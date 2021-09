Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 28.09.21 | Überblick

Fraktionen von SPD, Union, Grünen und Linken mit ersten Sitzungen

BERLIN: Zwei Tage nach der Bundestagswahl kommen die Fraktionen von SPD, Union, Grünen und Linken an diesem Dienstag zu ersten Beratungen zusammen. Bei den Sozialdemokraten treffen sich die alten und neuen Abgeordneten um 9.00 Uhr zur konstituierenden Sitzung. Die Grünen-Abgeordneten beraten von 12.30 Uhr an, die Sitzung der Linksfraktion ist um 11.00 Uhr. Die Unionsfraktion trifft sich um 17.00 Uhr. Zunächst kommen die alten und neuen Abgeordneten zu einer gemeinsamen Sitzung zusammen.

Urteil im Untreue-Prozess gegen VW-Personalmanager erwartet

BRAUNSCHWEIG: Im Untreue-Prozess gegen drei frühere und einen amtierenden Personalmanager von Volkswagen soll am Dienstag (9.30 Uhr) das Urteil fallen. In dem Verfahren um mutmaßlich überzogene Bezahlung führender Betriebsräte wird den Führungskräften vorgeworfen, den einflussreichen Belegschaftsvertretern unangemessen üppige Bezüge freigegeben zu haben (Az.: 16 KLs 85/19).

Fast drei Jahre nach Brumadinho-Katastrophe: Prozess in München

MÜNCHEN/BRUMADINHO: Nach der Staudamm-Katastrophe im brasilianischen Brumadinho Anfang 2019 haben die betroffene Gemeinde und die Familie eines der 260 Todesopfer den TÜV Süd auf Schadenersatz verklagt. Vor dem Landgericht München beginnt nun am Dienstag (09.00) der Musterprozess.

Premiere des 25. Bond-Films in London

LONDON: Der öfter verschobene James-Bond-Film «Keine Zeit zu sterben» feiert am Dienstag (ca. 20.00 MESZ) in London seine Weltpremiere. Zu der Veranstaltung in der Royal Albert Hall werden neben Hauptdarsteller Daniel Craig und weiteren Stars des Films auch Mitglieder der britischen Königsfamilie erwartet.

Steinmeier im Ruhrgebiet - 60 Jahre Anwerbeabkommen mit Türkei

MÜLHEIM/ESSEN: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am Dienstag das Ruhrgebiet und macht Station in Mülheim, Essen und Bochum. Anlass ist das deutsch-türkische Anwerbeabkommen von 1961, das Ende Oktober 60 Jahre alt wird.

IG Metall: Verhandlungen mit Airbus gehen weiter

HAMBURG: Rund eineinhalb Wochen nach dem Warnstreik bei Airbus und Premium Aerotec wollen IG Metall und Arbeitgeber am Dienstag wieder über den geplanten Konzernumbau verhandeln. Die Gespräche in Hamburg beginnen um 10.00 Uhr, wie die Gewerkschaft mitteilte. Besondere Aktionen von Arbeitnehmerseite seien dabei nicht geplant.

Patientinnen tot: Arzt nach Po-Vergrößerungen vor Gericht

DÜSSELDORF: Zwei Frauen haben den Wunsch nach einem größeren Po in Düsseldorf in die Tat umgesetzt und sich ihr Gesäß mit körpereigenem Fett aufspritzen lassen. Kurze Zeit später waren sie tot. Nun steht ihr Operateur wegen fahrlässiger Körperverletzung mit Todesfolge von Dienstag an (10.00 Uhr) vor dem Düsseldorfer Landgericht.

BVB will zweiten Gruppensieg - RB Leipzig gegen Brügge unter Druck

DORTMUND: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hofft auf einen weiteren Schritt Richtung Achtelfinale der Champions League. Mit einem Sieg im zweiten Gruppenspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) über den portugiesischen Meister Sporting Lissabon könnte der Fußball-Bundesligist seine Ausgangslage in der Gruppe C nach dem 2:1-Erfolg vor zwei Wochen bei Besiktas Istanbul weiter verbessern. RB Leipzig dagegen steht bereits unter Druck. Das Team von Trainer Jesse Marsch muss den FC Brügge besiegen (21.00 Uhr/DAZN), um nicht vorzeitig den Anschluss in der Gruppe A zu verlieren.