Von: Björn Jahner | 04.04.22

PATTAYA: Das Bramburi Restaurant in Naklua geht in den verdienten Jahresurlaub. Das Lokal ist von Montag, 4. April bis Samstag, 30. April 2022 geschlossen.

Auf der faulen Haut liegen werden Thomas und Team dennoch nicht, sondern bereiten die Neueröffnung der Seeland Brewery an der Thappraya Road in Jomtien vor. Als Eröffnungstermin wird Mitte April 2022 in Betracht gezogen. Weitere Informationen erfahren Sie zeitnah im Magazin DER FARANG.