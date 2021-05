Das bringt der Dienstag

Minister der 30 Nato-Staaten bereiten Gipfeltreffen vor

BRÜSSEL: Die Außen- und Verteidigungsminister der Nato-Staaten bereiten an diesem Dienstag in Videokonferenzen das bevorstehende Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs vor. Bei der ersten Zusammenkunft mit dem neuen US-Präsidenten Joe Biden am 14. Juni soll es Entscheidungen zur Reforminitiative «Nato 2030» geben, die zum Beispiel auch den Vorschlag für eine Erhöhung der Gemeinschaftsausgaben umfasst. Darüber hinaus ist unter anderem geplant, die als aggressiv wahrgenommene Politik Russlands und die sicherheitspolitischen Konsequenzen des Aufstiegs Chinas zu thematisieren.

Bundesagentur legt Arbeitsmarktstatistik für Mai vor

NÜRNBERG: Die Bundesagentur für Arbeit legt an diesem Dienstag (10.00 Uhr) ihre Statistik zur Arbeitslosigkeit in Deutschland für den Monat Mai vor. Allgemein wird damit gerechnet, dass sich die bereits im April beobachtete leichte Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt fortgesetzt haben könnte - nicht zuletzt auch wegen erster Lockerungsschritte nach einem monatelangen Corona-Lockdown. Im April waren 2,771 Millionen Menschen in Deutschland arbeitslos gemeldet, 56.000 weniger als im März.

Biden erinnert in Oklahoma an rassistisches Massaker vor 100 Jahren

TULSA: US-Präsident Joe Biden nimmt am Dienstag im Bundesstaat Oklahoma an einer Gedenkfeier zum 100. Jahrestag eines brutalen rassistischen Massakers teil. Biden wird in der Stadt Tulsa ein Kulturzentrum der schwarzen Gemeinde besuchen und eine Rede zum Jahrestag des Pogroms halten, wie das Weiße Haus vorab mitteilte. Biden hat den Kampf gegen den Rassismus in den USA zu einem der zentralen Anliegen seiner Präsidentschaft erklärt.

Allianz Opec+ überprüft geplante Steigerung der Ölförderung

WIEN: Im Licht der positiven Konjunkturentwicklung in wichtigen Wirtschaftsregionen berät die Öl-Allianz Opec+ am Dienstag über ihre Förderstrategie. Analysten gehen davon aus, dass die von Saudi-Arabien und Russland angeführte Gruppe an ihrem Plan festhält, die Ölhähne bis Ende Juli weiter aufzudrehen, um die steigende Nachfrage zu bedienen.

Australier Cormann tritt als neuer Chef der OECD an

PARIS: Der frühere australische Finanzminister Mathias Cormann wird am Dienstag (10.00 Uhr) in Paris das Amt des Generalsekretärs der Industriestaatenorganisation OECD übernehmen. Der aus dem deutschsprachigen Osten Belgiens stammende Cormann folgt bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) dem Mexikaner Angel Gurría nach, der seit 2006 an der Spitze steht.

Entscheidung aus Karlsruhe zur Arzneimittelzulassung in der EU

KARLSRUHE: In einem Streit um die Zulassung eines Tierarzneimittels will sich das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Dienstag (9.30 Uhr) zum Verhältnis von deutschen und europäischen Grundrechten äußern. Das Medikament stammt aus dem Bayer-Konzern. In dem Verfahren geht es um den Schutz von Dokumenten zu möglichen Umweltrisiken, die im Jahr 2004 auf Wunsch der britischen Zulassungsbehörden im Unternehmen erstellt wurden.

Europäische Umweltagentur präsentiert neuen Badegewässer-Bericht

KOPENHAGEN: Wenn wegen der Corona-Pandemie schon so viel anderes ausfallen muss - ist im Sommer dann wenigstens der Sprung in den nächsten Badesee möglich? Die Europäische Umweltagentur EEA veröffentlicht am Dienstag (12.00 Uhr) ihren Jahresbericht zur Wasserqualität in Tausenden Seen, Flüssen und Küstengewässern in Europa. Im letzten Jahresbericht hatten stolze 92,5 Prozent aller analysierten deutschen Badestellen eine exzellente Qualität bescheinigt bekommen, mehr als 98 Prozent erfüllten zumindest die EU-Mindeststandards. Nur acht deutsche Stellen hatten damals ein Mangelhaft erhalten.

Nannen Preis wird verliehen

HAMBURG: Die renommierte Journalistenauszeichnung Nannen Preis wird am Dienstag (1. Juni, 19.00 Uhr) verliehen. Es ist eine der bedeutendsten Ehrungen für Medienschaffende in Deutschland. Seit 2005 vergeben der Hamburger Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr und das von Henri Nannen (1913-1996) gegründete Magazin «Stern» als Stifter den Preis. Für die diesjährige Online-Verleihung wurde einiges geändert: Gewinnen können Journalisten nun auch für TV-, Radio- und Podcast-Beiträge.

Sechsjährige entführt und in Fluss geworfen - Prozess beginnt

HALLE: Einem 25-Jährigen, der im vergangenen Dezember in Halle ein sechsjähriges Mädchen entführt, missbraucht und dann in die eiskalte Saale geworfen haben soll, wird von Dienstag an (8.30 Uhr) am Landgericht in Halle der Prozess gemacht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Menschenraub, Entziehung Minderjähriger, sexuellen Missbrauch von Kindern sowie versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor.

Eishockey-Nationalteam kämpft ums Erreichen des WM-Viertelfinals

RIGA: Das deutsche Eishockey-Team bestreitet am Dienstag (19.15 Uhr/Sport1) das entscheidende Vorrundenspiel gegen Lettland um den Viertelfinaleinzug bei der Weltmeisterschaft. Einen Tag nach dem 0:2 gegen die USA hilft nur ein Sieg gegen den Gastgeber und bis zu 2660 heimische Fans, die erstmals bei diesem Turnier dabei sein werden, um die K.o.-Runde aus eigener Kraft zu erreichen.

Tennis-Trio will deutsche Bilanz in Paris aufbessern

PARIS: Bei den French Open in Paris bestreiten am Dienstag die letzten drei deutschen Tennisprofis ihre Erstrundenspiele. Andrea Petkovic steht vor der schweren Aufgabe gegen die an Nummer 18 gesetzte Tschechin Karolina Muchova. Nach dem Aus von Angelique Kerber und Laura Siegemund ist Petkovic die letzte deutsche Hoffnung in der Damen-Konkurrenz.