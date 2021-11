Das bringt der Dienstag

Mehrere Bundesländer entscheiden über Verschärfung von Corona-Regeln

BERLIN: In mehreren Bundesländern wird am Dienstag über schärfere Corona-Maßnahmen beraten. Das Brandenburger Kabinett entscheidet über die geplante Ausweitung der 2G-Regel (Zutritt nur für Geimpfte und Genesene) auf den Einzelhandel mit Ausnahmen. In der Öffentlichkeit sollen sich zudem nur noch bis zu fünf Menschen treffen können, Geimpfte und Genesene nicht mitgezählt. In Bayern will das Kabinett flächendeckend 2G und strikte Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte beschließen. Dies soll am Mittwoch in Kraft treten.

Missbrauchsprozess gegen Priester beginnt

KÖLN: Ein katholischer Priester aus dem Erzbistum Köln steht von Dienstag (11.00 Uhr) an wegen des Vorwurfs sexuellen Missbrauchs von Kindern vor dem Kölner Landgericht. Der 70-Jährige soll in den 1990er Jahren seine drei Nichten missbraucht haben. Die Mädchen waren zu der Zeit zwischen 7 und 13 Jahre alt. Angeklagt sind 31 Fälle, drei davon stuft die Staatsanwaltschaft als schwer ein. Der Priester war damals in Gummersbach tätig.

Vergleichsvorschlag im Telekom-Prozess wird erörtert

FRANKFURT/MAIN: Kann einer der größten und langwierigsten Anlegerschutz-Prozesse Deutschlands mit einem Vergleich beendet werden? Um diese Frage geht es vor dem Oberlandesgericht Frankfurt, das an diesem Dienstag (11.00 Uhr) erneut um den sogenannten dritten Börsengang der Deutschen Telekom AG 2000 verhandelt. Etwa 16.000 Kleinaktionäre klagen auf Erstattung von Kursverlusten von rund 80 Millionen Euro. Die seit 2001 beim Landgericht Frankfurt eingereichten Klagen wurden zu einem Musterverfahren zusammengeführt, das bis heute nicht rechtskräftig abgeschlossen ist. Der Bundesgerichtshof hat aber einen schwerwiegenden Fehler im Verkaufsprospekt für die Aktie festgestellt.

Neue Daten zu Gewalt in der Partnerschaft

BERLIN: Seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 haben Paare tendenziell mehr Zeit miteinander verbracht - nicht immer freiwillig. Um die Frage, ob das auch zu einem Anstieg von Gewalt in Partnerschaften geführt hat, geht es in einer Statistik, die das Bundeskriminalamt und Bundesfrauenministerin Christina Lambrecht (SPD) an diesem Dienstag in Berlin vorstellen.

Champions League: Bayern München und Wolfsburg auswärts

KIEW/SEVILLA: Der FC Bayern München will sich am Dienstag (18.45 Uhr) in der Champions League nach dem Einzug ins Achtelfinale auch den Gruppensieg vorzeitig sichern. Trotz Corona-Ärgers und zahlreicher Ausfälle streben die Münchner bei Dynamo Kiew im fünften Gruppenspiel den fünften Sieg in Europas Fußball-Königsklasse an. Trainer Julian Nagelsmann steht in der Ukraine allerdings nur ein dezimierter Kader zur Verfügung. Die Abwehrspieler Niklas Süle und Josip Stanisic sind nach Corona-Infektionen noch nicht wieder zurück. Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting und Michael Cuisance fehlen, weil sie sich als Corona-Kontaktpersonen in Quarantäne befinden. Der VfL Wolfsburg muss um 21.00 Uhr beim FC Sevilla antreten.