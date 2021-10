Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.10.21 | Überblick

Union und Grüne beraten über Chancen für gemeinsame Regierung

BERLIN: Die Spitzen von Union und Grünen kommen an diesem Dienstag (11.00 Uhr) zu Beratungen über ein mögliches gemeinsames Regierungsbündnis zusammen. Mit dem Treffen in Berlin endet neun Tage nach der Bundestagswahl eine erste Runde von getrennten Sondierungsgesprächen. Zunächst hatten Grüne und FDP bei zwei Treffen miteinander gesprochen. Am Sonntag beriet dann die SPD-Spitze nacheinander mit FDP und Grünen, um die Chancen für ein gemeinsames Regierungsbündnis auszuloten. Am Sonntagabend hatte es ein Treffen der Union mit der FDP gegeben.

60 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei - Viel erlebt, viel geschafft

BERLIN: Mit einem Festakt wird an diesem Dienstag in Berlin (16.00 Uhr) an die Anfänge der Arbeitsmigration aus der Türkei nach Deutschland erinnert. Am 30. Oktober 1961 hatte Deutschland mit der Türkei ein Abkommen zur Anwerbung von Arbeitern abgeschlossen, so wie zuvor bereits mit Italien, Griechenland und Spanien. Hunderttausende kamen. Etliche Menschen, damals «Gastarbeiter» genannt, blieben, einige wurden auch Deutsche.

Aukus, China, Afghanistan: EU-Gipfel berät über mehr Eigenständigkeit

KRANJ: Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen am Dienstag (18.30 Uhr) zum Auftakt eines zweitägigen Gipfels in Slowenien Lehren aus den jüngsten außenpolitischen Alleingängen der USA ziehen. Angesichts der Entwicklungen in Afghanistan, der Sicherheitspartnerschaft Aukus und der Entwicklung der Beziehungen zu China hat EU-Ratschef Charles Michel eine strategische Diskussion über die Rolle der EU auf der internationalen Bühne angesetzt.

Physik-Nobelpreisträger werden bekanntgegeben

STOCKHOLM: Wer folgt auf den deutschen Astrophysiker Reinhard Genzel und seine Mitausgezeichneten des Vorjahres? Am Dienstag werden in Stockholm die diesjährigen Physik-Nobelpreisträger bekanntgegeben. Frühestens um 11.45 Uhr wird die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften verkünden, wer die renommierte Auszeichnung in der Kategorie Physik diesmal bekommt. Genzel und die US-Forscherin Andrea Ghez hatten 2020 die eine Hälfte des Preises erhalten, während die andere Hälfte an den Briten Roger Penrose gegangen war. Die drei waren damit für ihre Erforschung von Schwarzen Löchern geehrt worden.

Freie Sicht auf Kölner Dom - Gerüst am Nordturm wird abgebaut

KÖLN: Die Westfassade des Kölner Doms mit dem Hauptportal und den beiden Türmen wird am Dienstagnachmittag voraussichtlich erstmals seit zehn Jahren ohne Baugerüst zu sehen sein. Ein bis zu 124 Meter hoher Baukran soll das noch am Nordturm hängende Gerüst am Vormittag abmontieren.

Russisches Filmteam fliegt zur Raumstation ISS

BAIKONUR: Für den weltweit ersten Filmdreh im All fliegt am Dienstag (10.55 Uhr MESZ) ein russisches Filmteam zur Raumstation ISS. Die Schauspielerin Julia Peressild und der Regisseur Klim Schipenko werden vom Weltraumbahnhof Baikonur im zentralasiatischen Kasachstan an Bord einer Sojus-Rakete starten. Nach mehr als drei Stunden Flugzeit sollen sie gemeinsam mit dem Kosmonauten Anton Schkaplerow die Raumstation erreichen.

Lebensgefährliche Attacke auf Schiedsrichter - Urteil erwartet

DÜSSELDORF: Nach einer lebensgefährlichen Attacke auf einen Schiedsrichter in Düsseldorf wird am Dienstag (09.00) das Urteil im Prozess gegen einen Hobby-Fußballer erwartet. Der 24-Jährige ist am Amtsgericht Düsseldorf wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

Start der Gruppenphase in reformierter Frauenfußball-Champions-League

BERLIN: Mit den deutschen Vertretern FC Bayern München und TSG 1899 Hoffenheim startet am Dienstag die Gruppenphase der Champions League bei den Frauen. Der deutsche Fußball-Meister aus München tritt um 21.00 Uhr bei Benfica Lissabon an. Zuvor empfangen die Hoffenheimerinnen den dänischen Titelträger HB Köge (18.45 Uhr). Erstmals wird die Königsklasse der Frauen mit Gruppenspielen ausgetragen. Die beiden Gruppenersten ziehen ins Viertelfinale ein.