Von: Redaktion DER FARANG | 04.06.19

SPD-Fraktion im Bundestag berät über Nahles' Abgang

BERLIN (dpa) - Nach dem Rückzug von Andrea Nahles von der SPD-Spitze und vom Vorsitz der Bundestagsfraktion sucht die Partei weiter nach Wegen aus der Krise.



Am Dienstag (14.00 Uhr) beraten die Abgeordneten im Bundestag über Nahles' Abgang sowie über das historisch schlechte Ergebnis der Traditionspartei bei der Europawahl vor einer Woche. Um 15.00 Uhr kommt die Unionsfraktion im Reichstagsgebäude zu Beratungen zusammen.

Trump trifft May in London

LONDON (dpa) - Am zweiten Tag seines Staatsbesuches in Großbritannien trifft US-Präsident Donald Trump am Dienstag die scheidende britische Premierministerin Theresa May in London.



May wird Trump am Regierungssitz in der Downing Street empfangen. Die beiden wollen anschließend am Nachmittag gemeinsam vor die Presse treten. Bereits am Vormittag kommen May und Trump auch mit Wirtschaftsbossen aus beiden Ländern zusammen, um über die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und Großbritannien zu sprechen.

Merkel und Scholz sprechen beim Tag der deutschen Industrie

BERLIN (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht am Dienstagvormittag beim Tag der deutschen Industrie in Berlin.



Neben Merkel reden auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sowie Finanzminister Olaf Scholz (SPD). Die Wirtschaft hierzulande murrt schon länger über die Politik der schwarz-roten Koalition. Wirtschaftsverbände fordern steuerliche Entlastungen für Unternehmen, weniger Bürokratie und warnen vor weiter steigenden Stromkosten.

Regierung präsentiert Vorschläge gegen Personalnot in der Pflege

BERLIN (dpa) - Angesichts der Personalnot in der Pflege will die Bundesregierung am Dienstag umfassende Vorschläge für Verbesserungen vorlegen.



Dazu stellen Familienministerin Franziska Giffey (SPD), Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Ergebnisse der vor knapp einem Jahr gestarteten «Konzertierten Aktion Pflege» vor.

30. Jahrestag des Tian'anmen-Massakers: Gedenken nur in Hongkong

PEKING (dpa) - Strenge Sicherheitsvorkehrungen prägen am Dienstag den 30. Jahrestag der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung in China.



In der Nacht zum 4. Juni 1989 schlugen Truppen der Volksbefreiungsbewegung die wochenlangen friedlichen Proteste in Peking nieder. Mehrere Hundert Menschen kamen ums Leben. Einige Forscher sprechen von mehr als 2.000 Toten. Die genaue Zahl ist unbekannt. Tausende wurden verletzt und inhaftiert.

Bundeswehr und Polizei üben Katastrophen- und Anti-Terror-Einsatz

LEHNIN (dpa) - Einheiten der Bundeswehr und der Polizei üben am Dienstag länderübergreifend einen Katastrophen- und Anti-Terror- Einsatz.



Der Schwerpunkt der großangelegten Simulation mit mehreren Hundert Einsatzkräften liegt auf dem Brandenburger Truppenübungsplatz Lehnin südwestlich von Berlin.

Bundessozialgericht entscheidet über Honorarärzte in Kliniken

KASSEL (dpa) - Das Bundessozialgericht in Kassel befasst sich am Dienstag (9.00 Uhr) mit der Beschäftigung von Medizinern als freie Mitarbeiter in Krankenhäusern.



In insgesamt elf mündlich verhandelten Verfahren geht es um die Frage, ob so genannte Honorarärzte der Sozialversicherungspflicht unterliegen. Die Kasseler Richter verhandeln dabei die Klagen von Freiberuflern und Krankenhäusern aus mehreren Bundesländern, die sich gegen Entscheidungen der Deutschen Rentenversicherung wehren.

Erster Auslandsbesuch: Ukrainischer Staatschef reist nach Brüssel

KIEW/BRÜSSEL (dpa) - Der neue ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Dienstag zu seinem ersten Auslandsbesuch in Brüssel erwartet.



Dabei will der prowestliche Politiker mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprechen. Bereits im Wahlkampf hatte Selenskyj versprochen, weiter eine Mitgliedschaft der Ex-Sowjetrepublik in der EU und in der Nato anzustreben.

Deutsch-Amerikanischer Wirtschaftstag in Potsdam

POTSDAM (dpa) - Rund 200 Vertreter deutscher und amerikanischer Firmen sowie Politiker treffen sich am Dienstag (9.00 Uhr) in Potsdam.



Beim Deutsch-Amerikanischen Wirtschaftstag geht es um die ökonomischen Beziehungen beider Länder. Die Veranstaltung wird organisiert von den deutsch-amerikanischen Handelskammern.

Prozessauftakt: Gruppe soll Behinderten wie Sklaven gehalten haben

KÖLN (dpa) - Sieben Frauen und Männer müssen sich ab Dienstag (9.15 Uhr) vor dem Kölner Landgericht verantworten, weil sie einen Behinderten eingesperrt und gedemütigt haben sollen.



Ihnen wird Freiheitsberaubung, Raub, Körperverletzung, Bedrohung und Nötigung vorgeworfen. Sie sollen den geistig und körperlich behinderten Mann in der Wohnung einer Angeklagten tagelang wie einen Sklaven gehalten haben.

Spannung vor Pressekonferenz zur Zukunft der Berliner Staatsoper

BERLIN (dpa) - Die Frage nach einem weiteren Verbleib von Daniel Barenboim an der Spitze der Berliner Staatsoper ist womöglich geklärt.



Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hat für Dienstag (15.00 Uhr) kurzfristig zu einer Pressekonferenz über die «Zukunft der Staatskapelle Berlin und der Staatsoper Unter den Linden» eingeladen. Neben Barenboim sollen auch der Orchestervorstand sowie Intendant Matthias Schulz sprechen.

Norwegen präsentiert Pläne als Ehrengast der Frankfurter Buchmesse

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Norwegen ist dieses Jahr Ehrengast der Frankfurter Buchmesse.



Vom 16. bis 20. Oktober präsentiert das skandinavische Land seine Literatur und seine Kultur in Deutschland. Am Dienstag (11.00 Uhr) verraten die Organisatoren im Frankfurter Museum Angewandte Kunst ihre Pläne.

FIFA-Chef trifft Frankreichs Staatspräsident Macron

PARIS (dpa) - Einen Tag vor seiner erwarteten Wiederwahl zum FIFA-Präsidenten wird Gianni Infantino am Dienstagnachmittag von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron im Pariser Elysée-Palast empfangen.



Macron hält zudem am Abend eine Rede beim offiziellen Eröffnungsakt für den 69. Kongress des Fußball-Weltverbandes. Zuvor tagen die sechs FIFA-Konföderationen separat, um sich auf die Vollversammlung am Mittwoch vorzubereiten.

Bei French Open werden erste Halbfinalisten ermittelt

PARIS (dpa) - In Paris werden am Dienstag bei den French Open die ersten Halbfinal-Teilnehmer ermittelt.



Bei den Herren kommt es zu einem Schweizer Tennis-Duell zwischen Roger Federer und Stan Wawrinka (14.00 Uhr). Das andere Viertelfinale des Tages bestreiten der elfmalige Roland-Garros-Sieger Rafael Nadal aus Spanien und der Japaner Kei Nishikori (ca. 16.00 Uhr).