Das bringt der Dienstag

Baerbock reist zu Abrüstungskonferenz nach Stockholm

BRÜSSEL: Außenministerin Annalena Baerbock reist an diesem Dienstag zu einer Abrüstungskonferenz nach Stockholm. In der schwedischen Hauptstadt will die Grünen-Politikerin an Beratungen der sogenannten Stockholm Initiative teilnehmen, in der sich seit 2019 insgesamt 16 Länder für atomare Abrüstung einsetzen. Die Staaten besitzen keine Atomwaffen. Neben Deutschland, Spanien und Schweden haben sich auch Japan, Kanada und Argentinien der Staatengruppe angeschlossen.

Emotionale Abstimmung über Corona-Regeln in London erwartet

LONDON: Bei der Abstimmung über verschärfte Corona-Regeln für England muss der britische Premierminister Boris Johnson am Dienstag im Parlament mit starkem Gegenwind aus den eigenen Reihen rechnen. Dutzende Abgeordnete seiner Konservativen Partei haben angekündigt, gegen die Ausbreitung der Maskenpflicht sowie Impfnachweise für die Teilnahme an Großveranstaltungen zu stimmen. Zu einer Niederlage der Regierung dürfte es dennoch nicht kommen, da die stärkste Oppositionspartei Labour ihre Zustimmung signalisiert hat.

Minister beraten über «Booster»-Anreize - Expertenrat startet

BERLIN: In der Corona-Krise wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Dienstag über einheitliche Erleichterungen für Geimpfte beraten, die schon eine Auffrischungsdosis bekommen haben. Bundesminister Karl Lauterbach (SPD) hatte sich dafür ausgesprochen, dass für sie bei Zugang für Geimpfte und Genesene nach dem Modell 2G plus der sonst vorgesehene zusätzliche Test entfallen kann - auch als Anreiz dafür, sich «boostern» zu lassen. Einige Länder verfahren schon so. Am Dienstag soll auch ein Expertenrat der Bundesregierung erstmals tagen, dem unter anderem Virologen und Vertreter von Intensivmedizinern und des Robert Koch-Instituts (RKI) angehören.

Karlsruhe überprüft Verfassungsschutz-Befugnisse in Bayern

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe nimmt am Dienstag (10.00 Uhr) die ausgeweiteten Befugnisse des bayerischen Verfassungsschutzes unter die Lupe. Angestoßen hat die Überprüfung die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF). Sie befürchtet, dass andere Länder und der Bund sich an Bayern ein Beispiel nehmen und ebenfalls ihre Verfassungsschutzgesetze verschärfen könnten.

Verteidigung plädiert im «Tiergartenmord»-Prozess

BERLIN: Mit dem Plädoyer der Verteidigung wird am Dienstag (9.30 Uhr) der Prozess zum Mord an einem Georgier mitten in Berlin fortgesetzt. Angeklagt ist ein 56 Jahre alter Russe. Er soll am 23. August 2019 den Georgier tschetschenischer Abstammung in der Parkanlage Kleiner Tiergarten erschossen haben. Der 40-Jährige, der seit Ende 2016 als Asylbewerber in Deutschland lebte, war von russischen Behörden als Terrorist eingestuft worden.

Ifo aktualisiert Wachstumsprognosen

MÜNCHEN: Was machen Materialknappheit, die aktuelle Corona-Welle und die neue Variante Omikron mit der Wirtschaft? Die Konjunkturprognose, die das Münchner Ifo-Institut am Dienstag (10.00 Uhr) veröffentlicht, soll erste Antworten darauf geben, wie es mit dem Wirtschaftswachstum weitergeht.

Vater soll Baby zu Tode geschüttelt haben - Urteil erwartet

HILDESHEIM: Im Prozess gegen einen Mann, der seinen kleinen Sohn zu Tode geschüttelt haben soll, wird am Dienstag (9.00 Uhr) ein Urteil erwartet. Dem 33-Jährigen wird vor dem Landgericht Hildesheim Totschlag zur Last gelegt. Ende März soll er den knapp drei Monate alten Jason so stark geschüttelt haben, dass der Säugling massive Hirnblutungen erlitt. Die Mutter des Kindes war zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Laut Anklage machte Jason röchelnde Geräusche und lief blau an - daraufhin alarmierte der Vater den Notruf. Der Junge starb fünf Tage später.

50 Bands und Musiker - Spenden-Stream-Konzert in fast leerer Arena

HAMBURG: Die große Hamburger Barclays-Arena verwandelt sich am Dienstagnachmittag (16.00 Uhr) zum Treffpunkt von rund 50 namhaften Musikerinnen und Musikern sowie Newcomern. Bis etwa Mitternacht werden Künstlerinnen und Künstler wie Revolverheld, Laith Al-Deen, Max Giesinger, Eko Fresh, Joris, Max Mutzke, Jupiter Jones, Alicia Awa, Cassandra Steen, Antje Schomaker, Pohlmann und Deine Freunde werden auf der Bühne stehen - und nur wenige hundert Fans sind bei dem Event dabei. Für die außergewöhnliche, ausschließlich ehrenamtlich organisierte Veranstaltung wurden nur rund 500 Tickets verlost. Es konnten keine Karten gekauft werden.

Handball-Frauen hoffen auf Sieg im WM-Viertelfinale gegen Spanien

BARCELONA: Mit einem Sieg gegen Gastgeber Spanien wollen die deutschen Handball-Frauen erstmals seit 2007 wieder in ein WM-Halbfinale einziehen und ihre Chance auf eine Medaille wahren. Vor dem Viertelfinale gegen den WM-Zweiten von 2019 am Dienstag (20.30 Uhr/Sportdeutschland.tv) in Granollers ist die Zuversicht im DHB-Team groß. Bundestrainer Henk Groener hat alle Spielerinnen zur Verfügung und geht davon aus, dass die Mannschaft die Herausforderung mit Selbstvertrauen angehen wird. Das bisher einzige WM-Duell mit Spanien gab es vor 14 Jahren. Damals gewann Deutschland mit 30:25 und holte später die Bronzemedaille.

Aufbruch und Abschied bei DFL-Mitgliederversammlung

FRANKFURT/MAIN: Auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga sollen am Dienstag (11.30 Uhr) in Frankfurt am Main inhaltliche und personelle Weichen für die Zukunft gestellt werden. Geplant ist, ein Bekenntnis zur Nachhaltigkeit in der Satzungspräambel des Ligaverbandes zu verankern und wirtschaftliche, ökologische und soziale Nachhaltigkeitskriterien als neue Kategorie in die Lizenzierungsordnung aufzunehmen. Diese sollen den 36 Erst- und Zweitligisten ab der Saison 2023/24 zur Auflage gemacht werden.

FC Bayern kann Herbstmeister der Fußball-Bundesliga werden

BERLIN: Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München kann an diesem Dienstag erneut den Gewinn der Herbstmeisterschaft in der Bundesliga perfekt machen. Zum Auftakt des 16. Spieltages tritt der Spitzenreiter um 18.30 Uhr (Sky) beim VfB Stuttgart an. Die Münchner haben vor dem vorletzten Spieltag der Hinrunde sechs Punkte mehr als der erste Verfolger Borussia Dortmund und die klar bessere Tordifferenz. Anschließend will der VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Köln seine jüngste Niederlagenserie beenden, Mainz 05 empfängt Hertha BSC, der Tabellenvorletzte Arminia Bielefeld braucht gegen Aufsteiger VfL Bochum dringend Punkte (alle Spiele 20.30 Uhr/Sky).