Das bringt der Dienstag

08.06.21

Völkermord von Srebrenica: Letztes Urteil über Ex-General Mladic

DEN HAAG: Fast 26 Jahre nach dem Völkermord von Srebrenica fällt das UN-Kriegsverbrechertribunal am Dienstag das letzte Urteil über einen der mutmaßlich Hauptschuldigen, den serbischen Ex-General Ratko Mladic. In erster Instanz war der heute 78 Jahre alte Angeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Erwartet wird, dass die Richter dieses Urteil in der Berufung bestätigen. Mladic selbst will einen Freispruch erreichen.

Nach Sachsen-Anhalt-Wahl kommen mehrere Fraktionen zusammen

MAGDEBURG: Die meisten neuen Fraktionen im Landtag von Sachsen-Anhalt kommen am Dienstag zu ihren ersten Treffen nach der Wahl zusammen. Die Fraktionen von CDU und SPD konstituieren sich offiziell und wollen ihre Vorstände wählen, wie Sprecher mitteilten. Bei der CDU steht der bisherige Fraktionschef Siegfried Borgwardt für eine Wiederwahl zur Verfügung, hieß es. Seine Fraktion ist nach dem unerwartet großen Wahlsieg am Sonntag auf 40 Abgeordnete angewachsen, in der vorigen Wahlperiode waren es 30 gewesen.

UN-Sicherheitsrat berät über weitere Unterstützung für Guterres

NEW YORK: Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen berät am Dienstag (ab 16.00 Uhr MESZ) über eine mögliche Unterstützung für António Guterres bei seiner Bewerbung für eine zweite Amtszeit als UN-Generalsekretär. Es gilt dabei als wahrscheinlich, dass sich das 15-köpfige UN-Gremium für den 72-jährigen Portugiesen ausspricht. Der Generalsekretär hatte in den vergangenen Jahren einen guten Umgang mit den mächtigen Vetomächten USA, China, Russland, Großbritannien und Frankreich gepflegt - zudem gibt es keinen offiziellen Gegenkandidaten.

Ermittler berichten über Festnahmen nach Razzia gegen Drogenszene

WIESBADEN/DEN HAAG: Nach einem Schlag gegen die internationale Drogenkriminalität wollen sich Ermittler in Den Haag (10.00 Uhr) und in Hessen am Dienstag zu Festnahmen und Hintergründen äußern. Mit einer Razzia in bundesweit über 100 Wohnungen, Lagerhallen und Geschäftsräumen war die Polizei am Montag gegen die Drogenszene vorgegangen.

Prozess um Tod eines Häftlings in bayerischem Gefängnis

TRAUNSTEIN/BERNAU: Vor dem Landgericht Traunstein beginnt am Dienstag (9.00 Uhr) ein Prozess um den gewaltsamen Tod eines Häftlings. Der Zellengenosse des Mannes steht wegen Körperverletzung mit Todesfolge vor Gericht.

Zverev will bei French Open erstmals ins Halbfinale

PARIS: Alexander Zverev will bei den French Open erstmals das Halbfinale erreichen. Deutschlands bester Tennisspieler trifft am Dienstag im dritten Spiel auf dem Centre Court auf den Spanier Alejandro Davidovich Fokina. Die Partie beginnt nicht vor 16.00 Uhr. Bislang war für den 24 Jahre alten Hamburger beim Sandplatz-Klassiker in Paris immer spätestens im Viertelfinale Schluss. Gegen Davidovich Fokina geht Zverev aber als klarer Favorit in die Begegnung.