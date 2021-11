Das bringt der Dienstag

Spitzenrunde verhandelt am Dienstag weiter über Ampel-Koalition

BERLIN: Die Spitzengespräche über eine Ampel-Koalition sollen am Dienstag fortgesetzt werden. Die Chefunterhändler von SPD, Grünen und FDP hatten sich am Montag getroffen, um noch strittige Fragen aus den zuvor tagenden Facharbeitsgruppen zu klären. Details wurden im Anschluss nicht bekannt. Nach dem bisherigen Plan sollen die Verhandlungen über einen Koalitionsvertrag noch diesen Monat abgeschlossen werden. In der Nikolauswoche ab dem 6. Dezember soll Olaf Scholz (SPD) zum Kanzler gewählt und seine Regierung im Bundestag vereidigt werden.

Heckler & Koch gegen Haenel: Gericht könnte im Patentstreit urteilen

DÜSSELDORF: Im Streit zwischen den beiden Waffenherstellern Heckler & Koch und Haenel könnte das Landgericht Düsseldorf am Dienstag (9.15 Uhr) ein Urteil fällen. Es geht um winzige Bohrungen im Gewehr, die einen raschen Wasserabfluss und eine schnelle Schussbereitschaft ermöglichen sollen, zum Beispiel wenn Soldaten durch einen Fluss waten. Heckler & Koch hat hierzu ein Patent, dessen Verletzung die Schwarzwälder Firma dem Thüringer Konkurrenten vorwirft. Haenel hält das Patent für nichtig und will es in einem separaten Verfahren vor dem Bundespatentgericht in München kippen. Statistik zu Geburten in Deutschland - Bisher kein Corona-Babyboom

WIESBADEN: Hat die Corona-Pandemie deutlich spürbare Auswirkungen auf die Zahl der Geburten in Deutschland? Nach bisher bekannten Daten nicht: Von Januar bis Mai 2021 waren zwar mehr Babys als im Vorjahreszeitraum geboren worden, die Steigerung lag aber mit 1,4 Prozent im Bereich üblicher Schwankungen. Dies hatte das Statistische Bundesamt im August mitgeteilt. Am Dienstag (08.00 Uhr) veröffentlicht das Bundesamt dazu weitere Zahlen.

Warnstreiks an NRW-Unikliniken werden fortgesetzt

KÖLN/DÜSSELDORF: Trotz steigender Corona-Infektionszahlen wollen am Dienstag abermals bis zu 2000 Tarifbeschäftigte an den Unikliniken in Nordrhein-Westfalen ihre Arbeit niederlegen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat wegen der bislang gescheiterten Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

Biden und Xi schalten sich zu Videokonferenz zusammen

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatspräsident Xi Jinping wollen sich in dieser Nacht zu Dienstag (1.45 Uhr MEZ) zu einer Videokonferenz zusammenschalten. Inmitten großer Spannungen zwischen beiden Ländern wollen die Staatsoberhäupter ihre Positionen zu diversen Streitthemen austauschen und zugleich Bereiche möglicher Kooperation ausloten.

Wiener Parlamentsausschuss berät über Immunität von Ex-Kanzler Kurz

WIEN: Im österreichischen Parlament soll am Dienstag die Aufhebung der rechtlichen Immunität des Ex-Kanzlers Sebastian Kurz vom Immunitätsausschuss auf die Schiene gebracht werden. Der 35-jährige konservative Politiker war Anfang Oktober nach Bekanntwerden von Korruptionsermittlungen als Regierungschef zurückgetreten. Er wechselte als ÖVP-Fraktionschef ins Parlament, wo er als Abgeordneter Schutz vor der Justiz genießt.

EuGH urteilt zur Unabhängigkeit der Justiz in Polen

LUXEMBURG: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) spricht am Dienstag ein weiteres Urteil zu den umstrittenen Justizreformen in Polen. Konkret geht es diesmal um die Frage, ob die Befugnisse des polnischen Justizministers gegen EU-Recht verstoßen. Er kann zum Beispiel Richter nach freiem Ermessen an höhere Gerichte abordnen und diese Abordnung jederzeit auch wieder beenden.

EuGH urteilt über Ungarns Gesetz gegen Flüchtlingshelfer

LUXEMBURG: Der Europäische Gerichtshof urteilt am Dienstag (09.30 Uhr) darüber, ob ein ungarisches Gesetz zur Kriminalisierung von Flüchtlingshelfern gegen EU-Recht verstößt. Konkret geht es um das sogenannte «Stop-Soros-Gesetz», das die rechtsnationale Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban 2018 eingeführt hatte (Rechtssache C-821/19).

Nord Stream 2: Gericht verhandelt Klage von Umweltschutzorganisation

GREIFSWALD: Im Streit um die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 verhandelt das Oberverwaltungsgericht in Greifswald am Dienstag (10.00 Uhr, Az.: 5k588/20OVG) eine Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Sie richtet sich gegen das Bergamt Stralsund, das Anfang 2018 den Bau und Betrieb der Pipeline genehmigt hatte.

Prozess gegen Polizistinnen: Kollegen im Kugelhagel zurückgelassen?

HAGEN: Weil sie einen in einer Schießerei getroffenen Kollegen im Stich gelassen haben sollen, stehen zwei Polizistinnen am Dienstag (9.10 Uhr) vor Gericht. Vor dem Amtsgericht Schwelm sind sie wegen versuchter Körperverletzung durch Unterlassen angeklagt, verhandelt wird im Justizzentrum Hagen. Falscher Richterausweis: Hochstapler erneut vor Gericht

DÜSSELDORF: Mal war er Staatsanwalt «Tassilo von Hirsch», mal Arzt oder Pilot: Er betrog sogar seinen eigenen Rechtsanwalt und seine Mutter. Bis ihn die Justiz für einige Zeit aus dem Verkehr zog. Nun soll der notorische Hochstapler erneut straffällig geworden sein. An diesem Dienstag (09.00) steht der 33-Jährige in Düsseldorf wieder vor Gericht. Prozess um Mord an zwei Frauen in den 90er Jahren - Urteil möglich

HAMBURG: Im Prozess um den Mord an zwei Frauen in den 1990er Jahren werden am Dienstag (09.15 Uhr) die Plädoyers und möglicherweise das Urteil erwartet. Zu Beginn der Verhandlung in Hamburg hatte der 69 Jahre alte Angeklagte alle Tatvorwürfe bestritten. Er habe beide Frauen gekannt, mit ihrer Ermordung habe er aber nichts zu tun, ließ der Mann vor dem Landgericht durch seinen Verteidiger mitteilen.

Mordprozess gegen 35-Jährigen nach Tod von Mutter und Kindern

LÜNEBURG: Nach dem gewaltsamen Tod einer Mutter und ihrer zwei Kinder im niedersächsischen Bispingen beginnt am Dienstag (13.00 Uhr) der Prozess gegen einen 35-Jährigen vor dem Lüneburger Landgericht. Die Anklage lautet auf Mord in drei Fällen, schweren sexuellen Missbrauch von Kindern mit Todesfolge und Vergewaltigung mit Todesfolge.

Deutsche U21 peilt nach 0:4-Niederlage Sieg zum Jahresabschluss an

INGOLSTADT: Die deutsche U21 strebt nach der 0:4-Niederlage in der EM-Qualifikation gegen Polen zum Jahresabschluss am Dienstag (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) einen Sieg an. Gegner ist in Ingolstadt die Auswahl aus San Marino. Die deutsche Mannschaft führt ihre Qualifikationsgruppe auch nach der Niederlage gegen Polen weiter an, San Marino ist ohne Punkt und mit 0:19 Toren Tabellenletzter.

Saisonfinale der Tennis-Tour: Überrascht Zverev gegen Medwedew?

TURIN: Der Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev kämpft am Dienstag (14.00 Uhr/Sky) in Turin um den vorzeitigen Halbfinaleinzug beim Saisonabschlussturnier. Der 24 Jahre alte Hamburger steht in seinem zweiten Vorrundenspiel gegen den US-Open-Gewinner Daniil Medwedew allerdings vor einer schwierigen Aufgabe. Viermal nacheinander hat Zverev gegen den russischen Weltranglisten-Zweiten verloren.