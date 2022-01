Das bringt der Dienstag

Dänemark verabschiedet sich von Corona-Beschränkungen

KOPENHAGEN: Trotz weiterhin hoher Neuinfektionszahlen fallen in Dänemark an diesem Dienstag praktisch alle Corona-Beschränkungen weg. In Deutschlands nördlichstem Nachbarland muss man dann keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. Auch Nachweise über Impfungen, Genesungen und negativen Tests per Corona-Pass sind nicht mehr nötig.

EU-Impfnachweise ohne Booster künftig nur noch neun Monate gültig

BRÜSSEL: Reisen ohne Booster-Impfung in der EU ist für viele Menschen von Dienstag an deutlich schwieriger. Die EU-Impfnachweise sind vom 1. Februar an ohne Auffrischungsimpfung nur noch rund neun Monate (270 Tage) gültig. Nach Ablauf dieser Frist werden Menschen ohne diesen zusätzlichen Schutz bei Grenzübertritten wie Ungeimpfte behandelt.

Bundesagentur legt Arbeitsmarktstatistik für Januar vor

NÜRNBERG: Die Bundesagentur für Arbeit legt am Dienstag (10.00 Uhr) ihre Januar-Statistik vor. Traditionell startet der Arbeitsmarkt nach einem Jahreswechsel träge. Experten rechnen deshalb mit einer größeren Zahl an Arbeitslosen als im Dezember. Damals waren 2,33 Millionen bundesweit auf Jobsuche.

KfW legt Förderzahlen vor: Volumen 2021 gesunken

FRANKFURT/MAIN: Die staatliche Förderbank KfW war auch im zweiten Jahr der Pandemie stark gefragt. Allerdings zeichnete sich im Laufe der vergangenen Monate bereits ab, dass die Fördersumme unter dem Rekordvolumen des Jahres 2020 liegen wird. Am Dienstag (10.00 Uhr) legt das Institut die Zahlen für 2021 vor - erstmals präsentiert von dem seit Oktober amtierenden Chef Stefan Wintels.

Prozess gegen Drach beginnt unter hohen Sicherheitsvorkehrungen

KÖLN: Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen beginnt am Dienstag (9.15 Uhr) vor dem Kölner Landgericht der Prozess gegen Thomas Drach. Der frühere Reemtsma-Entführer soll vier Überfälle auf Geldtransporter begangen haben. Er ist unter anderem wegen versuchten Mordes, besonders schweren Raubes und Brandstiftung angeklagt.

EHC Red Bull München bestreitet Champions-League-Halbfinale

MÜNCHEN: Der EHC Red Bull München kämpft um den Einzug ins Finale der Champions League. Der dreimalige deutsche Eishockey-Meister tritt in seiner K.o.-Partie am Dienstag (18.00 Uhr/Sport1) beim finnischen Spitzenteam Tappara Tampere an. Coronabedingt war das Halbfinale mehrmals verschoben worden. Die Münchner müssen gleich auf fünf deutsche Nationalspieler verzichten, die bei den Olympischen Spielen eingeplant sind. Zudem ist Ben Street nicht dabei, der im Peking-Aufgebot der Kanadier steht. Im Finale wartet Rögle BK aus Ängelholm.