Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 18.05.21 | Überblick

EU-Außenminister beraten über Eskalation des Nahost-Konflikts

BRÜSSEL: Die Außenminister der EU-Staaten wollen an diesem Dienstag (14.00 Uhr) in einer Videokonferenz über die Eskalation des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern beraten. Kern der Gespräche soll die Frage sein, wie die EU zu einer Deeskalation und zu einem Ende der Gewalt beitragen könnte. Zudem wird erwartet, dass es ein Bericht über die aktuelle Lage und die bisherigen Vermittlungsbemühungen gibt.

Macron lädt zu Afrika-Gipfel in Paris

PARIS: Die internationale Gemeinschaft will auf einem Gipfeltreffen am Dienstag (13.30 Uhr) in Paris über weitere finanzielle Unterstützung für afrikanische Länder nach der Corona-Pandemie beraten. Erwartet werden auf Einladung des französischen Staatschefs Emmanuel Macron rund 30 Staats- und Regierungschefs sowie Führungspersönlichkeiten internationaler Organisationen. Etwa die Hälfte der Teilnehmer kommt nach Paris. Die andere Hälfte nimmt per Videokonferenz teil.

Dreyer soll als Ministerpräsidentin wiedergewählt werden

MAINZ: Die SPD-Politikerin Malu Dreyer soll an diesem Dienstag zum dritten Mal zur rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin gewählt werden. Dafür braucht sie 51 Stimmen der 101 Abgeordneten. Die Koalition von SPD, Grünen und FDP verfügt zusammen über 55 Stimmen - drei mehr als in der vergangenen Wahlperiode. Wegen der Pandemie kommt der Landtag zu seiner konstituierenden Sitzung (11.00 Uhr) und der Wahl der Ministerpräsidentin (ab 12.00 Uhr) in der Rheingoldhalle zusammen.

Urteil zu EZB-Staatsanleihen eingehalten? Verfassungsgericht reagiert

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht hat vor einem Jahr Staatsanleihenkäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) beanstandet und sich zum ersten Mal über eine Vorabentscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) hinweggesetzt. Doch es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, ob die deutsche Politik die Vorgaben aus Karlsruhe ordnungsgemäß umgesetzt hat. Während Bundesregierung und Bundestag davon überzeugt sind, sehen der ehemalige CSU-Politiker Peter Gauweiler und eine Klägergruppe um den früheren AfD-Chef Bernd Lucke das anders. Sie haben zwei Anträge auf Erlass einer sogenannten Vollstreckungsanordnung eingereicht.

Commerzbank-Führung stellt sich Aktionären - Online-Hauptversammlung

FRANKFURT/MAIN: Die neue Commerzbank-Führung verspricht den Aktionären bessere Zeiten. Zunächst jedoch geht es nach einem Milliardenverlust 2020 ans Aufräumen: Der seit Anfang des laufenden Jahres amtierende Vorstandschef Manfred Knof will Tausende Stellen streichen und Hunderte Filialen dichtmachen. Aufgeräumt wird auch im Aufsichtsrat des Frankfurter MDax-Konzerns. Bei der Hauptversammlung an diesem Dienstag (10.00 Uhr) stellen sich gleich fünf neue Mitglieder für das Kontrollgremium zur Wahl, darunter der neue Aufsichtsratsvorsitzende Helmut Gottschalk.

BGH überprüft Bestpreisklauseln von Hotelbuchungsportalen

KARLSRUHE: Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) nimmt am Dienstag (9.00 Uhr) die Geschäftsbedingungen von Buchungsportalen wie Booking.com unter die Lupe. Es geht um sogenannte Bestpreisklauseln, die es Hotels untersagen, auf ihrer eigenen Internetseite Zimmer günstiger anzubieten als auf der Plattform. Auf konkurrierende Portale bezieht sich das Verbot nicht. Die Hotels dürfen Gästen zum Beispiel auch an der Rezeption oder telefonisch ein besseres Angebot machen, aber nicht im Internet damit werben.

Airbus-Belegschaft will Plänen zum Konzernumbau «rote Karte» zeigen

HAMBURG: Die deutschen Airbus-Belegschaften und die IG Metall laufen Sturm gegen die Umbaupläne des Flugzeugbauers. Sie wollen der Konzernführung an diesem Dienstag in Betriebsversammlungen an allen deutschen Standorten die «rote Karte» zeigen. Proteste sind an den norddeutschen Standorten in Hamburg, Bremen und Stade sowie bei der Airbus-Tochter Premium Aerotec in Nordenham und Varel sowie Augsburg geplant.

Entwicklerkonferenz Google I/O beginnt als Online-Version

MOUNTAIN VIEW: Google startet am Dienstag (ab 19.00 Uhr) eine Online-Version seiner jährlichen Entwicklerkonferenz. Bei der Google I/O gibt es traditionell einen Ausblick auf die nächste Version des dominierenden Smartphone-Systems Android sowie andere Neuheiten des Internet-Konzerns. In den kommenden Wochen folgen auch die Entwicklerkonferenzen unter anderem von Facebook und Apple, ebenfalls in einem Online-Format.

Mann tötet seine eigenen Kinder - Urteil in Prozess erwartet

REGENSBURG: Für die Tötung seiner zwei Kinder muss sich ein 37 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Regensburg verantworten. Am Dienstag (16.30 Uhr) wird das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Deutsch-Serben Doppelmord vor - heimtückisch und aus niederen Beweggründen - und fordert eine lebenslange Haft. Der Verteidiger dagegen sieht keine Mordmerkmale als verwirklicht an und geht von zweifachem Totschlag aus. Er plädierte auf eine 14-jährige Haftstrafe für seinen Mandanten.