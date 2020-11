Das Attentat auf die Wiener Synagoge von 1981

WIEN: Das islamistische Attentat in der Wiener Innenstadt mit vier Todesopfern am Montagabend war der schwerste Terrorakt in Österreichs jüngerer Geschichte. Er spielte sich nahe der Hauptsynagoge ab. Der Stadttempel in der Seitenstettengasse war am 29. August 1981 Ziel eines palästinensischen Terrorkommandos.

Bei dem Anschlag vor knapp 40 Jahren kamen zwei Menschen ums Leben, 21 wurden teilweise schwer verletzt. Die beiden Terroristen wollten damals den Stadttempel stürmen, um Gläubige während Feierlichkeiten zu töten. Zwei Polizisten sowie der zufällig anwesende Leibwächter eines Industriellen konnten in letzter Minute Schlimmeres verhindern. Die Sicherheitskräfte schafften es, die Eingangstüren zur Synagoge zu verriegeln. Nach einer kurzen Flucht konnten beide Terroristen verhaftet werden.

Ein Attentäter gestand später, auch für die Ermordung des sozialdemokratischen Wiener Stadtrats und Präsidenten der österreichisch-israelischen Gesellschaft, Heinz Nittel, einige Monate zuvor verantwortlich gewesen zu sein. Beide Terroristen sowie deren Anführer wurden zu langen Haftstrafen verurteilt. Nach den Urteilen versuchte die Terrorgruppe, die Gefangenen gegen einen «Nicht-Angriffs-Pakt» mit Österreich freizukaufen. Nachdem die Alpenrepublik nicht darauf einging, wurde offenbar der Auftrag für zwei koordinierten Attentate auf die Flughäfen in Wien-Schwechat und Rom im Jahr 1985 gegeben.

In Wien verloren insgesamt drei Menschen durch die Attacke ihr Leben, zahlreiche Menschen wurden teils schwer verletzt. In Rom starben 16 Menschen, Dutzende wurden verletzt.