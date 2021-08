Das bringt der Dienstag

Laschet und Scholz besuchen gemeinsam Hochwassergebiet in NRW

DÜSSELDORF: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) besuchen am Dienstag gemeinsam die Flutregion in NRW. Die beiden Kanzlerkandidaten machen sich in Stolberg bei Aachen ein Bild von der Lage und den Aufräumarbeiten, wie die nordrhein-westfälische Staatskanzlei am Montag mitteilte. Zudem wollen sich Laschet und Scholz mit Unternehmern treffen, die besonders von der Hochwasserkatastrophe betroffen sind. In Stolberg will Scholz mit Unternehmern über eine mögliche Unterstützung des Bundes sprechen. Scholz hatte vor mehr als einer Woche gesagt, ein in der Corona-Krise beschlossener Härtefallfonds könnte erweitert werden für Firmen, die von der Flutkatastrophe betroffen sind.

Baerbock und Habeck stellen «Klimaschutz-Sofortprogramm» vor

BIESENTHAL: Die Grünen-Spitze stellt an diesem Dienstag (12.30 Uhr) ihr Konzept für ein «Klimaschutz-Soforprogramm» vor. Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und ihr Co-Parteichef Robert Habeck wollen dazu im Naturschutzgebiet Biesenthaler Becken nördlich von Berlin Projekte präsentieren, die sie im Falle einer Beteiligung an der nächsten Bundesregierung in den ersten Monaten auf den Weg bringen wollen.

Verteidigungsministerin besucht Spezialpionierregiment in Husum

HUSUM: Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer informiert sich am Mittwoch (8.00 Uhr) in Husum über die dortige Grundausbildung im neuen Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz. Dafür besucht die CDU-Politikerin gemeinsam mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) das Spezialpionierregiment 164 «Nordfriesland». Unter dem Motto «Dein Jahr für Deutschland» war das Pilotprojekt Anfang April an verschiedenen Bundeswehrstandorten gestartet. Mit ihm will die Bundeswehr zusätzliche Kräfte für Krisen- und Katastropheneinsätze im Inland schulen.

BMW legt Halbjahresbilanz vor - Autoverkauf zieht deutlich an

MÜNCHEN: Der Autobauer BMW legt am Dienstag (08.00) seine Geschäftszahlen für das erste Halbjahr vor. Wie bei den Konkurrenten Mercedes-Benz und Audi erwartet die Börse auch von den Münchnern starke Zahlen. Allerdings machen die Engpässe bei Halbleitern und die gestiegenen Rohstoffpreise den Autobauern zunehmend Sorgen, und auch die Corona-Pandemie ist noch nicht ausgestanden. Die große Frage ist also, wie es in der zweiten Jahreshälfte weitergeht.

Neuer Autogigant Stellantis legt erste Halbjahreszahlen vor

AMSTERDAM: Der weltweit viertgrößte Autokonzern Stellantis legt am Dienstag (15.00 Uhr) seine ersten Halbjahreszahlen vor. Er ist zu Jahresbeginn aus dem Zusammenschluss des französischen Peugeot-Herstellers PSA und Fiat Chrysler (FCA) entstanden. Stellantis führt 14 Automarken aus Europa und den USA wie Opel, Peugeot, Citroën, Jeep, Maserati und Alfa Romeo. Der neue Autogigant macht damit auch VW und Toyota Konkurrenz.

Prozess nach versuchtem Goldschatz-Raub in Trier beginnt

TRIER: Nach dem versuchten Goldschatz-Raub aus dem Rheinischen Landesmuseum Trier beginnt an diesem Dienstag (9.00 Uhr) der Prozess gegen einen der mutmaßlichen Täter. Die Anklage vor dem Landgericht Trier geht davon aus, dass der 28-Jährige mit zwei unbekannten Mittätern die mehr als 2600 Münzen aus purem Gold stehlen wollte. Es handelt sich um den weltweit größten Goldschatz der römischen Kaiserzeit. Er ist das Aushängeschild des Museums in Trier.

Mutter im Streit um Übernachtung erstickt? - Tochter vor Gericht

BONN: Nach dem gewaltsamen Tod einer 48-Jährigen in Königswinter stehen die 22 Jahre alte Tochter und deren 15-jährige Freundin am Dienstag (9.15 Uhr) wegen Totschlags vor dem Bonner Landgericht. Anlass soll ein Streit ums Übernachten gewesen sein.

Gute Medaillenchancen für deutsches Team bei Olympia

TOKIO: Die deutsche Olympia-Mannschaft hofft bei den Sommerspielen in Tokio auf einen Gold-Tag. Die größten Hoffnungen tragen die Kanuten, bei denen am Dienstag insgesamt vier Endläufe anstehen. Auf Gold schielt Leichtathletin Malaika Mihambo bei der Weitsprung-Entscheidung im Olympiastadion. Bo Kanda Lita Baehre und Oleg Zernikel hoffen im Stabhochsprung auf eine Medaillen- Überraschung. Nach ihrem Weltrekord im Vorlauf peilen die deutschen Bahnradfahrerinnen in der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung den Olympiasieg an.