Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 20.07.21 | Überblick

Bundeskanzlerin Merkel fährt nach Bad Münstereifel

BAD MÜNSTEREIFEL: Bundeskanzlerin Angela Merkel macht sich am Dienstag (11.55 Uhr) ein Bild von der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen. Zusammen mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet fährt Merkel (beide CDU) nach Bad Münstereifel. Der Ort im Kreis Euskirchen ist von dem Unwetter der vergangenen Tage heftig getroffen worden. Merkel will dort mit Vertretern von Hilfsorganisationen sowie Helferinnen und Helfern sprechen.

Gedenken an Widerstand gegen Hitler in Berlin

BERLIN: Am 77. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 wird in Berlin an den Widerstand gegen das NS-Regime erinnert. Vertreter aus Politik und Gesellschaft versammeln sich am Dienstag an der Gedenkstätte Plötzensee zu einer Gedenkveranstaltung (12.00 Uhr) und legen Kränze nieder.

Anti-Geldwäsche-Plan: Bargeldgrenze und neue EU-Behörde sollen kommen

BRÜSSEL: Die EU-Kommission stellt am Dienstag ihren Plan für einen effektiveren Kampf gegen Geldwäsche vor. Erwartet wird, dass sowohl eine Obergrenze von 10.000 Euro für Bargeldzahlungen als auch eine neue Überwachungsbehörde Teile des Vorschlags sein werden. Nach Einschätzung des Europäischen Rechnungshofes werden in der EU jährlich Milliardenbeträge aus kriminellen Geschäften in die reguläre Wirtschaft eingespeist, um den illegalen Ursprung der Erträge zu verschleiern.

Schadenersatz-Klagen von VW-Aktionären gegen Bosch vor dem BGH

KARLSRUHE: Im Dieselskandal gibt es auch VW-Aktionäre, die den Autozulieferer Bosch auf Schadenersatz verklagt haben - am Dienstag (10.00 Uhr) verhandelt der Bundesgerichtshof (BGH) zum ersten Mal solche Fälle. Bosch hatte Volkswagen die Motorsteuerungssoftware geliefert, die bei der Manipulation der Abgaswerte zum Einsatz kam. Die klagenden Anleger hatten Verluste gemacht, als VW-Aktien massiv an Wert verloren. Sie sind der Ansicht, Volkswagen hätte den Kapitalmarkt früher informieren müssen. Bosch werfen sie Beihilfe vor und verlangen Schadenersatz.

BGH urteilt im VW-Dieselskandal zu Schadenersatz nach Autoverkauf

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) verkündet am Dienstag (12.00 Uhr) zwei neue Urteile im VW-Abgasskandal. Diesmal geht es in Karlsruhe um die Frage, ob Diesel-Kläger auch dann Anspruch auf Schadenersatz haben, wenn das Auto inzwischen weiterverkauft ist. Eine Klägerin hatte ihren VW mit dem Skandalmotor EA189 im laufenden Verfahren für rund 4500 Euro verkauft. VW ist der Ansicht, dass die Sache damit erledigt ist: Die Frau habe einen marktgerechten Preis erzielt. In einem anderen Fall hatte der Kläger seinen VW bei einem Audi-Vertragshändler in Zahlung gegeben und zusätzlich eine «Wechselprämie» von 6000 Euro bekommen.

Senat beschließt Stellungnahme zu Enteignungs-Volksentscheid

BERLIN: Der Berliner Senat will am Dienstag (13.00 Uhr) seine offizielle Stellungnahme zum Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungskonzerne beschließen. Diese soll dann auf den amtlichen Abstimmungsunterlagen abgedruckt werden, die die Wähler vor dem Volksentscheid am 26. September zugesandt bekommen. Der Volksentscheid findet parallel zur Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl statt. Auf Betreiben eines breit aufgestellten Mieterbündnisses können die Berlinerinnen und Berliner darüber abstimmen, ob Immobilienkonzerne mit mehr als 3000 Wohnungen gegen eine Entschädigung enteignet werden sollen.

App der bundeseigenen Autobahn GmbH geht an den Start

KÖLN/BERLIN: Eine neue Service-App für Autofahrer der Autobahngesellschaft des Bundes geht am Dienstag an den Start. Die Geschäftsführung der Gesellschaft stellt sie am Vormittag (10.30 Uhr) in der Außenstelle in Köln vor. Die Anwendung auf dem Smartphone soll Routen, Staus und Baustellen anzeigen, aber auch Ladesäulen für Elektroautos sowie Lkw-Stellplätze.

Heil will Beschäftigte von Lieferdienst Gorillas treffen

BERLIN: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will sich persönlich in den Streit um bessere Arbeitsbedingungen beim Berliner Lieferdienst-Start-up Gorillas einschalten. An diesem Dienstag (14.15 Uhr) plant der Politiker in Berlin-Kreuzberg ein Treffen mit den Beschäftigten des Unternehmens, um sich ihren Fragen zu stellen, wie sein Ministerium mitteilte. Die Fahrerinnen und Fahrer kritisieren unter anderem befristete und unsichere Verträge, mangelhafte Ausrüstung und schlechte sowie späte Bezahlung.

Nach Branson will nun auch Bezos Kurztrip ins All unternehmen

VAN HORN: Rund zehn Tage nach dem britischen Milliardär Richard Branson will am Dienstag (ab 15.00 Uhr MESZ) auch Amazon-Gründer Jeff Bezos einen Kurzausflug ins Weltall unternehmen. Bei dem ersten bemannten Weltraumflug seiner Firma Blue Origin sollen neben Bezos auch sein Bruder Mark sowie eine 82 Jahre alte frühere US-Pilotin und ein 18-Jähriger, dessen Vater ihm den Flug geschenkt hat, an Bord sein.

Humboldt Forum wird eröffnet - Umstrittener Bau für 680 Millionen

BERLIN: Nach mehrfachen Verzögerungen und deutlich höheren Baukosten als geplant wird das Berliner Humboldt Forum am Dienstag (14.00 Uhr) eröffnet. Das Zentrum für Kultur, Kunst und Wissenschaft, für 680 Millionen Euro vom italienischen Architekten Franco Stella hinter der umstrittenen rekonstruierten Schlossfassade errichtet, gilt international derzeit als eines der ambitioniertesten Kulturprojekte.

Akademie gibt Entscheidung zu Büchner-Preis 2021 bekannt

DARMSTADT: Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung gibt an diesem Dienstag bekannt, welche Schriftstellerin oder welcher Schriftsteller den Georg-Büchner-Preis 2021 bekommt. Nach Angaben einer Sprecherin der Akademie soll der Preis am 6. November im Staatstheater in Darmstadt feierlich übergeben werden. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis zählt zu den wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Im vergangenen Jahr wurde die Lyrikerin und Dichterin Elke Erb für ihr literarisches Lebenswerk ausgezeichnet.