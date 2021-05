Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Die Regierung will bei der UNESCO beantragen, die Andaman Marine Protected Areas auf der 44. Sitzung des Welterbekomitees vom 16. bis 31. Juli in die vorläufige Liste für das UNESCO-Weltkulturerbe aufzunehmen.

Der Nominierungsprozess beinhaltet die Aufnahme der Meeresschutzgebiete der Andamanen See in die vorläufige Liste Thailands, die später dem World Heritage Center vorgelegt wird. Die Regierung geht davon aus, dass die Nominierung dazu beitragen wird, in der Bevölkerung ein Gefühl des Stolzes auf die lokalen Kulturerbestätten zu fördern und gleichzeitig die Stätten als Lern- und Tourismusattraktionen zu bewerben.