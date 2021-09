Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 07.09.21 | Überblick

Letzte Bundestagssitzung: Schlagabtausch zur Lage vor der Wahl

BERLIN: Der Bundestag kommt am Dienstag (09.00 Uhr) zu seiner voraussichtlich letzten Sitzung vor der Wahl am 26. September zusammen. Am Vormittag steht eine Debatte zur Situation in Deutschland auf der Tagesordnung. Es wird erwartet, dass sich neben der nach 16 Jahren aus dem Amt scheidenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auch die Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen äußern.

Überfall auf zwei Journalisten - Prozess beginnt

MÜHLHAUSEN: Mehr als drei Jahre nach dem Überfall auf zwei Journalisten in Nordthüringen müssen sich zwei Männer ab Dienstag (10.00 Uhr) vor dem Landgericht Mühlhausen verantworten. Beide werden der rechtsextremen Szene zugeordnet. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen wirft ihnen gefährliche Körperverletzung und Raub vor.

Steinmeier reist zu Staatsbesuch nach Schweden

BERLIN/STOCKHOLM: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist am Dienstag zusammen mit seiner Frau Elke Büdenbender zu einem dreitägigen Staatsbesuch nach Schweden. Die deutschen Gäste werden am Vormittag (10.20 Uhr) von Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel am Flughafen empfangen und kurz darauf von König Carl XVI. Gustaf und Königin Sylvia begrüßt. Außer mit Carl Gustaf wird der Bundespräsident auch ein Gespräch mit Ministerpräsident Stefan Löfven führen.

Tausende Soldaten halten Manöver an Grenze zu Afghanistan ab

BISCHKEK: Angesichts der unsicheren Lage in Afghanistan beginnt am Dienstag im Nachbarland Kirgistan in Zentralasien ein Manöver mit etwa 5000 Soldaten. Bei der Übung im Süden der Ex-Sowjetrepublik soll nach Angaben des kirgisischen Verteidigungsministeriums bis zum nächsten Donnerstag (9. September) die Abwehr terroristischer Bedrohungen trainiert werden.

GDL-Streik geht zu Ende - Entlastung für Bahnkunden in Sicht

BERLIN: Mit dem voraussichtlichen Ende des Bahnstreiks an diesem Dienstag können Fahrgäste allmählich wieder aufatmen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer will am frühen Morgen (02.00 Uhr) den Arbeitskampf vorerst beenden. Mehr als fünf Tage lang hatte die Gewerkschaft den Güter- und Personenverkehr bestreikt. Es war in der laufenden Tarifrunde die dritte und bisher längste Streikwelle.

Untreue-Prozess gegen VW-Personalmanager beginnt

BRAUNSCHWEIG: Das Braunschweiger Landgericht beschäftigt sich vom Dienstag an mit der jahrelang mutmaßlich überhöhten Bezahlung führender Betriebsräte bei Volkswagen. Angeklagt in dem Strafprozess sind drei ehemalige sowie ein amtierender Personalmanager. Sie sollen nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft überzogene Gehälter für leitende Belegschaftsvertreter abgesegnet haben.

Merkel bei Eröffnungsfeier der Automesse IAA Mobility

MÜNCHEN: Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt am Dienstag (14.30 Uhr) zur Eröffnung der Automobil- und Verkehrsmesse IAA Mobility nach München. Nach der letzten Bundestagssitzung vor der Wahl will sie am Nachmittag zu den versammelten Automanagern sprechen und sich anschließend in einem kurzen Rundgang einen Eindruck von den neuen Elektrofahrzeugen und Technologien verschaffen.

IG Metall und Airbus verhandeln wieder über Konzernumbau

HAMBURG: Die Verhandlungen zwischen Airbus und der IG Metall über den seit Monaten umstrittenen Konzernumbau gehen am Dienstag (voraussichtlich 10.30 Uhr) in die zweite Runde. Der Verhandlungsführer der IG Metall, der norddeutsche Bezirksleiter Daniel Friedrich, erwartet von dem Unternehmen konkrete Vorschläge, wie es sich die Sicherung der deutschen Standorte in der Flugzeugfertigung vorstellt.

Unfallforscher sehen Defizite bei Evakuierungen nach Busunglücken

MÜNSTER: Welchen gefährlichen Problemen Passagiere bei einem Unfall mit einem Reisebus ausgesetzt sind, haben die Unfallforscher der Versicherer (UDV) in einer neuen Studie untersucht. Die Ergebnisse der Forschung werden an diesem Dienstag (11.30 Uhr) in Münster präsentiert. Dabei wurde vor allem überprüft, wie der Bus evakuiert werden kann, wenn das Fahrzeug auf die Seite gekippt ist und die Ausstiegstüren versperrt sind.

US-Präsident Biden besucht New York und New Jersey nach Unwetter

NEW YORK: Nach dem historischen Unwetter mit mehr als 45 Toten in New York und Umgebung besucht US-Präsident Joe Biden am Dienstag die Region. Neben dem Stadtbezirk Queens in der US-Ostküstenmetropole wird Biden auch in Manville im Nachbarstaat New Jersey erwartet. Der Ort wurde besonders hart von Hurrikan «Ida» mit Regenfällen in beispiellosem Ausmaß getroffen.

Kommission präsentiert Studie zu sexueller Gewalt in der Familie

BERLIN: Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs stellt am Dienstag (11.00 Uhr) eine Studie zur sexuellen Gewalt in der Familie vor. Dabei geht es auch um die gesellschaftliche Aufarbeitung dieses lange verdrängten Themas von 1945 bis in die Gegenwart.

Dressur-Team will bei Heim-Europameisterschaft Titel verteidigen

HAGEN A.T.W.: Die deutsche Dressur-Mannschaft will bei der Heim-Europameisterschaft in Hagen bei Osnabrück den Titel verteidigen. Das Championat am Fuße des Teutoburger Waldes beginnt am Dienstag (08.30 Uhr) mit dem Grand Prix. Dorothee Schneider, Isabell Werth und Jessica von Bredow-Werndl gehörten auch vor zwei Jahren zum Team, das EM-Gold in Rotterdam gewann.