Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.05.21 | Überblick

Biden trifft am Jahrestag von George Floyds Tod Angehörige

WASHINGTON: Ein Jahr nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz trifft US-Präsident Joe Biden am Dienstag Angehörige des Opfers. Biden werde am Jahrestag mit Floyds Familie in Washington zusammenkommen, teilte das Weiße Haus mit. Floyds Tod am 25. Mai 2020 in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota hatte in den USA über Monate hinweg Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst. Biden hat den Kampf gegen Rassismus zu einem seiner zentralen Anliegen erklärt.

AfD gibt Spitzenduo für Bundestagswahl bekannt

BERLIN: Die AfD will am Dienstag (13.00 Uhr) ihr Spitzenduo für die Bundestagswahl im September vorstellen. Bei der vorausgegangenen Mitgliederbefragung standen zwei Teams für die Spitzenkandidatur zur Auswahl. Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel tritt zusammen mit dem Co-Vorsitzenden der Partei, Tino Chrupalla, an. Ihre Gegner sind der niedersächsische AfD-Politiker Joachim Wundrak und die digitalpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, Joana Cotar.

Konjunktureinbruch zu Jahresbeginn - Bundesamt gibt Details bekannt

WIESBADEN: Die Corona-Krise hat die Konjunkturerholung in Deutschland zu Jahresbeginn wieder ausgebremst. Nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt im ersten Vierteljahr 2021 im Vergleich zum Vorquartal um 1,7 Prozent. Details will die Wiesbadener Behörde an diesem Dienstag (8.00 Uhr) bekanntgeben. Die Statistiker hatten bereits erklärt, dass der Export einen schlimmeren Einbruch verhindert habe.

Angeklagter Bundeswehroffizier will sich zu Terrorverdacht äußern

FRANKFURT/MAIN: Im Prozess wegen Terrorverdachts will sich der angeklagte Bundeswehroffizier Franco A. an diesem Dienstag (ab 10.00 Uhr) äußern. Die Verteidigung hatte vergangenen Donnerstag beim Prozessauftakt vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt eine etwa halbstündige Einlassung angekündigt. Dem 32-Jährigen wird vorgeworfen, aus einer tief verfestigten rechtsextremistischen Gesinnung heraus Anschläge auf Politiker geplant zu haben.