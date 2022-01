Das bringt der Dienstag

Expertenrat berät über Corona-Lage

BERLIN: Vor der Bund-Länder-Runde zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise soll am Dienstag erneut der Expertenrat der Regierung tagen. Im Blick stehen vor allem mögliche weitere Maßnahmen angesichts der Ausbreitung der ansteckenderen Virusvariante Omikron. Laut Bundesregierung ist offen, ob der Expertenrat eine weitere aktuelle Stellungnahme vorlegt. Nach ersten vertraulichen Beratungen Mitte Dezember hatte das Gremium nach fünf Tagen Empfehlungen zu Omikron veröffentlicht - und rasche zusätzliche Maßnahmen vorgeschlagen. Kanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten wollen an diesem Freitag erneut beraten.

Bundesagentur legt Dezember-Statistik für den Arbeitsmarkt vor

NÜRNBERG: Vor dem Hintergrund neuer Unsicherheiten wegen des Einflusses der Omikron-Virusvariante gibt die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag ihre Dezember-Statistik für den Arbeitsmarkt bekannt. Die Arbeitslosigkeit war zuletzt deutlich zurückgegangen - zum Jahresende dürfte sie um mehrere Hunderttausend unter dem Stand des Vorjahres liegen. Auch die Zahl der offenen Stellen und der Rückgang der Kurzarbeit waren zuletzt ermutigend.

Ölförderallianz Opec+ berät über Marktlage und Produktionspolitik

WIEN: Die Ölstaaten der Allianz Opec+ beraten am Dienstag über ihre Förderpolitik. Es gilt als wahrscheinlich, dass der Verbund aus insgesamt 23 Ländern unter Führung Saudi-Arabiens und Russlands an der bisherigen Strategie festhält. Dies würde bedeuten, dass die Produktion im Februar um weitere 400.000 Barrel (je 159 Liter) am Tag ausgeweitet wird. Schon seit Sommer 2021 dreht die Allianz nach einer gravierenden Förderkürzung den Ölhahn immer weiter auf. Experten gehen davon aus, dass 2022 ein weltweiter Bedarf herrscht wie vor der Corona-Krise. Das würde eine Nachfrage von rund 100 Millionen Barrel am Tag bedeuten. Die Allianz Opec+ liefert davon etwa 45 Prozent.

Umsatzplus trotz Pandemie: Erste Schätzung zum Einzelhandel

WIESBADEN: Lockdown Anfang 2021, Weihnachtsgeschäft unter 2G-Auflagen - Corona hatte Deutschlands Einzelhändler im vergangenen Jahr im Klammergriff. Selbst das Anziehen der weltweiten Konjunktur machte manchem Ladenbesitzer zu schaffen: Bei vielen Waren gibt es noch immer Lieferengpässe. Die Branche geht dennoch von einem Umsatzplus im vergangenen Jahr aus - vor allem dank des boomenden Online-Handels. Am Dienstag (08.00 Uhr) veröffentlicht das Statistische Bundesamt auf Basis der Daten bis einschließlich November eine erste Schätzung, wie sich die Erlöse 2021 entwickelt haben.

Gullydeckel-Prozess gegen Lokführer - Berufungsverfahren beginnt

SIEGEN: Mehr als zweieinhalb Jahre nach einem Gullydeckel- Anschlag auf eine Regionalbahn befasst sich das Landgericht Siegen am Dienstag (09.30 Uhr) mit dem Fall. Der Lokführer war im Oktober 2020 vom Amtsgericht in Bad Berleburg im Siegerland zu einer Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten ohne Bewährung verurteilt worden. Den Anschlag im April 2019 auf den Zug der Hessischen Landesbahn habe er selbst inszeniert, befand das Gericht. Zwei Kanaldeckel habe er dafür eigens an einer Brücke montiert. Bei Siegen nahe der Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Hessen waren die zwei schweren Gullydeckel in die Frontscheibe der Bahn gekracht.

Skispringer bei Tournee am Bergisel gefordert

INNSBRUCK: Für die Skispringer steht bei der Vierschanzentournee an diesem Dienstag (13.30 Uhr/ZDF und Eurosport) der dritte Wettkampf auf dem Programm. Nach seinem zweiten Platz beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen zählt Markus Eisenbichler auch am berühmten Bergisel in Innsbruck zu den Sportlern mit den besten Aussichten auf den Sieg. Topfavorit ist allerdings Ryoyu Kobayashi. Der Japaner gewann bislang beide Tournee-Wettbewerbe und zeigte zuletzt keine Schwächen.