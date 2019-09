Das bringt der Dienstag

Written by: Redaktion DER FARANG | 03/09/2019

Kräftemessen um No-Deal-Brexit beginnt im britischen Parlament

LONDON (dpa) - Im Streit um einen EU-Austritt Großbritanniens ohne Abkommen beginnt am Dienstag ein beispielloses Kräftemessen zwischen der Regierung und dem Parlament in London.



Die Opposition und eine Gruppe von etwa 20 Rebellen aus der konservativen Regierungsfraktion wollen Premierminister Boris Johnson per Gesetz zum Einlenken bei seinem harten Brexit-Kurs zwingen. Wie aus einem am Montagabend vorgelegten Gesetzentwurf hervorgeht, wollen sie eine Verlängerung der Brexit-Frist um drei Monate erzwingen, sollte bis zum 19. Oktober kein Abkommen mit der EU verabschiedet sein. Johnson droht, sein Land am 31. Oktober ohne Abkommen aus der EU zu führen.

Mögliche Zwangshaft für deutsche Politiker beschäftigt EU-Richter

LUXEMBURG (dpa) - Der Europäische Gerichtshof berät am Dienstag (14.30 Uhr) in Luxemburg über mögliche Haftstrafen von maximal sechs Monaten gegen bayerische Spitzenpolitiker.



In einer mündlichen Verhandlung geht es um die Frage des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes, ob eine sogenannte Zwangshaft nach EU-Recht gegen Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sowie andere Minister und hohe Beamte verhängt werden kann.

Nach Umsturz im Sudan: Maas trifft neue Führung in Khartum

BERLIN (dpa) - Nach dem Umsturz im Sudan wird Bundesaußenminister Heiko Maas am Dienstag als erster hochrangiger europäischer Politiker die neue Übergangsregierung treffen.



Unter anderen wird er in der Hauptstadt Khartum mit Ministerpräsident Abdullah Hamduk zusammenkommen.

Hürde bei Regierungsbildung in Rom: Sterne stimmen über Koalition ab

ROM (dpa) - Auf dem Weg zu einer neuen Regierung in Italien muss am Dienstag eine weitere Hürde genommen werden: Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung lässt ihre Parteimitglieder über eine Koalition mit den Sozialdemokraten (PD) abstimmen.



Die Mitglieder sollen von 9.00 bis 18.00 Uhr per Online-Votum darüber entscheiden, ob ein solches Bündnis unter Führung von Giuseppe Conte als Ministerpräsident zustande kommt.

CDU erörtert Klimaschutz in «Werkstattgespräch»

BERLIN (dpa) - Mit einem «Werkstattgespräch» (9.00 Uhr) beginnt die CDU am Dienstag eine Reihe von Veranstaltungen, mit denen sie die entscheidende Sitzung des Klimakabinetts am 20. September vorbereiten will.



Die Bundesregierung will dann ein Paket mit Maßnahmen und Finanzierungsvorschlägen zum Klimaschutz vorlegen.

Königin Silvia von Schweden besucht die Insel Mainau

KONSTANZ (dpa) - Königin Silvia von Schweden ist am Dienstag zu Besuch am Bodensee.



Anlass ist das 25-jährige Bestehen der Stiftung «Mentor International». Die Königin hatte die Organisation zur Förderung von Kindern und Jugendlichen 1994 mit der Weltgesundheitsorganisation WHO gegründet.

Dänemarks Königin Margrethe II. startet Besuch in Schleswig-Holstein

FLENSBURG (dpa) - Dänemarks Königin Margrethe II. beginnt am Dienstag in Flensburg ihren viertägigen Besuch in Schleswig-Holstein.



Sie wird am Vormittag (10.00 Uhr) mit der königlichen Jacht «Dannebrog» im Flensburger Hafen erwartet.

Fußball-Nationalmannschaft startet Vorbereitung auf Holland

HAMBURG (dpa) - Nach der Zusammenkunft in Hamburg nimmt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die Vorbereitung auf das erste Länderspiel der EM-Saison gegen die Niederlande auf.



Bundestrainer Joachim Löw hat am Dienstagvormittag (10.30 Uhr) im Stadion des Zweitligisten FC St. Pauli die erste Trainingseinheit für das Team um Kapitän Manuel Neuer angesetzt.

Frauen-Nationalmannschaft in EM-Qualifikation gegen Ukraine

LWIW (dpa) - Die deutsche Frauen-Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Dienstag ihr zweites Gruppenspiel in der EM-Qualifikation.



Die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft in Lwiw (16.00 Uhr MESZ/ZDF) auf die Ukraine.

Deutsche Basketballer brauchen bei WM Sieg gegen Dominikaner

SHENZHEN (dpa) - Die deutschen Basketballer stehen im zweiten Spiel der Weltmeisterschaft in China unter großem Druck.



Nur mit einem Erfolg über die Dominikanische Republik am Dienstag (10.30 Uhr/Magentasport) in Shenzhen wahrt das Team von Bundestrainer Henrik Rödl eine realistische Chance aufs Weiterkommen in die Zwischenrunde.