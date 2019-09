Von: Redaktion DER FARANG | 10.09.19

Neue EU-Kommission: Von der Leyen präsentiert Aufgabenverteilung

BRÜSSEL (dpa) - Ursula von der Leyen stellt am Dienstag (12.00 Uhr) die Aufgabenverteilung in der nächsten EU-Kommission vor.



Die gewählte Kommissionspräsidentin hat ein Team aus 13 Frauen - einschließlich ihrer selbst - und 14 Männern vorgeschlagen. In ihrer ersten großen Pressekonferenz in Brüssel präsentiert sie nun die Ressorts der Kandidaten.

Im Bundestag beginnt die Haushaltswoche

BERLIN (dpa) - Der Bundestag berät von Dienstag (10.00 Uhr) an den Entwurf für den Bundeshaushalt 2020.



Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) plant Ausgaben von fast 360 Milliarden Euro, Schwerpunkte liegen bei Arbeit und Sozialem sowie der Entlastung von Familien mit geringen Einkommen. Trotz schwächelnder Konjunktur will der Vizekanzler zudem die schwarze Null halten.

IAA startet mit erstem Pressetag

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Mit einer Vielzahl von Präsentationen startet am Dienstag (9.00 Uhr) die Internationale Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt ihr Vorprogramm.



Vor der offiziellen Eröffnung am Donnerstag durch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) suchen Hersteller und die wichtigsten Zulieferer zunächst das Gespräch mit Vertretern der Medien.

Brandenburger CDU-Fraktion wählt Spitze - Entscheidung über Zukunft

Die CDU-Fraktion im Brandenburger Landtag wählt am Dienstag (ab 10.00 Uhr) eine neue Spitze und entscheidet damit auch über den Fortgang der Regierungsbildung.



Gesucht wird ein Nachfolger für Ingo Senftleben, der als Spitzenkandidat für das schlechte Ergebnis bei der Landtagswahl vom 1. September mit verantwortlich gemacht wurde. Nach einem internen Machtkampf hatte er am Freitag seinen Rücktritt als Landespartei- und Fraktionschef angekündigt.

BGH klärt: Dürfen Banken Gebühr für Umschuldung verlangen?

KARLSRUHE (dpa) - Kostenpflichtig oder nicht - der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe beschäftigt sich am Dienstag (11.00 Uhr) mit der Frage, ob Banken von Kunden für die Umschuldung von Immobilienkrediten eine Gebühr kassieren dürfen.



Dem Fall liegt eine Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbands gegen ein Geldinstitut aus Steinfurt zugrunde.

Neue iPhone-Generation von Apple erwartet

CUPERTINO (dpa) - Apple wird am Dienstag (ab 19.00 Uhr MESZ) voraussichtlich die nächste Generation seiner iPhones vorstellen.



Sie sollen laut Medienberichten mit neuen Kamera-Funktionen und einem zusätzlichen Ultra-Weitwinkel-Objektiv ausgestattet werden. Das iPhone ist nach wie vor das wichtigste Apple-Produkt, die Verkäufe gehen jedoch schon seit einiger Zeit zurück.

Neue Konzernstrategie - Deutsche Bahn passt ICE-Design an

BERLIN (dpa) - In Großstädten Fernzüge im 30-Minuten-Takt, WLAN auch im Intercity, mehr Plätze in Pendlerzügen: So will die Deutsche Bahn nach ihrer neuen Konzernstrategie mehr Verkehr auf die Schiene verlagern.



Sinnbild dafür soll ein neues Außendesign der ICE-Flotte sein. Konzernchef Richard Lutz und der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Enak Ferlemann, wollen es am Dienstag (9.00 Uhr) in Berlin präsentieren.

Plädoyers im Mordprozess um Tramperin Sophia Lösche erwartet

BAYREUTH (dpa) - Im Mordprozess um die erschlagene Tramperin Sophia Lösche sollen am Dienstag (9.00 Uhr) die Plädoyers am Landgericht Bayreuth vorgetragen werden.



Dabei werden sich die Staatsanwaltschaft, der Anwalt der Eltern, der Bruder von Sophia Lösche und der Verteidiger des Fernfahrers äußern, wie ein Pressesprecher des Landgerichts am Montag mitteilte.

Prozess um Missbrauch einer Neunjährigen - Urteil erwartet

DESSAU-ROßLAU (dpa) - Im Prozess um den Missbrauch eines neun Jahre alten Mädchens in Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt wird am Dienstag mit dem Urteil gerechnet.



Es sollen die Plädoyers gehalten und dann voraussichtlich die Entscheidung des Gerichts verkündet werden, teilte ein Sprecher des Landgerichts Dessau-Roßlau mit.

U21-Nationalelf startet in Wales in die EM-Qualifikation

WREXHAM (dpa) - Gut zwei Monate nach dem verlorenen EM-Finale gegen Spanien startet die neu formierte U21-Nationalmannschaft in die Qualifikation für die Fußball-EM 2021.



Die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz muss am Dienstag (20.00 Uhr) zu ihrem ersten Spiel in der Gruppe 9 in Wales antreten.