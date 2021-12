Das bringt der Dienstag

Putin und Biden sprechen bei Gipfel über Ukraine-Konflikt

MOSKAU: Russlands Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden wollen an diesem Dienstag bei einem Videogipfel unter anderem über die wachsenden Spannungen im Ukraine-Konflikt sprechen. Bei dem Gespräch am Nachmittag soll es Kremlangaben zufolge auch um mögliche gegenseitige Sicherheitsgarantien zwischen Russland und der Nato gehen. Die USA werfen Russland einen Truppenaufmarsch unweit der Grenze zur Ukraine vor. Befürchtet wird im Westen demnach eine russische Invasion in der Ukraine. Moskau weist das zurück.

Bundestag berät über Impfpflicht für Personal in Kliniken oder Heimen

BERLIN: Der Bundestag berät am Dienstag (12.00 Uhr) erstmals über die geplante Corona-Impfpflicht für Personal in Kliniken oder Pflegeheimen. Die Pläne der Ampel-Parteien sehen außerdem vor, dass Impfungen künftig auch von Zahnärzten oder Apothekern durchgeführt werden können. Die Länder sollen darüber hinaus die Möglichkeit bekommen, in Hotspots auch schärfere Corona-Maßnahmen wie Restaurantschließungen zu ergreifen.

Grüne und FDP wählen neue Fraktionsspitze

BERLIN: Die Bundestagsfraktionen von Grünen und FDP wollen an diesem Dienstag ihre Spitzenposten neu besetzen. Bei den Grünen bewerben sich die bisherige Parlamentarische Geschäftsführerin Britta Haßelmann und die Wirtschaftsexpertin Katharina Dröge um den Fraktionsvorsitz der künftigen Regierungspartei. Von den beiden bisherigen Fraktionschefs, Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter, will keiner mehr kandidieren. Bei der FDP soll der Finanzexperte Christian Dürr Nachfolger von Fraktionschef Christian Lindner werden, der an die Spitze des Finanzministeriums wechselt.

Zeugenaussage im Prozess gegen frühere KZ-Sekretärin

ITZEHOE: Der Prozess gegen eine 96 Jahre alte frühere Sekretärin im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig wird am Dienstag (10.00 Uhr) vor dem Landgericht Itzehoe mit der Zeugenaussage des Überlebenden Josef Salomonovic fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen vor. Irmgard F. habe von Juni 1943 bis April 1945 in der Kommandantur des deutschen Konzentrationslagers gearbeitet. Das Verfahren gegen F. findet vor einer Jugendkammer statt, weil die Angeklagte zur Tatzeit erst 18 beziehungsweise 19 Jahre alt war.

Urteil gegen mutmaßliche IS-Rückkehrerin erwartet

HAMBURG: Im Prozess gegen eine mutmaßliche Anhängerin der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) wird am Dienstag (9.00 Uhr) das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts erwartet. Die 24 Jahre alte Angeklagte hatte zum Prozessauftakt Anfang November bestritten, IS-Mitglied gewesen zu sein. Sie sei nur ihrem inzwischen verstorbenen Mann nach Syrien nachgereist und habe dort als Mutter und Hausfrau gelebt, erklärte sie. Die Generalstaatsanwaltschaft beantragte eine Jugendstrafe von drei Jahren. Die Verteidigung forderte Freispruch.

«Tiergartenmord»-Prozess geht in die Endphase

BERLIN: Nach rund 14 Monaten Verhandlung geht der Prozess zum Mord an einem Georgier im Berliner Kleinen Tiergarten in die Endphase. Bei dem Fortsetzungstermin am Dienstag (9.30 Uhr) könnte nach Gerichtsangaben die Beweisaufnahme abgeschlossen werden. Denkbar wäre dann, dass im Anschluss der Vertreter des Generalbundesanwalts sein Plädoyer beginnt. Noch vor Weihnachten könnte dann im sogenannten Tiergartenmord-Prozess ein Urteil folgen. Dieses dürfte erhebliche Auswirkungen auf das deutsch-russische Verhältnis haben.

Nobelpreise werden an zwei deutsche Forscher überreicht

BERLIN: Rund zwei Monate nach der Bekanntgabe der diesjährigen Nobelpreise bekommen zwei Wissenschaftler aus Deutschland am Dienstag (Livestream ab 18.00 Uhr) die Auszeichnung überreicht. Geehrt werden Klaus Hasselmann im Fachgebiet Physik und Benjamin List in Chemie. Die Preise an die beiden Deutschen werden coronabedingt im Harnack-Haus der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) in Berlin und nicht wie üblich in Stockholm überreicht.

Sotheby's versteigert vermutlich älteste Briefmarke

LONDON: Die vermutlich älteste Briefmarke der Welt kommt am Dienstag unter den Hammer. Für die «Penny Black» von 1840 erwartet das Londoner Auktionshaus Sotheby's einen Preis von vier bis sechs Millionen Pfund (circa 4,75 bis 7,13 Millionen Euro). «Dies ist die allererste Briefmarke, der Vorläufer aller Briefmarken und zweifellos das bedeutendste Stück philatelistischer Geschichte, das es gibt», sagte Auktionschef Henry House. Die «Penny Black» mit dem Profil von Queen Victoria habe das Portosystem, wie wir es kennen, begründet.

8,2 Millionen Euro gestohlen - Frau wegen Beihilfe vor Gericht

BREMEN: Als mutmaßliche Komplizin in einem spektakulären Millionendiebstahl kommt eine 24-jährige Frau am Dienstag (9.30 Uhr) in Bremen vor Gericht. Aus einem Geldtransportunternehmen der Hansestadt waren am Tag vor dem Pfingstwochenende knapp 8,2 Millionen Euro entwendet worden, wie das Landgericht Bremen mitteilte. Als Haupttäterin gilt eine Angestellte des Unternehmens. Sie soll das Geld abgepackt und in einem Rollcontainer aus der Firma geschmuggelt haben. Seitdem ist sie untergetaucht und wird im Ausland vermutet. Auch die Beute ist verschwunden.

Urteil im Prozess um Kastrationen auf Wunsch

MÜNCHEN: In einem Prozess gegen einen Mann, der Männer auf deren Wunsch hin die Hoden abgeschnitten haben soll, wird am Landgericht München II am Dienstag (13.00 Uhr) das Urteil erwartet. Der Angeklagte soll in Sadisten-Foren im Internet «Kastrationen» angeboten haben. Mehrere Männer zahlten ihm demnach Geld dafür, dass er sie beispielsweise folterte und die Hoden entfernte. Die Staatsanwaltschaft fordert wegen schwerer gefährlicher Körperverletzung elf Jahre Haft, die Verteidiger nicht mehr als sieben Jahre.

RB Leipzig vor Fernduell unter Druck - Dortmund kämpft ums Prestige

LEIPZIG/DORTMUND: RB Leipzig kämpft im Fernduell gegen den FC Brügge um das internationale Überwintern zumindest in der Europa League. Borussia Dortmund will beim Abschied aus der Champions League gegen Besiktas Istanbul unbedingt einen Sieg landen. Das Ende der Gruppenphase in der Königsklasse steht für die beiden Fußball-Bundesligisten am Dienstag unter verschiedenen Vorzeichen.