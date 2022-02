Das bringt der Dienstag

Scholz spricht mit Macron und Duda über Ukraine-Krise

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht am Dienstag mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda über die Russland-Ukraine-Krise. Macron kommt im Anschluss an seine Vermittlungsgespräche in Moskau und Kiew nach Berlin. Für Scholz findet das Gespräch kurz nach seiner USA-Reise statt, bei der ein Treffen mit US-Präsident Joe Biden auf seinem Programm stand. Das Treffen der beiden mit Duda dient der Abstimmung innerhalb der EU in dem Konflikt.

Baerbock informiert sich an Frontlinie im Donbass über die Lage

KIEW: Außenministerin Annalena Baerbock will sich an diesem Dienstag an der Frontlinie zwischen ukrainischen Regierungstruppen und den von Russland unterstützten Separatisten über die Lage im Konfliktgebiet Donbass informieren. Die Ministerin wollte sich dort ein Bild der militärischen und humanitären Lage machen. Ein im belarussischen Minsk vereinbarter Friedensplan liegt auf Eis. Die Ukraine und Russland werfen sich gegenseitig vor, gegen das Abkommen zu verstoßen. Seit 2014 sind im Donbass nach UN-Schätzungen mehr als 14.000 Menschen bei Kämpfen getötet worden.

Gespräche zur Rettung des Atompakts mit dem Iran werden fortgesetzt

WIEN: Nach einer kurzen Unterbrechung werden die Verhandlungen über die Rettung des Atomabkommens mit dem Iran am Dienstag in Wien fortgesetzt. Die kommenden Wochen gelten als entscheidend für die mögliche Wiederherstellung der Rüstungskontroll-Vereinbarung von 2015. Der Iran nähert sich nach Überzeugung westlicher Diplomaten mit großen Schritten der Fähigkeit, eine Atombombe herzustellen. Insofern dränge die Zeit für ein wirksames Abkommen, das die nuklearen Kapazitäten des Irans erneut auf rein zivile Anwendungen beschränken soll. Deutschland, Frankreich und Großbritannien vermitteln seit Monaten gemeinsam mit Russland und China zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten.

Rund 500 Apotheken beginnen am Dienstag mit Impfungen

BERLIN: Nachdem in Nordrhein-Westfalen bereits am Montag die ersten Apotheken mit Impfungen gegen Covid-19 begonnen haben, beginnt die Angebotsaktion am Dienstag bundesweit. Von insgesamt 18.500 Apotheken in Deutschland beteiligen sich zunächst allerdings nur rund 500 Einrichtungen an dem Impfangebot. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände geht jedoch davon aus, dass sich in den kommenden Wochen immer mehr Apotheken der Impfaktion anschließen werden. Mehr als 1000 Apotheken verfügen aktuell über alle Voraussetzungen zum Impfen, rund 6000 Apothekerinnen und Apotheker sind für die Impfungen geschult.

Missbrauchsanklage gegen katholischen Priester wird erweitert

KÖLN: Vor dem Landgericht Köln wird am Dienstag (09.15 Uhr) die erweiterte Anklage gegen einen wegen Kindesmissbrauchs angeklagten katholischen Priester verlesen. Der 70 Jahre alte Pfarrer war ursprünglich wegen Missbrauchs seiner minderjährigen Nichten angeklagt. Im Laufe des seit November laufenden Strafprozesses meldeten sich jedoch weitere mutmaßliche Opfer und sagten gegen ihn aus. Da die jüngsten Beschuldigungen erst aus dem Jahr 2019 stammen, wurde der Angeklagte schließlich im Gerichtssaal verhaftet, da die zuständige Kammer Wiederholungsgefahr sah.

EU-Kommission stellt Milliarden-Initiative gegen Mikrochip-Mangel vor

BRÜSSEL: Angesichts des globalen Mangels an Mikrochips in vielen Industriebereichen will die EU-Kommission viele Milliarden Euro mobilisieren. Am Dienstag stellt unter anderem EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen den sogenannten EU-Chips-Act vor. Nach Angaben von EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton sollen damit weit mehr als 40 Milliarden Euro an öffentlichen Geldern mobilisiert werden. So soll verhindert werden, dass Europa von anderen Regionen wie Asien oder Amerika abgehängt wird. Auch Staaten wie die USA und China investieren derzeit massiv in diesen Industriezweig.

Tui nennt Zahlen zum Auftaktquartal und versammelt Anteilseigner

HANNOVER: Tui bilanziert am Dienstag den Start des erneut coronageplagten Winter-Reisegeschäfts 2021/2022 und ruft seine Aktionäre zusammen. Nach einer schrittweisen Erholung im vergangenen Jahr hatte die anlaufende Omikron-Welle zuletzt auch für den weltgrößten Touristikkonzern weitere Risiken gebracht. Vorstandschef Fritz Joussen zeigte sich aber insgesamt zuversichtlich, dass die Urlaubsnachfrage keinen allzu starken Dämpfer bekommt. Sofern der positive Buchungstrend anhält und nicht mehr Virusmutationen dazu kommen oder eine größere Impflücke bleibt, rechnen die Hannoveraner damit, im Sommer auf das Niveau vor der Pandemie zurückzukehren.

Fingierter Anschlag auf türkisches Restaurant? - Wirt vor Gericht

CHEMNITZ: Mehr als drei Jahre nach dem möglicherweise fingierten Anschlag von Rechtsradikalen auf das türkische Restaurant «Mangal» in Chemnitz beginnt am Dienstag (8.00 Uhr) der Prozess gegen den Wirt. Laut Anklage soll er sich 2018 mit weiteren Personen zusammengetan haben, um einen Anschlag auf sein Lokal vorzutäuschen. Mit der Ausführung sollen dann drei weitere Personen beauftragt worden sein. Ziel sei gewesen, eine Versicherungssumme zu kassieren.

Nach schwerem A40-Tanklasterunfall: Geständnis des Fahrers erwartet

MÜLHEIM/RUHR: Knapp eineinhalb Jahre nach einem Tanklasterunfall mit Millionenschaden auf der A 40 bei Mülheim beginnt am Dienstag (11.00 Uhr) der Prozess gegen den Fahrer. Der 42-Jährigen soll laut Anklage mit 1,77 Promille Alkohol im Blut wegen eines Fahrfehlers mit dem Lastzug von der Straße abgekommen sei. Der mit 35.000 Litern Kraftstoff beladene Lastwagen war unter einer Eisenbahnbrücke in Brand geraten. Mehrere Brücken mussten abgerissen werden, es gab fast ein Jahr schwere Behinderungen im Bahn- und Autoverkehr.

Oscar-Nominierungen werden bekanntgegeben

LOS ANGELES: In Hollywood werden am Dienstag (ab 14.18 Uhr MEZ) die mit Spannung erwarteten Nominierungen für die diesjährigen Oscars bekanntgegeben. Zu den Favoriten zählen unter anderem Filme wie «West Side Story», «Belfast», «Dune», «King Richard» und «Licorice Pizza». Stars wie Nicole Kidman, Lady Gaga, Andrew Garfield und Will Smith können auf eine Nominierung hoffen.

Dirigent Simon Rattle erhält hohe Form des Bundesverdienstkreuzes

BERLIN: Der langjährige Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, Sir Simon Rattle (67), wird am Dienstag (11.30 Uhr) mit einer der höchsten Auszeichnungen Deutschlands geehrt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird dem Briten das Große Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verleihen.

Deutsche Olympia-Hoffnungen im Rodeln, Biathlon und Snowboard

PEKING: Auch das deutsche Team rechnet sich wieder Chancen aus, wenn bei den Olympischen Winterspielen in China an diesem Dienstag gleich zehnmal Gold vergeben wird. Die Medaillen werden unter anderem im entscheidenden vierten Durchgang (14.35 Uhr) an die Rodlerinnen verteilt. Zuvor steht im Biathlon das Einzel der Herren über 20 Kilometer an (9.30 Uhr). Auch in den Parallel-Riesenslaloms (8.39 Uhr) könnte es bei Frauen und Männern deutsche Erfolge geben.