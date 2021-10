Das bringt der Dienstag

Neuer Bundestag tritt zur konstituierenden Sitzung zusammen

BERLIN: 30 Tage nach der Bundestagswahl tritt am Dienstag (11.00 Uhr) das neue Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Der bisherige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) wird als dienstältester Abgeordneter die Sitzung mit einer Rede eröffnen. Wichtigste Tagesordnungspunkte sind die Wahl eines neuen Präsidenten und seiner Stellvertreter.

US-Experten beraten über Zulassung für Biontech-Impfungen bei Kindern

SILVER SPRINGS: Ein Expertengremium der Arzneimittelbehörde FDA soll am Dienstag über eine mögliche Zulassung des Corona-Impfstoffes von Biontech/Pfizer bei Kindern beraten. Die Empfehlung über eine Verwendung des Wirkstoffes, der Fünf- bis Elfjährigen in geringeren Dosen verabreicht wird als Älteren, ist für die endgültige Entscheidung zwar nicht bindend, die FDA folgt den Fachleuten aber in der Regel.

EU-Energieminister besprechen Maßnahmen gegen hohe Energiepreise

BRÜSSEL: Die Energieminister der EU-Staaten beraten am Dienstag (9.00 Uhr) bei einem Sondertreffen in Luxemburg über Maßnahmen gegen die drastisch gestiegenen Energiepreise. Das Thema wurde bereits beim EU-Gipfel vergangene Woche diskutiert und ist der einzige Punkt auf der Tagesordnung. Unter anderem wollen die Minister Vorschläge für langfristige Mittel gegen die Preisschwankungen besprechen.

Japans Prinzessin Mako heiratet Bürgerlichen - ohne Glamour

TOKIO: Die japanische Prinzessin Mako (30) heiratet nach jahrelangen Verzögerungen an diesem Dienstag ihre Studienliebe Kei Komuro (30). Weil Komuro, der inzwischen in den USA lebt und dort bei einer US-Anwaltskanzlei arbeitet, ein Bürgerlicher ist, scheidet die Prinzessin aus dem Kaiserhof aus. Die Hochzeit findet ohne die am kaiserlichen Hofe eigentlich üblichen feierlichen Zeremonien statt. Grund dafür ist eine Kontroverse um Geldstreitigkeiten in der Familie Komuros, die von Japans Medien jahrelang breitgetreten wurde.

Gewalttat im Wohnheim für Behinderte: Prozess gegen Pflegerin beginnt

POTSDAM: Ein halbes Jahr nach der Gewalttat mit vier Toten in einem Potsdamer Wohnheim für Menschen mit Behinderung beginnt am Dienstag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht der Prozess gegen eine Pflegekraft wegen Mordes und Mordversuchs. Laut Anklage soll die 52-Jährige Ende April fünf schutzlose Bewohner im Alter zwischen 31 und 56 Jahren mit einem Messer angegriffen und vier von ihnen getötet haben. Eine 43 Jahre alte Frau überlebte nach einer Notoperation. Vor den Messerangriffen soll die Frau versucht haben, zwei der Opfer zu erwürgen.

Prozess wegen Kokain-Schmuggels über Hamburger Hafen beginnt

HAMBURG: Elf Männer sollen den Hamburger Hafen für bandenmäßigen Kokain-Schmuggel genutzt haben. Am Dienstag (9.30 Uhr) startet am Hamburger Landgericht der Prozess gegen sie. Ihnen wird vorgeworfen, rund acht Tonnen Kokain aus Kolumbien in Seefracht-Containern versteckt für den Weiterverkauf geschmuggelt zu haben, wie das Gericht mitteilte. Die Angeklagten im Alter zwischen 32 und 55 Jahren sind nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft Teil einer international agierenden Bande. Es geht um neun Lieferungen im Jahr 2020.

Millionendiebstahl aus Bankschließfächern in München - Prozess

MÜNCHEN: Nach einem millionenschweren Diebstahl aus Schließfächern einer Münchner Bank müssen sich ab Dienstag (9.00 Uhr) eine Mitarbeiterin des Geldhauses und zwei mutmaßliche Komplizen vor Gericht verantworten. Knapp 4,6 Millionen Euro sollen bei der Tat verschwunden sein, so die Staatsanwaltschaft. Die Bankmitarbeiterin soll die beiden Männer der Anklage zufolge mit Insiderwissen versorgt haben. Die Ermittler werfen dem Trio schweren Bandendiebstahl vor. Rund 30 Verhandlungstage hat das Landgericht München I für den Prozess angesetzt.

Medientage München: Zukunft der TV- und Streaming-Branche im Blick

MÜNCHEN: Was ändert sich gerade bei TV und Streaming - und wo steuert die Branche hin? Darüber diskutieren Medienschaffende am zweiten Tag der Münchner Medientage am Dienstag (12.30 Uhr). Seit Beginn der Corona-Pandemie sind die Medientage der erste große Branchenkongress mit Präsenzveranstaltungen - parallel wird alles im Netz übertragen.

Streit um Rubens-Gemälde vor Gericht - Wer ist Eigentümer des Bildes?

POTSDAM: Wem gehört das Gemälde «Tarquinius und Lukretia» von Peter Paul Rubens (1577-1640), das nach dem Zweiten Weltkrieg nach Russland gelangte? Um diese Frage dreht sich ein Zivilprozess, der am Dienstag (14.00 Uhr) am Landgericht Potsdam startet. Ein russischer Staatsbürger, der das Werk seinen Angaben zufolge 1999 gekauft hat, klagt gegen die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Diese fordert das Kunstwerk des flämischen Malers zurück.

DFB-Frauen in der WM-Qualifikation in Essen gegen Israel

ESSEN: Die deutschen Fußballerinnen peilen am Dienstag (16.05 Uhr/ARD) ihren vierten Sieg im vierten Qualifikationsspiel für die WM 2023 in Australien und Neuseeland an. Die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg empfängt in Essen Israel. Das Hinspiel in der vergangenen Woche in Petach Tikva hatte das DFB-Team nur mit Mühe 1:0 gegen die Außenseiterinnen gewonnen.

Acht Mal DFB-Pokal: Pflichtaufgabe für BVB - zwei Traditionsduelle

BERLIN: Acht Partien stehen zum Auftakt der zweiten Runde im DFB-Pokal am Dienstag auf dem Programm. Titelverteidiger Borussia Dortmund bekommt es dabei im ungleichen Duell mit Zweitliga-Schlusslicht FC Ingolstadt zu tun. Mehr Spannung versprechen die Traditionsduelle zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem Hamburger SV sowie zwischen Drittligist 1860 München und dem FC Schalke 04. Einziges Bundesliga-Duell ist das Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Arminia Bielefeld.