MADRID: Außenministerin Annalena Baerbock reist am Dienstag zu ihrem Antrittsbesuch beim Nato-Partner Spanien. Bei dem Kurzbesuch wird die Grünen-Politikerin in Madrid Gespräche mit ihrem spanischen Kollegen José Manuel Albares führen. Dabei werde es neben aktuellen bilateralen und außenpolitischen Themen auch um die angespannte Sicherheitslage zwischen Russland und der Ukraine gehen, sagte ein Sprecher ihres Ministeriums.

Unionsfraktion will Merz zum neuen Vorsitzenden wählen

BERLIN: Die Unionsfraktion im Bundestag will CDU-Chef Friedrich Merz an diesem Dienstag (15.00 Uhr) zu ihrem neuen Vorsitzenden wählen. Dass Merz eine Mehrheit der 197 Abgeordneten von CDU und CSU erhält, gilt als sicher. Mit Spannung wird allerdings erwartet, wie stark der Rückhalt ist, den der 66 Jahre alte Wirtschaftspolitiker erhält.

Bundespräsident Steinmeier reist nach Lettland

BERLIN/RIGA: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist am Dienstag nach Lettland. Unter dem Eindruck des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland wird er am Nachmittag (16.00 Uhr) in der Hauptstadt Riga mit Staatspräsident Egils Levits zusammentreffen. Eigentliches Ziel der Reise ist die Teilnahme an einer internationalen Wissenschaftskonferenz zum hundertjährigen Bestehen der Verfassung Lettlands am Mittwoch.

Niederlande wollen meiste Corona-Maßnahmen aufheben

DEN HAAG: Die Niederlande wollen die meisten Corona-Maßnahmen aufheben. Eine Entscheidung darüber soll am Dienstag fallen und am Abend bekannt gegeben werden. Nach den vorliegenden Plänen sollen Stadien, Theater, Kinos und Gaststätten wieder fast uneingeschränkt für Besucher freigegeben werden. Die Öffnungszeiten für Gaststätten soll auf 1.00 Uhr erweitert werden, statt wie bisher 22.00 Uhr.

Digital-Verband Bitkom zieht Bilanz für Cloud-Computing

BERLIN: Der Digitalverband Bitkom will am Dienstag (10.00 Uhr) eine Öko- und Wachstumsbilanz für den anstehenden Ausbau der Kapazitäten in Rechenzentren in Deutschland vorlegen. Bei der Studie, die auf einer Online-Pressekonferenz vorgestellt wird, will der Verband unter anderen Zahlen zum Energiebedarf und zum damit verbundenen CO2-Ausstoß vorlegen.

Reisen im dritten Corona-Jahr - Umfrageergebnisse der BAT-Stiftung

HAMBURG: Die Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen von British American Tobacco (BAT) stellt am Dienstag (10.00 Uhr) ihre neue Tourismusanalyse vor. Die Stiftung ließ dafür nach eigenen Angaben im Dezember und Januar mehr als 3000 Menschen über 18 zu ihren Reisen im vergangenen Jahr und ihren Urlaubsplänen für dieses Jahr befragen.

Bei Kusel ermordeter Polizist wird beigesetzt

FREISEN: Ein vor zwei Wochen in der Westpfalz ermordeter Polizist wird an diesem Dienstag (14.00 Uhr) in seinem Heimatort Freisen im Saarland beigesetzt. Familie, Freunde und geladene Gäste nehmen bei dem nicht öffentlichen Gottesdienst in der Kirche Abschied. Da die Anteilnahme im Ort groß ist, wird die Trauerfeier per Video-Stream in eine Halle übertragen. Auch die Innenminister von Rheinland-Pfalz und dem Saarland werden in Freisen erwartet.

Weiterer Polizist im Münchner Drogenskandal vor Gericht

MÜNCHEN: Die juristische Aufarbeitung des Drogenskandals bei der Münchner Polizei geht weiter. An diesem Dienstag (9.00 Uhr) beginnt ein weiterer Prozess gegen einen Polizisten, der darin verwickelt sein soll. Die Vorwürfe: unerlaubter Erwerb und Besitz von Betäubungs- und Dopingmitteln, sowie Verwahrungsbruch. Der 1994 geborene Polizist soll im Dienst beschlagnahmtes Marihuana selbst genommen haben.

Berlinale will Isabelle Huppert auszeichnen

BERLIN: Die französische Schauspielerin Isabelle Huppert (68) wird auf der Berlinale für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Sie soll am Dienstagabend (21.45 Uhr) den Goldenen Ehrenbären bekommen. Der Berliner Schauspieler Lars Eidinger (46) soll die Laudatio halten.

Achtelfinal-Start in der Königsklasse: Topspiel Paris gegen Madrid

PARIS: Das Achtelfinale der Champions League beginnt gleich mit einem Kracher: Paris Saint-Germain empfängt am Dienstagabend (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) Real Madrid zum brisanten Duell der Titel-Aspiranten. Welcher Fußball-Superstar macht in der Partie mit Finalcharakter den Unterschied? Kylian Mbappé, Lionel Messi und Neymar sind die Trümpfe für PSG auf dem Weg zum ersehnten ersten Königsklassen-Triumph.

Größte deutsche Olympia-Chancen im Bob - K.o.-Spiel im Eishockey

PEKING: Die deutsche Olympia-Mannschaft rechnet sich bei den Winterspielen in China auch am Dienstag bei einigen der neun Entscheidungen etwas aus. Am besten sieht es im Zweierbob aus, dort führt zur Halbzeit Francesco Friedrich vor Johannes Lochner. Der entscheidende vierte Lauf beginnt um 14.50 Uhr deutscher Zeit. Zuvor zählen die deutschen Nordischen Kombinierer im zweiten Einzel zu den Medaillenanwärtern. Nach einem Sprung von der Großschanze folgt der Skilanglauf über zehn Kilometer (11.30 Uhr). Die deutschen Biathlon-Männer wollen in der Staffel (7.30 Uhr) ihr erstes Edelmetall dieser Spiele. Skirennfahrerin Kira Weidle möchte bei der Damen-Abfahrt (4.00 Uhr) in die Medaillenvergabe eingreifen. Das Eishockey-Team strebt mit einem Sieg im Qualifikationsspiel gegen die Slowakei (5.10 Uhr) den Einzug in das Viertelfinale an.