Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 24.08.21 | Überblick

UN-Menschenrechtsrat hält Sondersitzung zu Afghanistan ab

GENF: Der UN-Menschenrechtsrat beschäftigt sich am Dienstag in einer Sondersitzung mit der Lage in Afghanistan. Unter anderem will die Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, sprechen. Ihr Büro hatte sich nach der Machtübernahme durch die Taliban sehr besorgt geäußert. In den vergangenen Wochen habe es aus Regionen, die die Taliban erobert hatten, erschütternde Berichte über Menschenrechtsverletzungen gegeben, berichtete ein Sprecher vergangene Woche. Der Rat dürfte eine Resolution verabschieden, die zur Einhaltung der Menschenrechte auffordert.

G7-Staats- und Regierungschefs beraten über Afghanistan

LONDON: Die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industrienationen sowie Vertreter der EU wollen am Dienstag bei einem Sondergipfel über die Situation in Afghanistan beraten. Auf dem Programm bei dem virtuellen Treffen am Nachmittag stehen Berichten zufolge sowohl die Evakuierungsmission westlicher Staaten als auch die langfristige Entwicklung des Landes. Eine große Rolle dürfte die Frage spielen, ob die Evakuierungen über den 31. August hinaus fortgesetzt werden können.

CSU startet mit Söders Stadiontour ihren eigenen Bundestagswahlkampf

UNTERSCHLEIßHEIM: Unter denkbar schlechten Voraussetzungen startet die CSU am Dienstagabend in ihren Bundestagswahlkampf. Zum Auftakt der «Stadiontour» der Christsozialen in Unterschleißheim dürfte angesichts der schlechten Umfragewerte insbesondere die Frage im Raum stehen, inwiefern CSU-Chef Markus Söder die Gelegenheit nutzt, um sich und seine Partei von der CDU um den gemeinsamen Kanzlerkandidaten Armin Laschet abzugrenzen.

Ukraine feiert 30. Unabhängigkeitstag mit großen Militärparaden

KIEW/ODESSA: Die Ukraine will den 30. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit von der Sowjetunion am Dienstag mit einer großen Militärparade in Kiew feiern. Rund 5000 Soldaten sollen in der Hauptstadt über den Unabhängigkeitspalast marschieren, gefolgt von schweren Panzern und neuer Raketentechnik. Dutzende Kampfflugzeuge und Helikopter sollen über das Zentrum fliegen. Gezeigt werden dabei auch Kampfdrohnen aus türkischer Produktion und die «Mriya» (Traum) genannte Antonow 225 - das größte Flugzeug der Welt.

Streik bei der Bahn geht unvermindert weiter

BERLIN: Die Lokführergewerkschaft GDL setzt an diesem Dienstag ihren Streik bei der Deutschen Bahn fort. Reisende müssen sich wie am Montag auf zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Im Fernverkehr konnte die Bahn etwa 30 Prozent des Angebots aufrecht erhalten, im Regionalverkehr im Durchschnitt etwa 40 Prozent. Auch im Güterverkehr wird weiter gestreikt. Um 2.00 Uhr in der Nacht zu Mittwoch soll der Arbeitskampf beendet werden.

Staatshaushalt und Konjunktur in Krisenzeiten - Bundesamt nennt Daten

WIESBADEN: Der deutsche Staat unterstützt die Wirtschaft mit Milliarden in der Corona-Pandemie. Auch im ersten Halbjahr 2021 dürften Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen insgesamt mehr ausgegeben als eingenommen haben. Wie sich die Staatsfinanzen im Zeitraum Januar bis Juni entwickelt haben, gibt das Statistische Bundesamt am Dienstag (8.00 Uhr) bekannt. Zugleich veröffentlicht die Wiesbadener Behörde Details der Konjunkturentwicklung im zweiten Quartal 2021.

Gedenkfeier zu fünftem Jahrestag des Erdbebens von Amatrice

AMATRICE: Fünf Jahre nach dem verheerenden Erdbeben in Mittelitalien gedenken Politiker und Vertreter aus Kirche und Gesellschaft am Dienstag in Amatrice der Katastrophe von 2016. Ministerpräsident Mario Draghi wollte am Vormittag zur Zeremonie in den Ort in der Provinz Rieti kommen. Eine Rede war nach Angaben der Regierung zunächst nicht geplant. Am 24. August 2016 hatte ein Erdbeben der Stärke sechs Amatrice und viele Gemeinden in der Umgebung erschüttert. Fast 300 Menschen verloren ihr Leben.

Knochenbrüche und Hirnschaden: Vater wegen Misshandlung vor Gericht

MÖNCHENGLADBACH: Wegen Kindesmisshandlung steht von Dienstag (9.15 Uhr) an ein 24-jähriger Vater in Mönchengladbach vor dem Landgericht. Er soll Anfang des Jahres seinen damals fünf Wochen alten Sohn so schwer geschlagen und misshandelt haben, dass das lebensgefährlich verletzte Kind auf der Intensivstation behandelt werden musste. Es hat bleibende Hirnschäden. Auch die damals 17 Monate alte Tochter soll der Angeklagte wiederholt misshandelt haben. Beide Kinder erlitten Knochenbrüche.

Urteil im Prozess um versuchten Goldschatz-Raub erwartet

TRIER: Im Prozess um den versuchten Raub des Trierer Goldschatzes wird an diesem Dienstag (9.00 Uhr) das Urteil gegen einen der mutmaßlichen Täter erwartet. Der 28-Jährige hatte Anfang August vor dem Landgericht Trier gestanden, bei der Tat im Oktober 2019 vor dem Rheinischen Landesmuseum Trier Schmiere gestanden zu haben. Zwei Täter, die noch unbekannt sind, hätten versucht, den Schatz mit mehr als 2500 Münzen aus purem Gold zu stehlen. Es handelt sich um den weltweit größten Goldschatz der römischen Kaiserzeit.

Fußgänger bei Raserei getötet - 25-Jähriger kommt vor Gericht

BERLIN: Nach dem Tod eines Fußgängers in Berlin kommt ein mutmaßlicher Autoraser am Dienstag (9.15 Uhr) vor Gericht. Der 25-Jährige soll im März 2019 mit einer Geschwindigkeit von bis zu 82 Stundenkilometern gerast sein. Er habe den 26-Jährigen angefahren, als dieser die Chausseestraße in Berlin-Mitte überqueren wollte. Der Mann sei in den Gegenverkehr geschleudert worden. Der Vorwurf lautet auf fahrlässige Tötung.

Longlist für den Deutschen Buchpreis 2021 wird bekanntgegeben

FRANKFURT/MAIN: Was sind die preisverdächtigsten Romane des Jahres? An diesem Dienstag (10.00 Uhr) wird bekanntgegeben, welche Titel Chancen auf den Deutschen Buchpreis 2021 haben. Insgesamt 20 Bücher hat die Jury für die sogenannte Longlist ausgewählt. Am 21. September wird die Liste dann auf sechs Titel, die Shortlist,verkürzt. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse verkündet. Die Preisverleihung findet am 18. Oktober statt.

Eröffnungsfeier der Paralympics: Ohne Zuschauer, aber mit dem Kaiser

TOKIO: Ohne Zuschauer steigt am Dienstag (13.00 Uhr MESZ/20.00 Uhr Ortszeit/ARD) die Eröffnungsfeier der XIV. Sommer-Paralympics in Tokio. Beiwohnen wird der Zeremonie aber Japans Kaiser Naruhito. Der 61 Jahre alte Monarch ist offizieller Schutzherr der Paralympics und hatte zuvor schon die Olympischen Spiele im neuen Olympiastadion der Hauptstadt für eröffnet erklärt. Auch IOC-Präsident Thomas Bach soll bisher unbestätigten Medienberichten zufolge zur Feier kommen.