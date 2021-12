Das bringt der Dienstag

Bundesverfassungsgericht veröffentlicht Entscheidung zur Triage

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht am Dienstag (9.30 Uhr) eine Entscheidung zur sogenannten Triage in der Corona-Pandemie. Der Begriff beschreibt eine Situation, in der die Intensivstationen so überlastet sind, dass Ärztinnen und Ärzte nicht mehr alle Patienten retten können und eine Auswahl treffen müssen. In dem Karlsruher Verfahren geht es um die Frage, ob der Gesetzgeber verpflichtet ist, dafür Kriterien vorzugeben. (Az. 1 BvR 1541/20) Geklagt haben neun Menschen mit Behinderungen und Vorerkrankungen.

Weitere Bundesländer setzen strengere Corona-Regeln um

BERLIN/DÜSSELDORF: Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus greift in weiteren Bundesländern ein härterer Maßnahmenkatalog. Strengere Kontaktbeschränkungen gelten dann auch in Bayern, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen. Andere Länder hatten ähnliche Maßnahmen bereits zuvor umgesetzt. Mit diesen wollen sie sich vor allem gegen die sehr ansteckende Omikron-Variante zu rüsten.

70. Vierschanzentournee der Skispringer beginnt mit Qualifikation

OBERSTDORF: Die 70. Vierschanzentournee der Skispringer beginnt in Oberstdorf im Allgäu. Am Dienstag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) treten Topfavorit Karl Geiger und die weiteren Athleten zur Qualifikation in der WM-Arena an. Ziel ist es, unter die besten 50 zu kommen, um für den Wettbewerb am Mittwoch (16.30 Uhr) qualifiziert zu sein. Geiger führt im Gesamtweltcup und will die 20 Jahre lange deutsche Flaute seit Sven Hannawald bei dem Traditionsevent beenden.