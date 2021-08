Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 31.08.21 | Überblick

Militäreinsatz der USA in Afghanistan soll planmäßig Dienstag enden

WASHINGTON: Mit dem Abzug der letzten US-Truppen soll am Dienstag der Militäreinsatz der USA in Afghanistan nach rund 20 Jahren enden. Die Vereinigten Staaten wollen ihre Truppen planmäßig am Dienstag abziehen, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, John Kirby, am Montag. Damit geht auch der militärische Evakuierungseinsatz zu Ende.

Ringen um Aufnahme von Afghanen - Maas besucht Pakistan

ISLAMABAD: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) will seine Gespräche über die Aufnahme afghanischer Schutzsuchender am Dienstag in Pakistan fortsetzen. Es ist eine weitere Station seiner Reise in fünf Länder, die eine Rolle bei den Bemühungen um die Ausreise von Menschen aus Afghanistan spielen. Vor dem Besuch in Pakistan hatte Maas am Montag Gespräche in Usbekistan und Tadschikistan geführt. Die drei Nachbarländer Afghanistans zählen zu den ersten Anlaufstationen für Menschen, die sich auf dem Landweg vor den militant-islamistischen Taliban in Sicherheit bringen wollen. Die Bundesregierung bemüht sich darum, mehr als 40.000 von ihnen in Deutschland aufzunehmen.

EU berät über mögliche Auswirkungen von Machtwechsel in Afghanistan

BRÜSSEL: Die Innenminister der EU-Staaten kommen an diesem Dienstag (13.00 Uhr) in Brüssel zu einem Sondertreffen zu den Entwicklungen in Afghanistan zusammen. Thema der Beratungen sollen nach Angaben der derzeitigen slowenischen Ratspräsidentschaft unter anderem die möglichen Auswirkungen auf die Terrorgefahr und Migrationsbewegungen in Richtung Europa sein. Zugleich wollen Länder wie Deutschland noch einmal deutlich machen, dass von den Taliban bedrohte ehemalige Ortskräfte und andere besonders schutzbedürftige Afghanen auch nach dem Ende des militärischen Evakuierungseinsatzes noch mit Unterstützung rechnen können.

Zweite Runde bei Präsidentenwahl in Estland

TALLINN: In Estland kommt das Parlament am Dienstag (11.00 Uhr MESZ) erneut zur Wahl eines neuen Staatspräsidenten zusammen. Bei der ersten Abstimmung am Montag konnte der als einziger Kandidat nominierte Wissenschaftler Alar Kairs nicht die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit von 68 der 101 Abgeordneten erzielen.

Bundesagentur für Arbeit legt Arbeitsmarktstatistik für August vor

NÜRNBERG: Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht am Dienstag (10.00 Uhr) ihre Arbeitsmarktstatistik für August. Normalerweise steigt die Arbeitslosigkeit im August, weil Unternehmen vor den Sommerferien weniger einstellen und Ausbildungsverhältnisse enden. Nach Ansicht von Fachleuten bleibt der Arbeitsmarkt in diesem Jahr jedoch robust und trotzt damit den zweiten Monat in Folge dem saisonüblichen Muster.

Heckler & Koch legt Quartalszahlen vor - Online-Hauptversammlung

OBERNDORF: Nach einem mäßigen Jahresauftakt legt der Waffenhersteller Heckler & Koch (HK) auf seiner Hauptversammlung an diesem Dienstag (10.00 Uhr) Zahlen für das zweite Quartal vor. In den ersten drei Monaten waren Umsatz und Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum etwas gesunken, weil einige Lieferungen und Zahlungen auf den späteren Jahresverlauf terminiert waren.

23-Jähriger kommt wegen Mordversuchs und Penisfotos vor Gericht

HAMBURG: Wegen Mordversuchs in zwei Fällen, Verbreitung pornografischer Inhalte und anderer Straftaten muss sich von Dienstag an ein 23-Jähriger in einem Prozess vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Türken vor, am 11. März dieses Jahres auf eine damals 52 Jahre alte Frau und deren 13-jährigen Sohn geschossen zu haben. Motiv der Tat soll die Verärgerung des Angeklagten über die Tochter der Frau gewesen sein, die seine Annäherungsversuche zurückgewiesen haben soll.

Falscher Richterausweis: Hochstapler erneut vor Gericht

DÜSSELDORF: Mal war er Staatsanwalt «Tassilo von Hirsch», mal Arzt oder Pilot: Er betrog sogar seinen eigenen Rechtsanwalt und seine Mutter. Bis ihn die Justiz für einige Zeit aus dem Verkehr zog. Nun soll der notorische Hochstapler erneut straffällig geworden sein. An diesem Dienstag (9.00 Uhr) steht der 33-Jährige in Düsseldorf wieder vor Gericht.

Windparkprojekte waren vorgetäuscht - Betrugsprozess beginnt

OSNABRÜCK: Ein großangelegter Betrug in der Windkraftbranche mit rund zehn Millionen Euro Schaden wird ab Dienstag (9.00 Uhr) vom Landgericht Osnabrück verhandelt. Hauptangeklagter ist ein 31-jähriger Unternehmer aus dem Emsland, daneben sind drei Mitglieder seiner Familie und ein Geschäftspartner angeklagt. Sie sollen mit gefälschten Dokumenten die Existenz von Windparks vorgetäuscht haben.

Schläge und Strafaktionen gegen Kinder? Pflegeeltern vor Gericht

KLEVE: Zwei Eheleute stehen von Dienstag (9.30 Uhr) an vor dem Klever Landgericht, weil sie Pflegekinder auf ihrem Bauernhof jahrelang geschlagen und Strafaktionen ausgesetzt haben sollen. Betroffen waren demnach drei Kinder. Die Vorwürfe lauten Verletzung der Fürsorgepflicht, Misshandlung von Schutzbefohlenen und gefährliche Körperverletzung.

Urteil im Prozess um illegales Waffenlager erwartet

TÜBINGEN: Ein 37-Jähriger soll in Baden-Württemberg unter anderem mehrere Kriegswaffen, Maschinengewehre und diverse Munition gelagert haben. Sein Ziel war nach eigener Aussage der Aufbau einer Bürgerwehr. Die Staatsanwaltschaft wirft dem gebürtigen Thüringer Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Sprengstoffgesetz und das Waffengesetz vor. Am Dienstag (11.00 Uhr) soll am Landgericht Tübingen ein Urteil gegen ihn fallen.

Max-Stern-Ausstellung in Düsseldorf wird erstmals präsentiert

DÜSSELDORF: Nach mehrjähriger Verschiebung präsentiert die Stadt Düsseldorf am Dienstag (12.00 Uhr) erstmals ihre umstrittene Ausstellung zu dem jüdischen Kunsthändler Max Stern (1904-1987). Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) stellt die Ausstellung «Entrechtet und beraubt. Der Kunsthändler Max Stern» zusammen mit den beteiligten Düsseldorfer Fachleuten vor.

Transferperiode im Fußball endet - Spekulationen um Mbappé

BERLIN: Zum Ende der Transferperiode im Fußball an diesem Dienstag werden noch zahlreiche Wechsel erwartet. Unklar ist, ob der von Real Madrid umworbene französische Weltmeister Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain noch nach Spanien zieht. Real hatte Medienberichten zufolge angeblich mehr als 180 Millionen Euro geboten.