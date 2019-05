Das bringt der 1. Mai

Von: Redaktion DER FARANG | 01.05.19

Mai-Kundgebungen im Zeichen der Europawahl

BERLIN (dpa) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat für Mittwoch zu den traditionellen Kundgebungen zum «Tag der Arbeit» aufgerufen.



Knapp vier Wochen vor den Wahlen zum Europäischen Parlament wollen die Gewerkschaften unter dem Motto «Europa. Jetzt aber richtig!» unter anderem für Mindestlöhne in ganz Europa werben. Die zentrale Kundgebung findet in Leipzig mit DGB-Chef Reiner Hoffmann statt.

Demonstrationen linker Gruppen zum 1. Mai in Berlin und Hamburg

BERLIN/HAMBURG (dpa) - Linksradikale Gruppen haben in Berlin und Hamburg für Mittwoch erneut zu «Revolutionären 1. Mai-Demos» aufgerufen.



Die Veranstaltung in der Hansestadt steht unter dem Motto «Gemeinsam gegen Ausbeutung in die revolutionäre Offensive». In Berlin sind mehrere Demonstrationen und das große Straßenfest «Myfest» geplant. Für den Abend haben Linksautonome eine Demonstration angekündigt.

Krawalle am 1. Mai in Paris erwartet

PARIS (dpa) - Frankreichs Hauptstadt Paris rüstet sich mit einem massiven Sicherheitsaufgebot gegen befürchtete Ausschreitungen am Tag der Arbeit.



Die Behörden erwarten zwischen 1000 und 2000 Randalierer. Im Netz kursierten für den 1. Mai Aufrufe zur Gewalt. Mehr als 7400 Sicherheitskräfte sind nach Angaben von Frankreichs Innenminister Christophe Castaner mobilisiert worden.

Merkel reist nach Burkina Faso, Mali und Niger

BERLIN (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) startet am Mittwoch (ca. 11.00 Uhr) zu einem dreitägigen Besuch der westafrikanischen Krisenländer Burkina Faso, Mali und Niger.



Angesichts zunehmender terroristischer Bedrohungen, ethnischer Konflikte und staatlicher Instabilität in der Region will Merkel ein Zeichen der Unterstützung für die demokratisch gewählten Regierungen dort senden.

Maas reist nach Bogota - Treffen mit ehemaligen Farc-Rebellen

BOGOTA (dpa) - Außenminister Heiko Maas macht im Rahmen seiner viertägigen Lateinamerika-Reise am Mittwoch Station in Bogota.



Der SPD-Politiker will in Kolumbien ehemalige Rebellen der Farc-Guerilla besuchen, mit der 2016 ein Friedensabkommen abgeschlossen worden war. Deutschland unterstützt den Friedensprozess.

Klopp will mit Liverpool Grundstein für Champions-League-Finale legen

BARCELONA (dpa) - Der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp will zum zweiten Mal in Serie das Endspiel der Champions League erreichen.



Im Halbfinal-Hinspiel beim spanischen Fußballmeister FC Barcelona können die Reds am Mittwoch (21.00 Uhr) den ersten Schritt machen.

US-Notenbank entscheidet über geldpolitischen Kurs

WASHINGTON (dpa) - Die US-Notenbank Federal Reserve wird am Mittwoch erneut über die Richtung ihres geldpolitischen Kurses entscheiden.



Die meisten Fachleute rechnen nicht mit einer Zinsänderung des in Washington tagenden Offenmarktausschuss. Eine Zinssenkung zum Erhalt der lebendigen Konjunktur gilt derzeit als unwahrscheinlich.

Demo für «Klima-Notstand» vor britischem Parlament geplant

LONDON (dpa) - Eine Allianz von Umweltschützern und der Labour-Graswurzelbewegung «Momentum» hat für Mittwoch (18.00 Uhr MESZ) zu einer Protestaktion für einen besseren Klimaschutz vor dem britischen Parlament aufgerufen.



Die Demonstranten wollen die Abgeordneten in London auffordern, per Parlamentsbeschluss einen Klima-Notstand auszurufen.

Regierungschefs treffen sich zum Jahrestag der EU-Osterweiterung

WARSCHAU (dpa) - Zum 15. Jahrestag der EU-Osterweiterung kommen am Mittwoch (10.00 Uhr) in Warschau Ministerpräsidenten und Regierungsvertreter der dem Staatenbund seit 2004 beigetretenen Mitgliedsländer zusammen.



Bei den Gesprächen soll es nach polnischen Angaben hauptsächlich um einen Austausch über die bisherigen Erfahrungen mit der EU-Mitgliedschaft gehen.

Musikfestival «c/o pop» startet mit Konzert von Scooter

KÖLN (dpa) - In Köln startet am Mittwoch (19.30 Uhr) die 16. Auflage des Musikfestivals «c/o pop».



Insgesamt werden vom 1. bis zum 5. Mai rund 110 Bands an verschiedenen Orten der Domstadt spielen. Als Höhepunkte gelten unter anderem die Auftritte der Hamburger Indiepop-Band Tocotronic in der Philharmonie sowie des Berliner Entertainers Olli Schulz.

Ruhrfestspiele beginnen mit Kulturvolksfest

RECKLINGHAUSEN (dpa) - Mit einem Kulturvolksfest beginnen am Mittwoch (12.00 Uhr) in Recklinghausen die Ruhrfestspiele.



Am Anfang steht traditionell der Marsch der Gewerkschaften zur Mai-Kundgebung - schließlich ist der Deutsche Gewerkschaftsbund Mitträger des Festivals.

Freiburg fordert Titelverteidiger Wolfsburg im Frauen-Pokalfinale

KÖLN (dpa) - Die Fußballerinnen des SC Freiburg wollen im DFB-Pokal-Finale für eine Überraschung sorgen.



Die Breisgauerinnen treffen bei ihrer ersten Finalteilnahme am Mittwoch (17.15 Uhr) in Köln auf den favorisierten VfL Wolfsburg.

CAS gibt Urteil im Fall Semenya bekannt

LAUSANNE (dpa) - Der Internationale Sportgerichtshof CAS wird am Mittwoch (12.00 Uhr) das Urteil im Fall der zweimaligen 800-Meter-Olympiasiegerin Caster Semenya verkünden.



Die Südafrikanerin steht seit Jahren im Mittelpunkt einer Debatte über Hyperandrogenismus und Intersexualität. Semenya wehrt sich gegen eine Regel des Leichtathletik-Weltverbandes, die Testosteron-Limits für Mittelstreckenläuferinnen mit intersexuellen Anlagen vorsieht.

Würzburgs Basketballer wollen europäischen Titel holen

WÜRZBURG (dpa) - Die Basketballer von s.Oliver Würzburg können am Mittwoch (17.00 Uhr) als erst fünfter deutscher Verein einen europäischen Titel holen.



Die Mannschaft von Trainer Denis Wucherer trifft im Final-Rückspiel des Europe Cups auf Dinamo Sassari aus Italien. Das Hinspiel hatten die Unterfranken mit 84:89 verloren.

ATP-Weltmeister Zverev startet in Tennisturnier von München

MÜNCHEN (dpa) - Beim Tennisturnier in München greift ATP-Weltmeister Alexander Zverev am Mittwoch (13.30 Uhr) in das Geschehen ein.



Der Weltranglistendritte hatte als Nummer eins der Setzliste ein Freilos für die erste Runde. Im Achtelfinale trifft er auf den Argentinier Juan Ignacio Londero.

Deutsche Rad-Stars um Degenkolb bei Eschborn-Frankfurt gefordert

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die deutschen Radprofis um den früheren Sieger John Degenkolb streben am Maifeiertag bei Eschborn-Frankfurt nach dem ersten deutschen Erfolg seit acht Jahren.



Auf der 187,5 Kilometer langen Strecke sind am Mittwoch (12.00 Uhr) unter anderem den Feldberg und weitere Steigerungen zu überwinden.