Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.07.21 | Überblick

Landwirtschafts-Kommission übergibt Empfehlungen an Merkel

BERLIN: Die vom Bundeskabinett eingesetzte Kommission zur Zukunft der Landwirtschaft übergibt am Dienstag (11.00) ihren Abschlussbericht an Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Nach jahrelangen Auseinandersetzungen um mehr Umwelt- und Tierschutz in der Lebensmittelproduktion empfiehlt das Gremium einen weitreichenden Umbau des Agrar- und Ernährungssystems als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Dafür werden Milliarden-Investitionen veranschlagt.

CDU-Generalsekretär Ziemiak stellt Wahlkampf-Kampagne vor

BERLIN: CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak stellt an diesem Dienstag (11.00 Uhr) die Kampagne seiner Partei für den Bundestagswahlkampf vor. Geplant ist unter anderem, dass Ziemiak zentrale Plakate präsentiert, auf denen Unions-Kanzlerkandidat und CDU-Chef Armin Laschet zu sehen ist. Zudem dürfte mit den Plakaten auch das Wahlkampf-Motto der Partei bekannt werden. Der neue Bundestag wird am 26. September gewählt.

Niederländisches Königspaar trifft Merkel und Schäuble

BERLIN: Mit einer Reihe hochrangiger Treffen setzt das niederländische Königspaar am Dienstag seinen Staatsbesuch in Berlin fort. So kommen König Willem-Alexander und Königin Máxima unter anderem mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) zusammen. Darüber hinaus werden sie von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) im Bundesrat empfangen, wo Willem-Alexander eine Rede halten wird.

Oppositionspolitiker Babariko drohen 15 Jahre Haft in Belarus

MINSK: Mehr als ein Jahr nach seiner Festnahme drohen dem prominenten Oppositionellen Viktor Babariko in Belarus bei einem umstrittenen Gerichtsprozess an diesem Dienstag 15 Jahre Haft. Der 57-Jährige galt im vergangenen Jahr vor der Präsidentenwahl als der aussichtsreichste Gegner von Machthaber Alexander Lukaschenko, wurde jedoch verhaftet. Sein Prozess steht international als politische Inszenierung in der Kritik, um ihn mundtot zu machen.

Gericht urteilt gegen Hauptangeklagten im Missbrauchsfall von Münster

MÜNSTER: Im zentralen Prozess um den Missbrauchskomplex von Münster will das Gericht am Dienstag (9.00 Uhr) Urteile gegen fünf Angeklagte sprechen. Auf der Anklagebank sitzt auch ein 28-Jähriger aus Münster, der als Schlüsselfigur in dem ausufernden Fall von sexueller Gewalt gegen Kinder gilt. Er soll den heute elf Jahre alten Sohn seiner Lebensgefährtin unzählige Male selbst schwer missbraucht und ihn anderen Männern angeboten und ihnen für sexuelle Gewalttaten überlassen haben.

Österreichs Ex-Vizekanzler Strache vor Gericht

WIEN: Österreichs ehemaliger Vizekanzler Heinz-Christian Strache steht am Dienstag (9.00 Uhr) vor Gericht. Der 52-Jährige muss sich in Wien wegen des Verdachts der Bestechlichkeit verantworten. Er soll für einen befreundeten Betreiber einer Wiener Privatklinik eine vorteilhafte Gesetzesänderung bewirkt haben. In diesem Zusammenhang sollen auch 10.000 Euro Spenden an die rechte FPÖ geflossen sein. Strache war zum fraglichen Zeitpunkt FPÖ-Vorsitzender. Der Betreiber der Privatklinik ist wegen Bestechung angeklagt. Beide bestreiten die Vorwürfe.

Neuer Landtag von Sachsen-Anhalt kommt erstmals zusammen

MAGDEBURG: Einen Monat nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt konstituiert sich am Dienstag in Magdeburg der neue Landtag. Bei der ersten Sitzung des achten Landtags (9.30 Uhr) stehen vor allem administrative Punkte auf der Tagesordnung. So wählt das Parlament unter anderem einen Präsidenten und drei Stellvertreterinnen und Stellvertreter. Die CDU schlägt den bisherigen Kultur-Staatssekretär Gunnar Schellenberger als neuen Landtagspräsidenten vor.

Polizist wegen heimlicher Aufnahmen und Kinderpornografie vor Gericht

COBURG/LICHTENFELS: Ein junger Polizist soll Frauen und eine Minderjährige heimlich gefilmt sowie Missbrauchsabbildungen besessen haben - nun muss er sich unter anderem wegen des Besitzes kinderpornografischer Schriften vor Gericht verantworten. Für den Prozess gegen den heute 26-Jährigen sei nur ein Sitzungstag am Dienstag (09.00 Uhr) geplant, wie das Amtsgericht Lichtenfels mitteilte. Neben den heimlichen Aufnahmen wird ihm der Besitz von etwa 400 kinderpornografischen Bildern und Videos zur Last gelegt.

Festival Cannes wird eröffnet - Film mit Cotillard und Driver

CANNES: Mit dem Musikfilm «Annette» werden am Dienstagabend die Internationalen Filmfestspiele Cannes eröffnet. In dem Drama des französischen Regisseurs Leos Carax spielen Marion Cotillard und Adam Driver die Hauptrollen. Ob das gesamte internationale Team zur Premiere an den Prachtboulevard Croisette kommen kann, ist angesichts der derzeitigen Reiseauflagen noch immer nicht bekannt. Cannes gilt als das wichtigste Filmfestival der Welt. 2020 konnte es wegen der Pandemie allerdings nicht stattfinden.

Halbfinal-Schlager in London - Dänemark und England in Vorbereitung

LONDON: Bei der Fußball-EM beginnt die heiße Finalphase. An diesem Dienstag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) spielen Italien und Spanien den ersten Endspielteilnehmer aus. Im Londoner Wembley-Station werden rund 60.000 Zuschauer erwartet. «Wir alle wollen ins Finale», sagte der spanische Trainer Luis Enrique jüngst. Italien geht mit dem Selbstvertrauen von 32 Spielen ohne Niederlage in Serie in die Partie.