Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.11.21 | Überblick

Klimaschutz-Index wird bei der COP26 in Glasgow vorgestellt

GLASGOW: Auf der Weltklimakonferenz in Glasgow präsentieren Umweltschutzorganisationen an diesem Dienstag den Klimaschutz-Index 2022. Verglichen werden darin die Bemühungen der größten Emittenten, den Ausstoß des Treibhausgases CO2 zu drosseln. Zudem wird bewertet, inwieweit die Staaten auf dem richtigen Pfad zum 2015 in Paris vereinbarten Klimaziel sind, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Vorgelegt wird der Index von Germanwatch, dem NewClimate Institute und dem Climate Action Network. Offizieller Schwerpunkt der britischen Klimakonferenz-Präsidentschaft ist am Dienstag das Thema Gleichstellung von Frauen in der Klimapolitik.

Steinmeier erinnert an Ambivalenz des 9. November in der Geschichte

BERLIN: Mit einer Veranstaltung im Schloss Bellevue erinnert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstag (10.45 Uhr) an die Ambivalenz des 9. November in der deutschen Geschichte. Der Tag steht für drei einschneidende Daten: Am 9. November 1918 rief Philipp Scheidemann von einem Fenster des Reichstagsgebäudes die Republik aus. Der 9. November 1938 ging als Tag der nationalsozialistischen Pogrome in die Geschichte ein und steht für die Verfolgung und Vernichtung der Juden. Und am 9. November 1989 leitete der Fall der Berliner Mauer die deutsche Wiedervereinigung ein.

Steuerzahlerbund stellt Schwarzbuch der Verschwendung vor

BERLIN: Der Bund der Steuerzahler präsentiert am Dienstag (11.00 Uhr) seine aktuelle Liste gravierender öffentlicher Steuerverschwendung - das Schwarzbuch 2021/22. Im neuen Sonderkapitel «Digitale Staats-Modernisierung» will der Bundesverband in diesem Jahr vor allem die Bedeutung der Digitalisierung aus Sicht der Steuerzahler aufzeigen. Dabei liege der Fokus auf der Verwaltung sowie dem öffentlichen Gesundheits- und Bildungswesen. Darüber hinaus werden die klassischen «Millionengräber» präsentiert - häufig große Bauprojekte, bei denen die Planungs- oder Sanierungskosten über Jahre komplett aus dem Ruder laufen.

Biontech legt Zahlen zum dritten Quartal vor

MAINZ: Der Corona-Impfstoffhersteller Biontech stellt am Dienstag die Ergebnisse seines Geschäfts im dritten Quartal vor. Investoren und Öffentlichkeit sollen in einer Analystenkonferenz (14.00 Uhr) über neue Entwicklungen informiert werden. Im zweiten Quartal war der Nettogewinn des Mainzer Unternehmens dank der großen Nachfrage nach dem gemeinsam mit dem US-Partner Pfizer produzierten Impfstoff auf knapp 2,8 Milliarden Euro gestiegen - nach einem Verlust von 88,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Für die ersten sechs Monate belief sich der Überschuss auf gut 3,9 Milliarden Euro nach einem Verlust von knapp 142 Millionen Euro im Vorjahr.

Anleger-Prozess im VW-Abgasskandal gegen Porsche SE geht weiter

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN: Das Musterverfahren gegen die VW-Dachgesellschaft Porsche SE (PSE) geht am Dienstag (10.00 Uhr) vor dem Oberlandesgericht Stuttgart in die nächste Runde. Bei der Verhandlung geht es im Kern um die Frage, ob die Holding ihre Aktionäre zu einem früheren Zeitpunkt über das Ausmaß der Diesel-Abgasaffäre bei VW hätte informieren müssen. Zu klären sein wird vor allem, ob und unter welchen Umständen die PSE als VW-Dachgesellschaft überhaupt eigenständig zur Veröffentlichung von Börsen-Pflichtmitteilungen über kursrelevante Vorgänge bei VW verpflichtet war.

Europäischer Filmpreis: Nominierungen werden veröffentlicht

SEVILLA/BERLIN: Rund einen Monat vor Verleihung des Europäischen Filmpreises werden die Nominierungen bekanntgegeben. Die Kandidatinnen und Kandidaten sollen am Dienstag (12.00 Uhr) per Livestream aus dem spanischen Sevilla verkündet werden. Verliehen werden die Auszeichnungen dann am 11. Dezember in Berlin. Im vergangenen Jahr war die Tragikomödie «Der Rausch» des dänischen Regisseurs Thomas Vinterberg als bester Film geehrt worden. Darin testen mehrere Männer die Grenzen des Alkoholkonsums aus.

Prozessbeginn nach Razzia: Kriegswaffen im Chat angeboten?

BERLIN: Nach einer Razzia gegen Clankriminalität vor knapp neun Monaten beginnt am Dienstag (9.00 Uhr) der Prozess vor dem Landgericht Berlin. Dabei geht es insbesondere um den Vorwurf des Verstoßes gegen das Kriegswaffen- und das Waffengesetz sowie unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln. Hauptangeklagter ist ein Mitglied eines bekannten arabischstämmigen Clans. Der vorbestrafte 42-Jährige befindet sich seit der Razzia am 18. Februar in Untersuchungshaft. Mit ihm sitzen ein 36-Jähriger mit deutsch-libyscher Staatsangehörigkeit und ein 23-jähriger Deutscher auf der Anklagebank.

Prozess um Gift in Getränkeflaschen beginnt

MÜNCHEN: Vor dem Landgericht München I beginnt am Dienstag (9.30 Uhr) der Prozess um vergiftete Getränkeflaschen in Supermärkten. Die Staatsanwaltschaft wirft einer Frau versuchten Mord in fünf Fällen vor. Sie soll Getränkeflaschen mit Gamma-Butyrolacton (GBL), sogenanntem «Liquid Ecstasy» versetzt haben - und zwar in einer so hohen Dosis, dass sie tödlich hätte sein können. Drei Kunden hatten die vergifteten Flaschen 2020 gekauft und daraus getrunken. Zwei Frauen im Alter von damals 34 und 42 Jahren mussten laut Polizei sofort medizinisch behandelt werden.