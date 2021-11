Das bringt der Dienstag

Weitere Staats-und Regierungschefs reden bei Weltklimakonferenz

BERLIN: Am dritten Tag der Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow stehen erneut zahlreiche Ansprachen von Staats- und Regierungschefs auf dem Programm. Unter anderen sollen an diesem Dienstag (ab 9.00 Uhr Ortszeit) neben den Präsidenten einiger EU-Staaten auch lateinamerikanische Staatschefs und hochrangige Vertreter ärmerer Länder wie Sierra Leone oder Ruanda zu Wort kommen. Auch die Staats- und Regierungschefs von Inselstaaten wie den Bahamas oder Barbados, die besonders von den Folgen der Erderhitzung bedroht sind, stehen auf der Rednerliste.

CDU-Spitze berät über personelle Neuaufstellung

BERLIN: Die CDU-Führung berät am Dienstag über die personelle Neuaufstellung der Partei nach dem Debakel bei der Bundestagswahl. Dazu werden in Berlin das Präsidium (09.00 Uhr) und der Bundesvorstand (11.30 Uhr) zusammenkommen. Die Parteiführung muss entscheiden, wie die Mitgliederbefragung über die Nachfolge von Parteichef Armin Laschet aussehen soll. Für diese hatte sich am vergangenen Samstag eine Kreisvorsitzendenkonferenz mit großer Mehrheit ausgesprochen.

Streit um Fischereilizenzen: Ultimatum aus Paris läuft aus

PARIS: Der Streit um Fischereilizenzen zwischen Frankreich und Großbritannien droht zu eskalieren. Ein französisches Ultimatum für eine Einigung in dem Disput läuft zum Dienstag aus. Paris droht, dann einige Häfen für britische Fischer zu sperren und britische Boote und Lastwagen schärfer zu kontrollieren. «Falls die Briten keine wesentlichen Schritte unternehmen, müssen vom 2. November an Maßnahmen ergriffen werden», sagte Präsident Emmanuel Macron.

New York wählt einen neuen Bürgermeister - Demokrat Adams Favorit

NEW YORK: Die US-Ostküstenmetropole New York wählt am Dienstag einen neuen Bürgermeister. Brooklyns Stadtteil-Präsident und Demokrat Eric Adams (61) gilt in der liberalen Hochburg mit mehr als acht Millionen Einwohnern dabei als hoher Favorit vor seinem republikanischen Herausforderer Curtis Sliwa (67), Gründer einer Bürgerinitiative für mehr Sicherheit auf den Straßen. Der Wahlkampf zwischen den beiden Männern war geprägt von persönlichen Angriffen. Die Wahllokale schließen um zwei Uhr nachts deutscher Zeit - danach wird mit ersten Ergebnissen gerechnet.

Gouverneurswahl in Virginia - Stimmungstest ein Jahr vor US-Wahl

WASHINGTON: Ein Jahr vor den Kongresswahlen in den USA bestimmen die Bürger im Bundesstaat Virginia einen neuen Gouverneur. Umfragen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Demokraten Terry McAuliffe und dem Republikaner Glenn Youngkin voraus. Die Wahl gilt als wichtiger Stimmungstest auch auf nationaler Ebene. US-Präsident Joe Biden hat zur Wahl McAuliffes aufgerufen, sein Vorgänger Donald Trump unterstützt Youngkin. Trumps Republikaner wollen bei den Kongresswahlen in einem Jahr wieder die Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus erobern. Derzeit verfügen Bidens Demokraten in den beiden Kongresskammern über eine knappe Mehrheit.

Fresenius will Corona abschütteln - Klinikbetreiber legt Zahlen vor

BAD HOMBURG: Die Corona-Pandemie hat Deutschlands größten privaten Krankenhausbetreiber Fresenius gebeutelt. Die Angst vor einer Infektion hielt viele Menschen von einem Krankenhausaufenthalt ab, nicht zwingend medizinische Eingriffe wurden oft verschoben. Zugleich starben viele Dialysepatienten mit oder am Coronavirus, was die Fresenius-Tochter FMC zu spüren bekam.

Plädoyers im Prozess um Solinger Kindermorde geplant

WUPPERTAL: Im Prozess um den Mord an fünf Kindern in Solingen sollen an diesem Dienstag (09.15) die Plädoyers gehalten werden. Im Anschluss hat die Angeklagte das Recht auf das letzte Wort. Das Urteil könnte dann noch in dieser Woche verkündet werden. Angeklagt wegen Mordes ist die 28 Jahre alte Mutter der Kinder. Die Solingerin soll vor gut einem Jahr fünf ihrer sechs Kinder betäubt und umgebracht haben. Kurz zuvor hatte ihr Mann ihr mitgeteilt, dass er eine neue Partnerin hat.

Bayern vor Nagelsmann-Rückkehr - Wolfsburg vor Kohfeldt-Debüt

BERLIN: Der FC Bayern will schon am vierten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase den Einzug in das Achtelfinale perfekt machen. Den Münchnern reicht dafür am Dienstag (21.00 Uhr) in der heimischen Allianz Arena gegen Benfica Lissabon ein Punkt. Die bisherige Bilanz des deutschen Fußball-Rekordmeisters in Gruppe E ist mit drei Siegen und 12:0 Toren makellos.