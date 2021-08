Das bringt der Dienstag

Bund-Länder-Runde zu Corona-Kurs und Hilfen für Flutschäden

BERLIN: Der Corona-Kurs für den Herbst und Milliardenhilfen für den Aufbau nach der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands sind am Dienstag Thema von Beratungen von Bund und Ländern. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten wollen zum einen das weitere Vorgehen bei Tests, Impfungen und möglichen Beschränkungen klären, um eine neue große Infektionswelle abzuwenden. Zum anderen soll ein Fonds vereinbart werden, um den Wiederaufbau nach massiven Flutschäden zu finanzieren. Vor allem in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hatte es Schäden gegeben.

Baerbock auf Wahlkampftour in Nordrhein-Westfalen

BOCHUM: Nach dem Auftakt zur Grünen-Wahlkampftour in Hildesheim absolviert Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock an diesem Dienstag (13.30 Uhr) erste Termine in Nordrhein-Westfalen. In Bochum will Baerbock am frühen Nachmittag Bürgerfragen beantworten. Am Abend (19.00 Uhr) stellt sie sich dann auch in Duisburg Fragen, begleitet von zwei Direktkandidaten ihrer Partei für die Bundestagswahl am 26. September, dem Landesvorsitzenden Felix Banaszak und Lamya Kaddor.

AfD startet Bundestagswahlkampf in Schwerin

SCHWERIN: Die AfD startet am Dienstag (16.00 Uhr) in Schwerin offiziell ihren Bundestagswahlkampf. Zu der Kundgebung vor dem Schweriner Schloss werden die beiden Spitzenkandidaten Alice Weidel und Tino Chrupalla erwartet. In jüngsten Wählerbefragungen kam die AfD auf zehn bis elf Prozent. Die Partei zieht mit dem Slogan «Deutschland. Aber normal.» in den Wahlkampf und will nach eigenen Angaben unter anderem die Themen Freiheit und innere Sicherheit in den Mittelpunkt stellen.

Sind die Lokführer streikbereit? - GDL nennt Urabstimmungsergebnis

FRANKFURT/MAIN/BERLIN: Gehen die Lokführer der Deutschen Bahn AG mitten in der Urlaubszeit in den Streik? Die Gewerkschaft GDL will am Dienstag (11.00 Uhr) das Ergebnis ihrer Urabstimmung über einem Arbeitskampf bei dem Staatsunternehmen verkünden. GDL-Chef Claus Weselsky hatte im Vorfeld erklärt, dass man mit einer Zustimmung von mehr als 90 Prozent rechne. Mindestens erforderlich sind 75 Prozent der gültigen Stimmen. Ob die Gewerkschaft bereits konkrete Streikdaten nennt, war zunächst offen gelassen worden.

Fracht im Plus, Passagierverkehr am Boden - Luftfahrt zieht Bilanz

BERLIN: Nach eineinhalb Jahren Corona-Krise zieht die Luftverkehrsbranche an diesem Dienstag (11.00 Uhr) Bilanz. Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft will darlegen, wie sich angesichts von Reisebeschränkungen die Wiederaufnahme des Flugverkehrs in diesem Sommer entwickelt. Es soll aber auch darum gehen, wie ein Rahmen für wirksamen Klimaschutz gesetzt werden kann, wie es vorab hieß. Im ersten Halbjahr lagen die Passagierzahlen an den deutschen Flughäfen mehr als 80 Prozent unter den Werten des Vergleichszeitraums im Jahr 2019.

Stiftungsräte wählen neuen ORF-Generaldirektor

WIEN: Der Rundfunksender ORF in Österreich bekommt einen neuen Chef oder eine neue Chefin. Die 35 ORF-Stiftungsräte bestimmen am Dienstag, wer für die nächsten fünf Jahre eine der wichtigsten Positionen in der österreichischen Medienszene bekommt. Beworben hatten sich 14 Kandidaten, von denen fünf am Vormittag ihre Konzepte noch einmal präsentieren werden. Als besonders aussichtsreicher Bewerber wurde zuletzt der 53-jährige Roland Weißmann gehandelt, der Vizefinanzchef des öffentlich-rechtlichen Senders ist.

Mutmaßlicher Kannibalismus-Fall in Berlin: Mordprozess gegen Lehrer

Berlin (dpa/bb) - In einem Fall von mutmaßlichem Kannibalismus in Berlin beginnt am Dienstag (9.30 Uhr) am Landgericht der Hauptstadt der Prozess gegen einen 41-jährigen Lehrer. Er soll im September 2020 einen 43 Jahre alten Mann umgebracht haben, um durch die Tötung sexuelle Befriedigung zu erlangen und Teile der Leiche zu verspeisen. Der Deutsche habe das Opfer laut Ermittlungen nur wenige Stunden zuvor über ein Dating-Portal kennengelernt. Die Staatsanwaltschaft geht von einer «sadistisch-kannibalistisch geprägten sexuellen Tatmotivation» aus.

Frau mit Corona-Infektion besucht Tochter in Klinik - Urteil erwartet

QUEDLINBURG: Trotz des Verdachts auf eine Coronavirus-Infektion hat eine Frau während der Pandemie im Herbst 2020 ihre operierte Tochter in einer Klinik im Harz besucht. Am Amtsgericht Quedlinburg wird am Dienstag (14.30 Uhr) das Urteil gegen die Mutter erwartet. Die Staatsanwaltschaft forderte eine sechsmonatige Freiheitsstrafe auf Bewährung. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch. Die heute 72-Jährige ist wegen Hausfriedensbruchs und versuchter gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Die Klinik hatte sie angezeigt.

Urteil im Düsseldorfer Prozess gegen Kunsthändler erwartet

DÜSSELDORF: Im Düsseldorfer Prozess gegen einen Kunsthändler wird an diesem Dienstag ein Urteil erwartet. Der 48-Jährige ist unter anderem wegen Betrugs und Urkundenfälschung angeklagt. Er soll zwischen Juni 2016 und November 2018 im Internet Fälschungen als Originalwerke von A.R. Penck und Günther Uecker angeboten haben. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe. Der Verteidiger des Kunsthändlers hatte betonte, sein Mandant sei bei den Verkaufsangeboten von der Echtheit der Werke überzeugt gewesen.

DFB stellt Flick vor: Neuer Bundestrainer spricht über seine Ziele

FRANKFURT/MAIN: Sechs Wochen nach dem Scheitern der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im EM-Achtelfinale präsentiert der neue Bundestrainer Hansi Flick seine Pläne für die Zukunft. Auf der Baustelle der neuen DFB-Akademie in Frankfurt wird sich der 56-Jährige am Dienstag (12.00 Uhr) erstmals bei einer Pressekonferenz äußern. Zuletzt hat der ehemalige Bayern-Erfolgscoach bereits zumindest angedeutet, dass er in Zukunft auch mit den von seinem Vorgänger Joachim Löw für die EM zurückgeholten Ex-Weltmeistern Thomas Müller und Mats Hummels plant.