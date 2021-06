Das bringt der Dienstag

G20-Außenminister beraten über Pandemiebekämpfung

ROM/MATERA: Die Außenminister der G20-Staaten beraten am Dienstag im süditalienischen Matera über die Bekämpfung der Corona-Pandemie, den Klimaschutz und Hilfen für Afrika. Der Gruppe wirtschaftsstarker Länder aller Kontinente gehören unter anderen die USA, China, Russland und Deutschland an. Das Treffen dient der Vorbereitung des G20-Gipfels Ende Oktober in Rom. Bundesaußenminister Heiko Maas sagte vor den Beratungen, es werde darum gehen, wie man der Weltwirtschaft nach Corona wieder auf die Beine helfen könne.

Deutschsprachige Staatsoberhäupter diskutieren über Klimaschutz

POTSDAM: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die anderen deutschsprachigen Staatsoberhäupter tauschen sich bei einem Treffen über den Klimaschutz aus. Sie wollen am Dienstag (10.00 Uhr) das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) besuchen. Nach Angaben des Bundespräsidialamtes ist eine Diskussionsrunde mit Vertretern des Instituts über Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und Sozialverträglichkeit geplant.

Urteil nach Drohschreiben gegen Politiker erwartet

STUTTGART: Wegen zahlreicher Drohschreiben und eines versuchten Brandanschlags soll am Dienstag (14.30 Uhr) ein Urteil gegen ein Paar aus Stuttgart gesprochen werden. Der Mann und seine Begleiterin sind unter anderem wegen des Verdachts der versuchten Nötigung und der versuchten Brandstiftung angeklagt. Die beiden sollen nicht nur Drohschreiben an Politiker wie Winfried Kretschmann (Grüne) und Horst Seehofer (CSU), sondern auch an Behörden und Ministerien verschickt haben. Sie stehen außerdem unter Verdacht, Anfang August 2020 einen letztlich missglückten Brandanschlag auf die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg verübt zu haben.

EU-Rechnungshof berichtet über Fluggastrechte während Corona

BRÜSSEL: Der Europäische Rechnungshofs veröffentlicht am Dienstag (17.00 Uhr) einen Bericht zu Fluggastrechten während der Pandemie. Die Krise habe deutlich gemacht, dass Fluggäste nicht so gut über ihre Rechte informiert sind, wie sie es sein sollten. Dabei hatte Corona auch erhebliche Auswirkungen auf die Finanzen der Fluggesellschaften. Unter anderem seien Reisenden mehr als neun Milliarden Euro für verkaufte, aber nicht genutzte Tickets erstattet worden. Die Prüfer bewerten in ihrem Bericht, ob die Rechte von EU-Flugreisenden im ersten Jahr der Pandemie wirksam geschützt wurden. Sie untersuchen auch, wie Fluggesellschaften mit staatlichen Beihilfen unterstützt wurden.

BGH verhandelt erstmals zum «Thermofenster» in Mercedes-Dieseln

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt am Dienstag (11.00 Uhr) zum ersten Mal über mögliche Schadenersatzansprüche von Diesel-Besitzern gegen Daimler. Allerdings ist die Richtung vorgezeichnet, denn schriftlich haben sich die Karlsruher Richterinnen und Richter zum sogenannten Thermofenster in vielen Mercedes-Dieseln schon einmal geäußert. Danach dürften Forderungen gegen den Stuttgarter Autobauer nur schwer durchzusetzen sein. Das «Thermofenster» ist Teil der Motorsteuerung und reduziert die Abgasreinigung bei geringen Außentemperaturen.

Augen-Operation nach Schlaganfall? Revisionsverhandlung gegen Arzt

MÜNCHEN: Muss ein Arzt seine Patienten vor einer Operation über eigene Vorerkrankungen informieren? Um diese Frage geht es am Dienstag (11.00 Uhr) in einem Revisionsverfahren vor dem Bayerischen Obersten Landesgericht. Einem Augenarzt wird vorgeworfen, nach einem Schlaganfall weiter operiert zu haben, ohne die Patienten über seinen Gesundheitszustand zu informieren. Dabei soll es zu Komplikationen gekommen sein, bei einigen Patienten soll nach dem Eingriff die Sehfähigkeit stark eingeschränkt gewesen sein.

Prozess: Mutter soll Tochter Partner zum Missbrauch überlassen haben

SCHWEINFURT: Eine Mutter soll ihre minderjährige Tochter ihrem Lebensgefährten für Missbrauchshandlungen überlassen haben. Von Dienstag an (8.30 Uhr) muss sich die 39-Jährige deshalb unter anderem wegen Beihilfe zum schweren sexuellen Missbrauch von Kindern durch Unterlassen vor dem Landgericht Schweinfurt verantworten. Bisher sind drei Verhandlungstermine angesetzt. Zudem ist die Frau wegen mittäterschaftlichem sexuellen Missbrauchs von Kindern und Beihilfe durch Unterlassen zur Herstellung kinderpornografischer Schriften angeklagt.

Stiftungsrat berät nächste Schritte für Rückgaben von Benin-Bronzen

BERLIN: Der Stiftungsrat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz berät am Dienstag über weitere Schritte für die geplante Rückgabe von als koloniales Raubgut geltenden Benin-Bronzen. Für die Sitzung des höchsten Gremiums der von Bund und Ländern getragenen Stiftung war ein richtungsweisender Beschluss angekündigt worden. Eine Runde von Museumsexperten und politisch Verantwortlichen hatte Ende April erste Rückgaben von Benin-Bronzen für 2022 in Aussicht gestellt. Bis zu diesem Sommer sollen konkrete Handlungsschritte und ein Fahrplan für die Restitutionen entwickelt werden.

Liebesdrama «Tristan und Isolde» bei den Münchner Opernfestspielen

MÜNCHEN: Die Bayerische Staatsoper bereitet sich auf ihre erste Premiere bei den Münchner Opernfestspielen vor. Am Dienstag (17.00 Uhr) kann das Publikum erstmals die Neuinszenierung von Richard Wagners Liebesdrama «Tristan und Isolde» sehen. Das von Krzysztof Warlikowski inszenierte Stück ist prominent besetzt. Startenor Jonas Kaufmann und die Sopranistin Anja Harteros geben ihre Rollendebüts in den Titelpartien. Die musikalische Leitung hat der langjährige Generalmusikdirektor der Staatsoper, Kirill Petrenko.

Showdown in Wembley: DFB-Elf im EM-Achtelfinale gegen England

LONDON: In der Fußball-Kultstätte Wembley will die deutsche Nationalmannschaft den Einzug ins Viertelfinale der EM schaffen. Gegner ist am Dienstagabend (18.00 Uhr/ARD und Magenta TV) Gastgeber England. «Wir wollen den nächsten Schritt machen», sagte Thomas Müller vor dem brisanten Klassiker mit den Three Lions. Joachim Löw steht in London vor seinem 198. Länderspiel als Bundestrainer. Verliert Deutschland, ist es sein letztes, das ist nach der Rücktrittsankündigung klar.

Schweden mit Emil Forsberg im EM-Achtelfinale gegen Ukraine

GLASGOW: Nach dem Achtelfinal-Schlager England gegen Deutschland kämpfen am Dienstag (21.00 Uhr/ARD und Magenta TV) in Glasgow Schweden und Ukraine um das Weiterkommen bei der Fußball-Europameisterschaft. Das skandinavische Team um den Leipziger Profi Emil Forsberg schloss die Vorrunde als Gruppenerster ab - noch vor dem dreimaligen Europameister Spanien. Drei der bisherigen vier Tore der Schweden bei dieser EM erzielte der 29-Jährige. Der Sieger trifft am Samstag in Rom auf den Gewinner des Klassikers zwischen England und der DFB-Auswahl.

Zverev und Kerber am zweiten Wimbledon-Tag erstmals gefordert

LONDON: Am zweiten Tag des Tennis-Turniers von Wimbledon sollen am Dienstag (Beginn 12.00 Uhr/Sky) Alexander Zverev und Angelique Kerber zum ersten Mal eingreifen. Die Siegerin von 2018 bekam für die erste Runde die Serbin Nina Stojanovic zugelost, der Weltranglisten-Sechste Zverev den niederländischen Qualifikanten Tallon Griekspoor. Zunächst trifft Zverev auf dem überdachten Platz Nummer 1 ab 14.00 Uhr auf Griekspoor, danach spielt dort Kerber gegen Stojanovic.

Deutsche Basketballer starten gegen Mexiko in Olympia-Qualifikation

SPLIT: Die deutschen Basketballer starten am Dienstag in die Olympia-Qualifikation. Gegner in Split ist um 16.30 Uhr Mexiko. Auch ohne den wegen Versicherungsfragen fehlenden NBA-Star Dennis Schröder geht die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl als Favorit in die Partie. Weiterer Gegner in der Vorrunde ist am Donnerstag Russland. Die ersten beiden Teams qualifizieren sich fürs Halbfinale. Nur der Sieger des Turniers mit insgesamt sechs Mannschaften sichert sich das Ticket zu den Olympischen Spielen in Tokio. Letztmals waren die deutschen Basketballer 2008 mit Superstar Dirk Nowitzki in Peking bei Olympia dabei.