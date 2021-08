BERLIN/WASHINGTON: Waren die Regierungen von Washington bis Berlin naiv? Oder wollten sie es nicht wahr haben? Jetzt ist in Afghanistan Realität, wovor viele gewarnt haben. Die Taliban haben faktisch die Macht übernommen. Und die Nato steht vor einem Scherbenhaufen.

Es ist gerade mal zwei Monate her, dass Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) dem Bundestag Rede und Antwort zur weiteren Entwicklung in Afghanistan stehen musste. Entschieden sprach er sich in einer Regierungsbefragung gegen einen Abschiebestopp aus, warnte eindringlich vor einem «Massenexodus» und verwies auf Friedensgespräche zwischen den Taliban und der Regierung in Kabul, in die er Hoffnung setze. Zwar könnten die Kampfhandlungen mit dem Abzug der Nato-Truppen erst einmal zunehmen, räumte Maas ein. Aber nicht ohne hinzuzufügen: «Alle diese Fragen haben ja die Grundlage, dass in wenigen Wochen die Taliban in Afghanistan das Zepter in der Hand haben. Das ist nicht die Grundlage meiner Annahme.»

Jetzt ist dieses Horrorszenario eingetreten. Schneller, als die größten Pessimisten es befürchtet haben. Die militant-islamistischen Taliban sind nach einem rasenden Eroberungsfeldzug, bei dem sie auf kaum Widerstand getroffen sind, in den Präsidentenpalast in Kabul eingezogen - noch bevor der letzte US-Soldat das Land verlassen hat. Der geordnete Abzug, den die Nato sich vorgenommen hatte, wird zur Flucht. Und selbst die droht nun zum Desaster zu werden.

Die ersten der mehr als 100 noch in Kabul verbliebenen deutschen Staatsbürger verließen in der Nacht zu Montag das Land erst, nachdem die Taliban Kabul faktisch eingenommen hatten: Mit einer US-Maschine flogen 40 Mitarbeiter der deutschen Botschaft nach Doha aus. Das war es dann aber auch erstmal. Wegen des Chaos auf dem Kabuler Flughafen verzögerte sich der Evakuierungseinsatz der Bundeswehr am Nachmittag. Weil verzweifelte Afghanen, die sich vor den Taliban in Sicherheit bringen wollen, die Landebahn blockierten, wurde der Flugverkehr zeitweise ausgesetzt.

Die Bundeswehrflieger blieben zuerst im aserbaidschanischen Baku hängen. Eine Maschine startete am Nachmittag trotzdem nach Kabul, um im Luftraum auf eine Landeerlaubnis zu warten. Die Opposition wirft der Bundesregierung nun vor, viel zu spät gehandelt zu haben. Vor allem was die tausenden Afghanen angeht, die früher für die Bundeswehr und Bundesministerien gearbeitet haben - oder noch arbeiten. Der Linken-Politiker Jan Korte warf Maas sogar persönlich vor, mit seinem Agieren Menschenleben zu gefährden.

Am Montagabend machte Maas dann etwas, was Politiker eigentlich nur tun, wenn es gar nicht mehr anders geht: Fehler eingestehen. «Es gibt auch nichts zu beschönigen: Wir alle - die Bundesregierung, die Nachrichtendienste, die internationale Gemeinschaft - wir haben die Lage falsch eingeschätzt», sagte er. Man habe nicht vorhergesehen, dass die afghanischen Streitkräfte nicht bereit gewesen seien, sich den Taliban entgegenzustellen. Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich später ähnlich niedergeschlagen. Jenseits der Bekämpfung des Terrorismus sei alles «nicht so geglückt und nicht so geschafft worden, wie wir uns das vorgenommen haben». Die Entwicklung sei «bitter, dramatisch und furchtbar».

Für den Abzug der Nato-Truppen schon in diesem Sommer trägt die Bundesregierung dagegen keine Hauptverantwortung. Sie hat immer darauf gedrängt, diesen Schritt erst zu wagen, wenn es einigermaßen verlässliche Ergebnisse bei den Friedensgesprächen zwischen Regierung und Taliban gibt.

Die verheerende Niederlage der USA und ihrer Verbündeten in Afghanistan wird für immer mit US-Präsident Joe Biden verbunden sein. Dabei wusste der versierte Außenpolitiker um die potenziellen Konsequenzen seiner Abzugsentscheidung: Eine vom US-Kongress eingesetzte «Studiengruppe Afghanistan» hatte im Februar vor katastrophalen Folgen eines bedingungslosen amerikanischen Rückzugs gewarnt. Biden setzte sich darüber hinweg und kündigte ein Ende des US-Einsatzes am 31. August an. Das ist nun Makulatur: Knapp 20 Jahre, nachdem die US-geführte Allianz sie von der Macht vertrieben hatte, herrschen in Afghanistan wieder die Taliban.

Während die militanten Islamisten im Präsidentenpalast in Kabul vor den Kameras posierten, zeigte sich Biden den gesamten Sonntag über nicht in der Öffentlichkeit. Am Samstag, dem Tag vor dem Fall Kabuls, äußerte er sich in einer Mitteilung, in der er die Verantwortung für das Debakel seinem Vorgänger Donald Trump in die Schuhe schob. Trumps Regierung hatte in einem viel kritisierten Abkommen mit den Taliban in Doha im Februar vergangenen Jahres zwar den Boden für den US-Abzug bereitet. Bidens Ausrede, er habe den Afghanistan-Deal von Trump geerbt, ist dennoch eine schwache: Dutzende andere Entscheidungen seines Vorgängers hat Biden seit seinem Amtsantritt im Januar rückgängig gemacht.

Biden argumentiert nun, dass eine Verlängerung des militärischen Einsatzes keinen Unterschied gemacht hätte, «wenn das afghanische Militär das eigene Land nicht halten kann oder will». Eine derart schnelle Machtübernahme der Taliban - und das daraus resultierende Chaos - wären ohne Bidens überstürzte Abzugsentscheidung allerdings kaum denkbar gewesen. Die «Studiengruppe Afghanistan» hatte empfohlen, US-Truppen in Afghanistan zu belassen, bis die Taliban ihre Verpflichtungen im Doha-Abkommen erfüllen - das unter anderem Friedensverhandlungen mit der Regierung in Kabul vorsah.

Auch Außenminister Maas sagte noch im März: «Wir wollen nicht durch einen zu frühzeitigen Abzug aus Afghanistan riskieren, dass die Taliban zurückkehren zur Gewalt und versuchen, mit militärischen Mitteln an die Macht zu kommen.» Für Biden - der versprochen hat, dass die USA nach den Trump-Jahren wieder auf die Zusammenarbeit mit ihren Verbündeten setzen - zählten solche Bedenken nicht.

Biden entschloss sich im April dazu, einseitig einen bedingungslosen Abzug der US-Soldaten aus Afghanistan zu verkünden. Der US-Präsident sagte damals: «Es ist an der Zeit, Amerikas längsten Krieg zu beenden.» Den Nato-Partnern der USA und insbesondere auch Deutschland fehlten der Wille und der Mut, eine Fortführung des Einsatzes ohne den größten Truppensteller in Erwägung zu ziehen. Da wurde immer wieder argumentiert, es mangele an wichtigen Fähigkeiten zum Beispiel für Aufklärung und Verwundetenrettung. Aus dem Prinzip «gemeinsam rein, gemeinsam raus» wurde ein: «Im Gefolge der USA rein und auch wieder raus.»

Biden sprach noch im vergangenen Monat von einem «sicheren und geordneten» Rückzug. Davon kann keine Rede mehr sein. Wie sehr der rasante Siegeszug der Taliban die US-Regierung überwältigt hat, zeigen Aussagen wie diese: «Lassen Sie mich das ganz klar sagen: Die Botschaft bleibt geöffnet», betonte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, noch am Donnerstag. «Dies ist kein Aufgeben. Es handelt sich nicht um eine Evakuierung. Es handelt sich nicht um einen Rückzug auf breiter Front.» Am Sonntag wurde die US-Flagge auf der Botschaft in Kabul eingeholt, das Gebäude wurde evakuiert, die diplomatische Vertretung wurde geschlossen.

Von «Bidens Afghanistan-Kapitulation» schreibt das «Wall Street Journal», die Zeitung sieht darin «die schlimmste Demütigung der USA seit dem Fall von Saigon im Jahr 1975». Gegen diesen Vergleich mit der Niederlage in Vietnam stemmt sich die US-Regierung seit Wochen. Anders als damals werde es in Afghanistan nicht vorkommen, dass Menschen vom Dach der US-Botschaft aus in Sicherheit gebracht würden, sagte Biden noch im vergangenen Monat. Die Aufnahmen vom Chaos am Flughafen in Kabul, wo Tausende verzweifelte Afghanen am Montag auf das Flugfeld strömten, wirkten allerdings nicht minder verstörend. Die Hilfesuchenden dürften sich noch gut an die Versprechen zahlloser westlicher Politiker erinnern, die 20 Jahre lang beteuerten, man werde die Afghanen nicht wieder im Stich lassen.