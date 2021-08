Das bringt der Dienstag

Türkei wird Hochrisikogebiet

ISTANBUL: Wegen steigender Corona-Infektionszahlen gilt die Türkei ab Dienstag wieder als Hochrisikogebiet. Menschen, die aus dem Land nach Deutschland einreisen und nicht geimpft oder genesen sind, müssen für fünf bis zehn Tage in Quarantäne. Die Bundesregierung traf diese Entscheidung in der vergangenen Woche.

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet auf Wahlkampftour im Norden

LÜBECK/SANKT-PETER-ORDING: Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet ist am Dienstag auf seiner Wahlkampftour in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein unterwegs. Es steht unter anderem ein Besuch des Naturschutzgebietes «Südlicher Priwall» in Lübeck-Travemünde auf dem Programm (14.30 Uhr). Am Abend (19.30 Uhr) ist eine Kundgebung auf dem Seebrücken-Vorplatz in Sankt-Peter-Ording geplant, wo Laschet und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther kurze Reden halten wollen.

Berufungsprozess gegen Frauke Petry wegen Steuerhinterziehung

LEIPZIG: Die ehemalige AfD-Chefin Frauke Petry steht erneut vor Gericht. Von Dienstag (9.00 Uhr) an muss sich die 46-Jährige vor dem Landgericht Leipzig in einem Berufungsprozess wegen Steuerhinterziehung und Subventionsbetrugs verantworten. Das Amtsgericht Leipzig hatte Petry am 8. Januar 2020 von den Vorwürfen freigesprochen. Das Gericht sah es nicht als zweifelsfrei erwiesen an, dass die Bundestagsabgeordnete 2014 Fördermittel für ihre in Schieflage geratene Firma unrechtmäßig verwendet hatte. Gegen das Urteil hatte die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt.

Lokführer protestieren in Berlin - weiterer Streik möglich

BERLIN: Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn zeichnet sich auch nach dem Streik in der vergangenen Woche keine Lösung ab. Es ist möglich, dass die Lokführer wieder die Arbeit niederlegen. Noch ist aber kein neuer Streik angekündigt. Weiteren Druck soll zunächst an diesem Dienstag (13.30 Uhr) eine Protestkundgebung vor der Zentrale der Deutschen Bahn in Berlin aufbauen.

Arzt nach Tod von Covid-19-Patient vor Gericht

ESSEN: Ein ehemaliger Arzt der Universitätsklinik Essen muss sich von Dienstag (9.00 Uhr) an wegen Totschlags am Essener Landgericht verantworten. Dem 54 Jahre alten Mediziner wird vorgeworfen, einen schwer an Covid-19 erkrankten Patienten im November 2020 mit einer überdosierten Injektion getötet zu haben. Zuvor soll er die Ehefrau und den Bruder des aus den Niederlanden nach Essen verlegten Patienten auf die Aussichtslosigkeit der Therapie hingewiesen haben. Nach Angaben des Landgerichts geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass es noch Hoffnung auf eine erfolgreiche Weiterführung der Behandlung gegeben hat.

Deutscher Opern-Tenor Kaufmann feiert Debüt in Verona

VERONA: Der deutsche Opern-Star Jonas Kaufmann feiert am Dienstagabend sein Debüt vor antiker Kulisse in Verona. An einem der Musik von Richard Wagner, Umberto Giordano und Giuseppe Verdi gewidmeten Abend will der gebürtige Münchner um 21.30 Uhr im Amphitheater Arena di Verona auf der Bühne stehen, wie die Veranstalter mitteilten.

Erste Höhepunkt der Saison: BVB und Bayern kämpfen um Supercup

DORTMUND: Im deutschen Fußball steht der erste Höhepunkt der noch jungen Saison an. Im Duell zwischen Pokalsieger Borussia Dortmund und Meister FC Bayern München am Dienstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) wird der erste Titel vergeben. Nach einer schwierigen Vorbereitung mit den erst spät zurückgekehrten EM-Teilnehmern beider Clubs taugt die Partie vor zugelassenen 25.000 Zuschauern in Dortmund jedoch nur bedingt als Fingerzeig für den erwarteten Spitzenkampf der Branchenführer im weiteren Saisonverlauf.