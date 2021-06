Das bringt der Dienstag

Von der Leyen überbringt Deutschland Bescheid zu Corona-Aufbauhilfen

BERLIN: Knapp ein Jahr nach dem EU-Beschluss für ein großes Corona-Hilfsprogramm überbringt Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Dienstag (12.20 Uhr) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Bewilligungsbescheid für den deutschen Aufbauplan. Von der Leyen ist seit vergangener Woche in der EU unterwegs, um Gespräche über die nationalen Pläne der Regierungen zu führen. Diese Pläne schlüsseln auf, wie das Geld aus dem mit 750 Milliarden Euro gefüllten Programm ausgegeben werden soll. Angepasst an die Inflation beträgt die Summe rund 800 Milliarden Euro.

Ex-Sowjetstaaten erinnern an Überfall durch Hitler-Deutschland

MOSKAU: An den Überfall Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion vor 80 Jahren wird am Dienstag in Russland, der Ukraine, Belarus und anderen früheren Sowjetstaaten erinnert. Mit dem Angriff der Nationalsozialisten begann für die Kommunisten damals der Zweite Weltkrieg, der im postsowjetischen Raum als Großer Vaterländischer Krieg bezeichnet wird. In Berlin will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Vormittag einen Kranz am Sowjetischen Ehrenmal niederlegen.

Kanzlerkandidaten beim «Tag der Industrie»

BERLIN: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Kanzlerkandidaten von CDU, SPD und Grünen werden am Dienstag beim «Tag der Industrie» erwartet. Das Hauptthema dürfte sein, welche Schwerpunkte sie etwa beim Klimaschutz und in der Steuer- und Finanzpolitik setzen wollen.

Prozess um Vergewaltigung auf Schultoilette

TRAUNSTEIN/RAUBLING: Es sind schockierende Vorwürfe, mit denen sich das Landgericht Traunstein am Dienstag (9.30 Uhr) befassen muss: Ein damals 14-Jähriger soll einen zehnjährigen Mitschüler mehrfach vergewaltigt haben. Tatort: die Schultoilette eines oberbayerischen Gymnasiums. Angeklagt ist der Jugendliche wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern, Vergewaltigung und Körperverletzung. Das Gericht hat zwei Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil könnte demnach schon am Mittwoch fallen.

Entscheidung in der EM-Gruppe D: Alle vier Teams hoffen

LONDON/GLASGOW: Bei der Fußball-Europameisterschaft dürfen im Vorrundenfinale der Gruppe D am Dienstag noch alle vier Mannschaften auf das Weiterkommen hoffen. Die beste Ausgangsposition haben Tschechien und England, die um 21.00 Uhr (ARD und Magenta TV) in London aufeinandertreffen. Beide Teams haben jeweils vier Punkte auf dem Konto und wären bei einem Remis sicher für das Achtelfinale qualifiziert. Zeitgleich kommt es in Glasgow zum Duell zwischen Vize-Weltmeister Kroatien und Gastgeber Schottland, die beide über einen Zähler verfügen. Nur der Sieger der Partie (Magenta TV) wahrt die Chance auf die K.o.-Runde.