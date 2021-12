Das bringt der Dienstag

Bund und Länder beraten über weitere Corona-Kontaktbeschränkungen

BERLIN: Im Kampf gegen die befürchtete neue massive Corona-Welle beraten Bund und Länder am Dienstag (16.00 Uhr) über schärfere Beschränkungen zum Jahreswechsel. Im Fokus der Videokonferenz der Ministerpräsidenten mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) soll die Reduzierung privater Kontakte auch für Geimpfte und Genesene nach Weihnachten und zu Silvester stehen. Im Gespräch sind auch Schließungen von Clubs und Diskotheken.

Giffey vor Wahl zur Regierenden Bürgermeisterin - Neuer Senat startet

BERLIN: Rund drei Monate nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus will der neue rot-grün-rote Senat am Dienstag seine Arbeit aufnehmen. Nach der feierlichen Unterzeichnung des Koalitionsvertrages steht im Parlament zunächst die Wahl von Franziska Giffey zur Regierenden Bürgermeisterin an. Nach der Wahl übernimmt die Politikerin im Rathaus offiziell die Amtsgeschäfte und ernennt die zehn Senatorinnen und Senatoren. Am Nachmittag will sich die Regierungsmannschaft zu ihrer ersten Sitzung treffen.

EuGH-Urteil zu Fluggastrechten bei Vorverlegung eines Flugs

LUXEMBURG: Steht Fluggästen eine Entschädigung zu, wenn der Flieger früher als angekündigt abhebt? Mit dieser Frage hat sich der Europäische Gerichtshof beschäftigt, der am Dienstag (9.30 Uhr) ein Urteil bekanntgeben will. Konkret geht es unter anderem darum, ob eine Vorverlegung als Annullierung des Flugs betrachtet werden kann.

Digitaler Code der ersten SMS der Welt wird versteigert

PARIS: Die erste SMS der Welt kommt als digitaler Code unter den Hammer. Bei der Versteigerung des Pariser Auktionshauses Aguttes am Dienstag (15 Uhr) geht es um ein «Non-Fungible Token» (NFT), also eine nicht austauschbare Wertmarke im Internet. Es ist ein digitales Echtheitszertifikat, das mit der Blockhain-Datenkette abgesichert und einzigartig ist. Verkäufer des SMS-NFT ist Vodafone, den Erlös will das Telekommunikationsunternehmen an das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) spenden.

Urteil erwartet im Prozess gegen Mutter der getöteten Leonie

NEUBRANDENBURG: Das Amtsgericht Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern will am Dienstag (09.00 Uhr) den Prozess gegen die Mutter der getöteten Leonie abschließen. Der 27 Jahre alten Angeklagten aus Torgelow wird fahrlässige Tötung durch Unterlassen vorgeworfen. Sie soll die Verletzungen der Sechsjährigen damals zwar erkannt, aber nicht rechtzeitig für Hilfe gesorgt haben. Ihr droht eine mehrjährige Freiheitsstrafe. Leonie war am 12. Januar 2019 tot in der Wohnung der fünfköpfigen Familie gefunden worden.

Waffenverbotszonen in NRW: Verordnung tritt in Kraft

DÜSSELDORF: Am Dienstag tritt im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen die Verordnung der Landesregierung zu Waffenverbotszonen in Köln und Düsseldorf in Kraft. In der Düsseldorfer Altstadt, an den Kölner Ringen und auf der Zülpicher Straße in Köln ist das Tragen etwa von Messern schon ab einer Klingenlänge von vier Zentimetern künftig zu bestimmten Zeiten verboten. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) bringt in Düsseldorf (09.30) symbolisch eines der Hinweisschilder an.

Handball-Bundestrainer Gislason nominiert EM-Aufgebot

FRANKFURT/MAIN: Bundestrainer Alfred Gislason nominiert an diesem Dienstag das Aufgebot der deutschen Handballer für die Europameisterschaft vom 13. bis 30. Januar. Wie schon bei der WM zu Beginn dieses Jahres fehlen dem 62 Jahre alten Isländer bei dem Turnier in Ungarn und der Slowakei einige Spieler, die aus persönlichen oder gesundheitlichen Gründen abgesagt haben. Die DHB-Auswahl trifft in der Vorrunde auf Belarus, Österreich und Polen.

Darts-Profi Hempel kämpft bei WM um Drittrundeneinzug

LONDON: Darts-Profi Florian Hempel könnte bei seiner ersten Weltmeisterschaft direkt die dritte Runde erreichen. Dafür müsste der 31 Jahre alte Wahl-Kölner am Dienstagabend (22.00 Uhr/Sport1 und DAZN) in London gegen den belgischen Mitfavoriten Dimitri van den Bergh gewinnen. Hempel bezwang am Sonntagabend Landsmann Martin Schindler klar mit 3:0, gilt nun gegen van den Bergh aber als klarer Außenseiter.