Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 13.07.21 | Überblick

Merkel und Spahn besuchen Robert Koch-Institut

BERLIN: Bundeskanzlerin Angela Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) besuchen an diesem Dienstag das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin. Merkel wolle sich über aktuelle Aufgaben, Vorhaben und Herausforderungen beim RKI austauschen, hieß es vorab von Regierungsseite. Außerdem gehe es bei den Gesprächen um den Einfluss der Impfkampagne auf den Pandemieverlauf. Im Anschluss ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant (12.00 Uhr).

Altmaier legt Berechnungen zum künftigen Strombedarf vor

BERLIN: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier legt am Dienstag (10.00 Uhr) erste Ergebnisse einer neuen Berechnung vor, wie sehr der Strombedarf in Deutschland bis 2030 steigt. Der CDU-Politiker hatte vor einigen Wochen eingeräumt, die bisherigen Annahmen seien zu niedrig. Die Frage, wie viel Strom mehr etwa für die Elektromobilität oder Wärmepumpen gebraucht wird, ist zentral - denn daraus abgeleitet ergibt sich etwa, wie schnell die erneuerbaren Energien aus Wind und Sonne ausgebaut werden müssen.

Weltraumkommando der Bundeswehr nimmt Dienst auf

KALKAR: Die Bundeswehr stellt am Dienstag in Uedem (Nordrhein-Westfalen) ein Weltraumkommando auf. Dieses ist für den Schutz und die Überwachung von Satelliten, die militärische Aufklärung sowie die Beobachtung von gefährlichem Weltraumschrott zuständig. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) wird das Kommando am Standort des Zentrums Luftoperationen (ZLO) in Dienst stellen.

Maas reist in die USA - kurz vor Merkels Besuch in Washington

BERLIN/DETROIT: Kurz vor dem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Washington bricht Außenminister Heiko Maas (SPD) am Dienstag zu einer dreitägigen USA-Reise auf. Am Dienstag wird er in der einstigen Industriemetropole Detroit im Nordosten des Landes Station machen und eine Produktionsstätte des Pharmakonzerns Pfizer in der Region besuchen. Pfizer arbeitet mit dem deutschen Unternehmen Biontech bei der Produktion von Corona-Impfstoffen zusammen. Anschließend geht es nach New York weiter, wo Maas am Donnerstag an einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats zum Libyen-Konflikt teilnimmt.

BGH verhandelt zur Verjährung bei Diesel-Klagen gegen VW

KARLSRUHE: Im Dieselskandal befasst sich der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Dienstag (9.00 Uhr) mit der Verjährung möglicher Schadenersatzansprüche gegen Volkswagen. Die Frage ist für zahlreiche Autokäuferinnen und -käufer relevant, die erst 2019 oder später geklagt haben. Die Manipulation der Abgastechnik in Millionen Fahrzeugen war im September 2015 aufgeflogen. Die Verjährungsfrist läuft drei Jahre ab Jahresende - Ende 2018 wäre also eigentlich Schluss gewesen. Dafür muss allerdings außer Frage stehen, dass den Klägern 2015 schon klar war, dass auch ihr Diesel betroffen ist. In den meisten Verjährungsfällen ist das vor Gericht umstritten.

BGH verkündet erstes Urteil zum «Thermofenster» in Mercedes-Dieseln

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) verkündet am Dienstag (8.40 Uhr) sein erstes Urteil nach einer Schadenersatz-Klage gegen Daimler wegen des sogenannten Thermofensters. Schriftlich haben sich die Karlsruher Richterinnen und Richter vor einem halben Jahr aber schon einmal zu möglichen Ansprüchen geäußert. Danach ist der Einsatz der Technik allein nicht als sittenwidrig einzustufen. Das «Thermofenster» ist Teil der Motorsteuerung und reduziert die Abgasreinigung bei geringen Außentemperaturen. Tausende Diesel-Kläger sehen darin eine unzulässige Abschalteinrichtung. (Az. VI ZR 128/20)

Bahn eröffnet digitales Testfeld in Cottbus

COTTBUS: Mehr Klimaschutz, mehr Sicherheit, weniger Lärm - all das will die Deutsche Bahn mit neuen digitalen Tests unter realen Bedingungen erforschen. Ein sogenanntes offenes digitales Testfeld soll am Dienstag (10.00 Uhr) in Cottbus im Beisein von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), dem Vorstandschef der DB Netz AG, Frank Sennhenn, und Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) an den Start gehen.

Etwas geringere Teuerung im Juni - Volkswirte sehen keine Trendwende

WIESBADEN: Der Juni hat für Deutschlands Verbraucher etwas Entspannung beim Thema Inflation gebracht: Nach fünf Anstiegen in Folge schwächte sich der Preisauftrieb wieder ab. Einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes zufolge lagen die Verbraucherpreise um 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Mai hatte die Teuerungsrate noch bei 2,5 Prozent gelegen und damit auf dem höchsten Stand seit fast zehn Jahren. An diesem Dienstag (8.00 Uhr) gibt die Wiesbadener Behörde die Details für Juni bekannt.

Neue Konzernstrategie bei Volkswagen - Digitales und Dienstleistungen

WOLFSBURG: Volkswagen stellt am Dienstag Details seiner neuen Konzernstrategie vor. Erwartet wird, dass das Konzept mit dem Titel «New Auto» unter anderem weitere Akzente bei den Schlüsselthemen Digitalisierung und Dienstleistungen setzt. Europas größte Autogruppe hat für die nächsten Jahre schon zweistellige Milliardeninvestitionen zum Ausbau der Palette an E- und Hybridmodellen sowie einer eigenen Batteriezellfertigung eingeplant. Daneben beschäftigen die Branche zunehmend aber auch die Vernetzung der Fahrzeuge mit eigener Software und die Entwicklung neuer Service-Angebote rund um die Mobilität.

Urteil im Wolfsmasken-Prozess um Vergewaltigung erwartet

MÜNCHEN: Im Münchner Wolfsmasken-Prozess soll am Dienstag (15.00 Uhr) das Urteil fallen. Die Staatsanwaltschaft forderte 14 Jahre Haft und anschließende Sicherungsverwahrung für den Angeklagten, der gestanden hat, 2019 ein damals elf Jahre altes Mädchen vergewaltigt zu haben. Der Mann hat zugegeben, sich mit einer Wolfsmaske getarnt und ein Mädchen am helllichten Tag ins Gebüsch gezerrt zu haben. Laut Anklage hatte er der damals Elfjährigen im Juni 2019 aufgelauert.

Zsa Zsa Gabor wird in Budapest beigesetzt

BUDAPEST: Mehr als vier Jahre nach ihrem Tod wird die Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor am Dienstag in Budapest beigesetzt. Die 1917 in Budapest geborene Schauspielerin wurde in den USA nicht nur durch ihre Filme, sondern auch wegen ihres glamourösen Lebensstils berühmt. Die Urne mit Gabors Asche findet in einem Ehrengrab des Budapester Kerepescher Friedhofs ihre letzte Ruhestatt.

Bundesweit einziges Nachtangelverbot auf dem Prüfstand

STUTTGART: Angler und ihre Verbände versuchen seit Jahren, das bundesweit einzige Nachtangelverbot in Baden-Württemberg zu kippen. Jetzt ziehen seine Gegner vor Gericht. In der Verhandlung am Verwaltungsgericht Stuttgart (11.00 Uhr) klagen sechs Privatpersonen gegen das Land, das die aus ihrer Sicht unsinnige Regelung aufheben soll. Rund 150.000 Menschen im Südwesten haben einen Fischereischein und sind meist Mitglied in einem der 800 Angelvereine. Nach der Landesfischereiverordnung dürfen sie derzeit bis eine Stunde nach Sonnenuntergang und ab einer Stunde vor Sonnenaufgang fischen.

Archiv und Tagebücher von Wolf Biermann gehen an Staatsbibliothek

BERLIN: Archiv und Tagebücher des Liedermachers Wolf Biermann gehen am Dienstag (13.00 Uhr) mit einer feierlichen Übergabe in den Bestand der Berliner Staatsbibliothek über. Die Staatsbibliothek hatte das private und berufliche Archiv sowie die persönlichen Tagebücher des 84-Jährigen mit Hilfe des Bundes sowie der Kulturstiftung der Länder erworben. Biermann spiegele mit seinem Werk wie kein anderer Zerrissenheit und Vereinigung Deutschlands wider, hieß es bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, zu der die Staatsbibliothek gehört. Biermann selbst wird zum Festakt Lieder und Gedichte beitragen.